क्या आपका स्मार्टफोन भी है नकली? जानिए कैसे करें असली की पहचान

Smartphone: आज के दौर में स्मार्टफोन सिर्फ एक गैजेट नहीं बल्कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 24 Dec 2025 09:49 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Smartphone: आज के दौर में स्मार्टफोन सिर्फ एक गैजेट नहीं बल्कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. लेकिन जैसे-जैसे महंगे और पॉपुलर स्मार्टफोन्स की डिमांड बढ़ी है, वैसे-वैसे नकली और क्लोन फोन का बाजार भी तेजी से फैल रहा है. कई बार कम कीमत या शानदार ऑफर के लालच में लोग अनजाने में नकली स्मार्टफोन खरीद लेते हैं जो देखने में बिल्कुल असली जैसा लगता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह फर्जी होता है.

नकली स्मार्टफोन क्यों बनते हैं खतरा

नकली स्मार्टफोन सिर्फ पैसे की बर्बादी नहीं होते बल्कि ये आपकी प्राइवेसी और सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बन सकते हैं. ऐसे फोन्स में अक्सर घटिया हार्डवेयर, कमजोर बैटरी और असुरक्षित सॉफ्टवेयर होता है. कई मामलों में इनमें पहले से ही मालवेयर या स्पायवेयर इंस्टॉल रहता है जो आपकी निजी जानकारी, बैंक डिटेल्स और पासवर्ड चोरी कर सकता है.

IMEI नंबर से करें असली-नकली की जांच

हर असली स्मार्टफोन का एक यूनिक IMEI नंबर होता है. आप फोन के डायल पैड में *#06# डायल करके यह नंबर देख सकते हैं. इसके बाद इस IMEI नंबर को फोन के बॉक्स और बिल पर लिखे नंबर से मिलाएं. अगर तीनों जगह नंबर अलग-अलग हैं तो फोन के नकली होने की आशंका बढ़ जाती है. इसके अलावा, सरकार की CEIR वेबसाइट पर भी IMEI चेक करके फोन की वैधता जांची जा सकती है.

सॉफ्टवेयर और सिस्टम अपडेट पर दें ध्यान

असली स्मार्टफोन में कंपनी की ओर से नियमित सॉफ्टवेयर अपडेट मिलते हैं. अगर आपके फोन में अपडेट का विकल्प नहीं दिखता या फोन किसी अजीब इंटरफेस पर चलता है तो सावधान हो जाएं. कई नकली फोन एंड्रॉयड का बदला हुआ वर्जन इस्तेमाल करते हैं जो देखने में असली जैसा लगता है लेकिन अंदर से पूरी तरह अलग होता है.

हार्डवेयर क्वालिटी से पहचान

नकली फोन अक्सर हल्के होते हैं और उनकी बिल्ड क्वालिटी कमजोर होती है. कैमरा क्वालिटी, डिस्प्ले की ब्राइटनेस और टच रिस्पॉन्स में भी फर्क साफ नजर आता है. अगर फोन गर्म ज्यादा होता है या बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है तो यह भी नकली या घटिया क्वालिटी का संकेत हो सकता है.

सही जगह से खरीदना है सबसे जरूरी

नकली स्मार्टफोन से बचने का सबसे आसान तरीका है कि फोन हमेशा ऑफिशियल स्टोर, कंपनी की वेबसाइट या भरोसेमंद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही खरीदें. बहुत ज्यादा सस्ते दाम में मिलने वाला ऑफर कई बार भारी नुकसान का कारण बन सकता है. अगर थोड़ी सी सावधानी रखी जाए और खरीदने से पहले जांच कर ली जाए तो नकली स्मार्टफोन के जाल से आसानी से बचा जा सकता है.

Published at : 24 Dec 2025 09:47 AM (IST)
