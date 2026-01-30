WhatsApp पर जल्दी आएगा पेड सब्सक्रिप्शन, पैसे देने पर यूजर्स को मिलेंगे ये खास फीचर्स

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







हाल ही में खबर आई थी कि मेटा अपने कोर प्रोडक्ट्स जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सऐप के लिए पेड प्लान लाने वाली है. इसके तहत यूजर्स यूट्यूब प्रीमियम की तरह पैसे देकर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स को यूज कर पाएंगे. अब एक रिपोर्ट में बताया गया है कि व्हाट्सऐप का पेड सब्सक्रिप्शन लेने पर यूजर्स को क्या-क्या बेनेफिट्स मिलेंगे. गौरतलब है कि मेटा पिछले कुछ समय से एआई पर पानी की तरह पैसा बहा रही है और अब उस लागत को वसूलने के लिए नए पेड प्लान लाए जा रहे हैं.

जल्दी आ सकता है व्हाट्सऐप का पेड प्लान

एंड्रॉयड फोन के लिए व्हाट्सऐप के बीटा वर्जन पर अपकमिंग पेड सब्सक्रिप्शन सर्विस को स्पॉट किया गया है. इससे पता चलता है कि मेटा इस पर काम कर रही है और इसे जल्द ही रोल आउट किया जा सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूजर्स पहले एक वेटलिस्ट ज्वॉइन करनी होगी. इसके बाद जैसे ही पेड प्लान रोल आउट होंगे, उन्हें एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी मिलनी शुरू हो जाएगी.

पेड प्लान में क्या-क्या फीचर्स होंगे?

अपने प्रीमियम प्लान में व्हाट्सऐप प्रीमियम स्टिकर्स, ऐप थीम्स और तीन से ज्यादा चैट्स को पिन करने की परमिशन दे सकती है. अधिक पर्सनलाइज्ड मैसेजिंग एक्सपीरियंस के लिए यूजर डेडिकेटेड चैट रिंगटोन लगा सकेंगे. साथ ही व्हाट्ऐप ऐप के आइकन को कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिल सकता है. यूजर व्हाट्सऐप की तरफ से दिए गए कई ऑप्शन्स में से अपनी पसंद का आइकन चुन सकेंगे. इनके अलावा यूजर्स को कई एक्स्ट्रा एआई फीचर्स भी दिए जा सकते हैं.

क्या सबको देना पड़ेगा पैसा?

व्हाट्सऐप को यूज करने के लिए सबको पैसा देने की जरूरत नहीं है. मेटा यह साफ कर चुकी है कि ऐप का कोर एक्सपीरियंस फ्री रहेगा. यानी आप अभी की तरह फ्री में मैसेज और कॉल कर सकेंगे, लेकिन अगर आपको प्रीमियम फीचर्स यूज करने हैं तो पैसा चुकाना पड़ेगा. अभी तक यह जानकारी नहीं मिली है कि व्हाट्सऐप के प्लान की कीमत क्या हो सकती है.

ये भी पढ़ें-

बिना नेटवर्क के भी कर सकेंगे कॉल, गैलेक्सी S26 सीरीज में मिलेगा ये दमदार कनेक्टिविटी फीचर, इमरजेंसी में आएगा काम