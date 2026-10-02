Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'टूट चुकी थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं', स्मित मच्छार की पत्नी सोनल का छलका दर्द

'टूट चुकी थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं', स्मित मच्छार की पत्नी सोनल का छलका दर्द

सोनल मच्छार ने कहा कि जब उन्हें फ्लाईदुबई की फ्लाइट में अपने पति पर हुए हमले के बारे में पता चला तो इस खबर से उन्हें गहरा सदमा लगा था. उन्होंने कहा कि यूएई में उनकी बहुत अच्छी देखभाल हो रही है.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 02 Oct 2026 06:15 PM (IST)
Preferred Sources

दुबई से तेल अवीव जा रही 'फ्लाईदुबई' विमान में हुए संदिग्ध आतंकी हमले और अपने पति के बहादुरी के किस्से सुनकर कैप्टन स्मित मच्छार की पत्नी सोनल मच्छार का दर्द छलक पड़ा. सोनल ने बताया कि जब उन्हें विमान के अंदर कैप्टन पर हुए हमले की सूचना मिली, तो वे पूरी तरह टूट गई थीं और सदमे के कारण समझ नहीं पा रही थीं कि कैसे रिएक्ट करें. अबू धाबी के अस्पताल में अपने पति से मुलाकात के बाद सोनल ने राहत की सांस ली और कहा कि अब उनका पूरा ध्यान कैप्टन स्मित मच्छार की जल्द से जल्द रिकवरी पर है.

सोनल मच्छार ने कहा, 'जब मुझे फ्लाईदुबई की फ्लाइट में अपने पति पर हुए हमले के बारे में पता चला तो इस खबर से मुझे गहरा सदमा लगा था. मैं बहुत बुरी तरह टूट गई थी. इस मुश्किल समय में मेरे अपनों का साथ और भारतीय अधिकारियों से मिली जानकारी से मुझे हिम्मत मिली. मेरे आस-पास दोस्त और परिवार के लोग सब ने मुझे भरोसा दिलाया इसलिए मुझे भरोसा हुआ कि सब ठीक है. जल्द ही मुझे खबर मिलने लगी कि उनकी हालत स्थिर है.'

रिलेटेड स्टोरी >>

विश्व
Explained: H-1B वीजा बंद करने की फिराक में अमेरिका? लेबर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
H-1B वीजा बंद करने की फिराक में US? लेबर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
विश्व
यहूदियों को मारना चाहता था ओमानी को-पायलट, सोशल मीडिया पोस्ट से बड़ा खुलासा
यहूदियों को मारना चाहता था ओमानी को-पायलट, सोशल मीडिया पोस्ट से बड़ा खुलासा
विश्व
बांग्लादेश का सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास बड़ा प्रोजेक्ट, चीन के साथ मिल बनाएगा ड्रोन
बांग्लादेश का सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास बड़ा प्रोजेक्ट, चीन के साथ मिल बनाएगा ड्रोन
विश्व
Explained: ईरान को चारों तरफ से घेर रहा US? बड़ा खुलासा- मध्य पूर्व में अमेरिका का बड़ा सैन्य जमावड़ा
Explained: ईरान को चारों तरफ से घेर रहा US? बड़ा खुलासा- मध्य पूर्व में अमेरिका का बड़ा सैन्य जमावड़ा

UAE के डॉक्टर अच्छी देखभाल कर रहे: सोनल

सोनल मच्छार गुरुवार (1 अक्टूबर 2026) को अबू धाबी के अस्पताल में अपने पति स्मित से मिलीं.  एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, 'अस्पताल में उनसे मिलने के बाद मुझे भरोसा हुआ कि वह सही हाथों में हैं. उनकी बहुत अच्छी देखभाल हो रही है. UAE के डॉक्टर और मिलिट्री डॉक्टर उनकी अच्छी देखभाल कर रहे हैं. मैं बस यही उम्मीद कर रही हूं कि वह जल्द ही घर लौट आएं. उनके ठीक होने के लिए जो कुछ भी करना होगा, मैं वह सब करूंगी.'

फ्लाईदुबई विमान की खौफनाक घटना

30 सितंबर को हुई इस खौफनाक घटना के दौरान ओमान के को-पायलट ने उड़ान के दौरान कैप्टन अमित मच्छार पर चाकू से हमला कर दिया था. हमले के कारण विमान महज दो मिनट में 16,000 फीट नीचे चला गया. गंभीर रूप से घायल होने और लगातार हमले सहने के बावजूद कैप्टन मच्छार ने हिम्मत नहीं हारी. उन्होंने किसी तरह कॉकपिट का दरवाजा खोला, जिसके बाद यात्रियों और केबिन क्रू ने मिलकर हमलावर को-पायलट को दबोच लिया. इसके बाद विमान में सवार दो ऑफ-ड्यूटी पायलटों की मदद से विमान को सऊदी अरब के तबूक में सुरक्षित लैंड कराया गया और सभी 180 यात्रियों की जान बच गई.

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
Read More
Published at : 02 Oct 2026 06:15 PM (IST)
Tags :
UAE FlyDubai Smit Machchhar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Explained: H-1B वीजा बंद करने की फिराक में अमेरिका? लेबर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
H-1B वीजा बंद करने की फिराक में US? लेबर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
विश्व
यहूदियों को मारना चाहता था ओमानी को-पायलट, सोशल मीडिया पोस्ट से बड़ा खुलासा
यहूदियों को मारना चाहता था ओमानी को-पायलट, सोशल मीडिया पोस्ट से बड़ा खुलासा
विश्व
बांग्लादेश का सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास बड़ा प्रोजेक्ट, चीन के साथ मिल बनाएगा ड्रोन
बांग्लादेश का सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास बड़ा प्रोजेक्ट, चीन के साथ मिल बनाएगा ड्रोन
विश्व
Explained: ईरान को चारों तरफ से घेर रहा US? बड़ा खुलासा- मध्य पूर्व में अमेरिका का बड़ा सैन्य जमावड़ा
Explained: ईरान को चारों तरफ से घेर रहा US? बड़ा खुलासा- मध्य पूर्व में अमेरिका का बड़ा सैन्य जमावड़ा
Advertisement

वीडियोज

YRKKH: Maira को ढूंढने में नाकाम Armaan-Abhira, दादी सा के सामने फूट-फूटकर रोई Abhira!
Bollywood News: दृश्यम 3 में लौटा विजय सालगांवकर, क्या इस बार खुल जाएगा 11 साल पुराना राज? (02.10.26)
Archit Kaushik ने Elvish Yadav, Siwet Tomar के Elimination और Bigg Boss 20 पर की बात
Bali ने Rise & Fall, The Alliance, Salman Khan और Honey Singh-Badshah पर की बात
Thugesh ने Elvish Yadav, “Better Luck Next Time” और ECL 3 पर की बात
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पुतिन ने की PM मोदी की तारीफ, गदगद हुए अमित शाह, बोले- ‘हर भारतीय के लिए...’
पुतिन ने की PM मोदी की तारीफ, गदगद हुए अमित शाह, बोले- ‘हर भारतीय के लिए...’
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP राज्यसभा चुनाव: सपा के बागियों को माफ करेंगे अखिलेश यादव? बस रखी एक शर्त
UP राज्यसभा चुनाव: सपा के बागियों को माफ करेंगे अखिलेश यादव? बस रखी एक शर्त
क्रिकेट
क्या अब कभी भारत के लिए नहीं खेलेंगे युजवेंद्र चहल? संन्यास के बाद IPL में खेलते दिखेंगे या नहीं
क्या अब कभी भारत के लिए नहीं खेलेंगे चहल? संन्यास के बाद IPL में खेलते दिखेंगे या नहीं
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' बनी अजय देवगन की दूसरी बिगेस्ट ओपनर, 3 बजे तक 33 करोड़ के हुई पार
'दृश्यम 3' बनी अजय देवगन की दूसरी बिगेस्ट ओपनर, 3 बजे तक 33 करोड़ के हुई पार
इंडिया
जंतर मंतर पहुंचे विजेता दहिया, बोले- 'कोई प्रदर्शन नहीं चाहता, लेकिन...'
जंतर मंतर पहुंचे विजेता दहिया, बोले- 'कोई प्रदर्शन नहीं चाहता, लेकिन...'
इंडिया
कैप्टन स्मित को वीरता पुरस्कार देने की मांग, पायलट संगठन ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी
कैप्टन स्मित को वीरता पुरस्कार देने की मांग, पायलट संगठन ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी
इंडिया
कैप्टन स्मित माछर को अशोक चक्र देने की मांग, MP मिलिंद देवरा ने लिखा PM को पत्र
कैप्टन स्मित माछर को अशोक चक्र देने की मांग, MP मिलिंद देवरा ने लिखा PM को पत्र
महाराष्ट्र
'इट्स अ मैटर ऑफ टाइम...' शिवाजी पार्क में CJP के प्रदर्शन से पहले सौरव दास का बड़ा बयान
'इट्स अ मैटर ऑफ टाइम...' शिवाजी पार्क में CJP के प्रदर्शन से पहले सौरव दास का बड़ा बयान
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget