हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp Channels में आएगा बड़ा ट्विस्ट! अब इस तरह यूजर्स होंगे एक्टिव, नया फीचर मचाएगा धमाल

WhatsApp Channels में आएगा बड़ा ट्विस्ट! अब इस तरह यूजर्स होंगे एक्टिव, नया फीचर मचाएगा धमाल

Whatsapp New Feature: WhatsApp जल्द ही अपने Channels फीचर को एक नया और मज़ेदार रूप देने की तैयारी में है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 27 Dec 2025 09:15 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Whatsapp New Feature: WhatsApp जल्द ही अपने Channels फीचर को एक नया और मज़ेदार रूप देने की तैयारी में है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म चैनल्स के लिए इंटरैक्टिव क्विज़ पर काम कर रहा है जिससे अब एडमिन्स सिर्फ एकतरफा अपडेट देने तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि फॉलोअर्स को सीधे शामिल भी कर सकेंगे.

iOS और Android बीटा में दिखा नया फीचर

यह नया फीचर हाल ही में iOS के लेटेस्ट WhatsApp बीटा वर्जन में TestFlight के जरिए देखा गया है. इससे कुछ समय पहले इसी तरह का टूल Android बीटा में भी नजर आया था. WABetaInfo के अनुसार, इस फीचर को Channel Quiz नाम दिया गया है और इसे खास तौर पर चैनल एडमिन्स के लिए डिजाइन किया गया है.

पोल से अलग कैसे है Channel Quiz?

अब तक चैनल्स में पोल का इस्तेमाल किया जा रहा था जो आमतौर पर लोगों की राय जानने के लिए होते हैं. लेकिन क्विज़ का मकसद अलग है. इसमें नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा. एडमिन्स एक सवाल डाल सकते हैं और उसके साथ कई जवाब के विकल्प जोड़ सकते हैं. सबसे अहम बात यह है कि पोस्ट करने से पहले एडमिन को सही जवाब चुनना होगा ताकि यूजर्स समझ सकें कि यह राय नहीं, बल्कि जानकारी से जुड़ा सवाल है.

तस्वीरों के साथ और भी मजेदार होंगे क्विज

WhatsApp इस फीचर को सिर्फ टेक्स्ट तक सीमित नहीं रख रहा है. एडमिन्स हर जवाब के साथ इमेज भी जोड़ सकेंगे. इससे क्विज़ ज्यादा विज़ुअल, एजुकेशनल और ब्रांड से जुड़े कंटेंट के लिए उपयोगी बन जाएंगे. जैसे ही कोई फॉलोअर सही जवाब चुनता है उसे स्क्रीन पर कंफेटी एनिमेशन दिखेगा, जो इस पूरे अनुभव को गेम जैसा मजेदार बना देता है.

एडमिन्स को मिलेंगे यूजर रिस्पॉन्स के इनसाइट्स

Channel Quiz से एडमिन्स को यह भी पता चल सकेगा कि कितने लोगों ने किस ऑप्शन को चुना. इससे ऑडियंस की समझ और दिलचस्पी को बेहतर तरीके से समझा जा सकेगा. हालांकि, प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा. अगर कोई फॉलोअर एडमिन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव नहीं है तो उसकी सीमित जानकारी ही दिखाई देगी. कई मामलों में सिर्फ प्रोफाइल फोटो नजर आएगी, जबकि नाम और नंबर छिपे रहेंगे.

WhatsApp Channels को मिलेगा नया मुकाबला

क्विज फीचर का आना इस बात का संकेत है कि WhatsApp अपने Channels को और ज्यादा आकर्षक बनाना चाहता है. Telegram और Instagram Broadcast Channels जैसे प्लेटफॉर्म पहले से ही इंटरैक्टिव टूल्स पर फोकस कर रहे हैं. ऐसे में WhatsApp भी इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहता. कंटेंट क्रिएटर्स, टीचर्स और ब्रांड्स के लिए यह फीचर ऑडियंस को बार-बार जोड़ने का एक असरदार तरीका बन सकता है.

कब मिलेगा सभी यूजर्स को यह फीचर?

फिलहाल Channel Quiz दोनों ही प्लेटफॉर्म, iOS और Android के बीटा वर्जन में टेस्टिंग के दौर में है. WhatsApp ने अभी तक इसकी आधिकारिक लॉन्च डेट का ऐलान नहीं किया है. हालांकि, जिस तरह से यह फीचर अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर दिखने लगा है, उससे संकेत मिलते हैं कि जल्द ही इसे सभी यूजर्स के लिए रोलआउट किया जा सकता है. आने वाले समय में WhatsApp Channels सिर्फ देखने का नहीं बल्कि खेलने और सीखने का प्लेटफॉर्म भी बन सकते हैं.

Published at : 27 Dec 2025 09:14 AM (IST)
