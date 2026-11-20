BSNL Recharge Offer: अक्सर लोग बार-बार रिचार्ज करवाने को लेकर परेशान रहते हैं. आप भी इन लोगों में शामिल है तो ये खबर आपके लिए हो सकती है. जियो,एयरटेल और Vi के महंगे रिचार्ज्स के बीच सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL अपने ग्राहकों के लिए एक बेहद दिलचस्प ऑफर लेकर आई है. कंपनी के इस खास पैक में लंबी अवधि की वैलिडिटी के साथ कुछ ऐसे फायदे जुड़ रहे हैं जो नार्नल रिचार्ज प्लान्स में कम ही देखने को मिलते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें एक्स्ट्रा वैलिडिटी का तड़का लगा है और साथ में एक बड़ा सुरक्षा कवच भी दिया जा रहा है.

जो लोग बार बार रिचार्ज करने की झंझट से बचना चाहते हैं और एक ही बार में लंबे वक्त के लिए निश्चिंत होना चाहते हैं उनके लिए यह खबर काफी काम की हो सकती है. कंपनी ने इस सीमित समय वाले ऑफर के लिए डेडलाइन भी तय कर दी है. चलिए आपको बताते हैं कि इस प्लान की कीमत क्या है और इसमें रोजाना क्या क्या मिलता है और बीमा कवर कैसे काम करता है.

380 दिन की वैलिडिटी में ये सब मिलेगा

यह खास ऑफर BSNL के 2449 रुपये वाले सालाना प्लान पर मिल रहा है. आमतौर पर इस पैक में पूरे साल यानी 365 दिन की वैलिडिटी मिलती है. लेकिन 30 नवंबर 2026 तक रिचार्ज कराने पर 15 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी फ्री जुड़कर कुल 380 दिन मिल जाते हैं. बेनिफिट्स की बात करें तो ग्राहकों को इसमें अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और हर दिन 2GB हाई-स्पीड डेटा दिया जाता है.

अगर किसी दिन 2GB की डेली लिमिट पूरी हो जाए, तब भी इंटरनेट पूरी तरह बंद नहीं होता बल्कि 40 Kbps की स्पीड से चलता रहता है जिससे जरूरी मैसेज या हल्के काम चलते रहें. एक बार में लंबे समय का रिचार्ज होने से बार बार पैक खत्म होने की टेंशन नहीं रहती और रोजाना डेटा और कॉलिंग की जरूरत भी आराम से पूरी होती है.





ओरिएंटल इंश्योरेंस के साथ 1 लाख रुपये का फ्री कवर

इस रिचार्ज प्लान को बाकी पैक्स से अलग बनाता है इसमें मिलने वाला 1 लाख रुपये का फ्री एक्सीडेंटल डेथ कवर. BSNL ने यह बीमा सुविधा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी OICL के साथ पार्टनरशिप में दी है. रिपोर्ट के मुताबिक इस कवर के तहत सड़क दुर्घटना, आग से झुलसने, सांप के काटने, आकाशीय बिजली गिरने और करंट लगने जैसी घटनाओं को शामिल किया गया है.

मोबाइल रिचार्ज के साथ एक्सट्रा सेफ्टी कवर मिलना आम परिवारों के लिए काफी फायदेमंद है खासकर उन लोगों के लिए जो काम या सफर के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते हैं. यह सुविधा एक एक्स्ट्रा सेफ्टी नेट की तरह काम करती है. बिना किसी अलग बीमा फॉर्म और प्रीमियम के इस इंश्योरेंस का फायदा मिलता है.





यह भी पढ़ें: GTA 6 Inspired Smartphones: GTA 6 का क्रेज फोन पर, iPhone से Samsung तक हुए कस्टमाइज; जानें कीमत



इन तरीकों से ले सकते हैं ऑफर की पूरी जानकारी

अगर आप इस ऑफर के बारे में और सही से जानना चाहते हैं या अपने लिए सही पैक चुनने में परेशानी हो रही है. तो BSNL का एआई पावर्ड असिस्टेंट BRex यानी BSNL Recharge Expert आपकी मदद कर सकता है. ये यूजर्स की जरूरत के हिसाब से सही प्लान सिलेक्ट करने में मदद करता है और उनका टाइम बचाता है. इसके अलावा BSNL की ऑफिशियल वेबसाइट www.bsnl.co.in के साथ-साथ BSNL Selfcare ऐप और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1503 पर भी इस ऑफर की जानकारी ले सकते हैं.

यह भी पढ़ें: Google Maps Technology: गूगल मैप को कैसे राह दिखाता है सैटेलाइट? समझिए इसका पूरा विज्ञान

