'भगवान...' क्या था वो तीन शब्दों का मैसेज, जिसके बीच फंसी थी अमेरिकी पायलट की जान!



ईरान में घुसकर पायलट को मौत के मुंह से सुरक्षित बाहर निकाल लेना किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसा लग सकता है, लेकिन अमेरिकी सेना ने इसको हकीकत में बदल दिया. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि ईरान में लापता हुए 'वेपन्स ऑफिसर' को एक बेहद साहसी ऑपरेशन के जरिए बचा लिया गया है. उन्होंने उन 'तीन शब्दों' का भी जिक्र किया, जिन्होंने ईरान की साजिश होने का संदेह पैदा किया था. ट्रंप ने इसे अमेरिकी इतिहास के सबसे निडर मिशनों में से एक बताया.

क्या बोले ट्रंप ?

ट्रंप ने AXIOS से बातचीत के दौरान कहा, ईरान के ऊपर इजेक्ट करने के बाद फंसे 'वेपन्स ऑफिसर' की ओर से तीन शब्दों 'ईश्वर महान है' का रेडियो संदेश भेजा गया था. जिससे कुछ समय के लिए यह संदेह पैदा हुआ कि ईरानी सेना झूठे संकेतों का इस्तेमाल करके जाल बिछा रही होगी. अमेरिकी अधिकारियों को शुरुआत में लगा कि यह रेडियो मैसेज ईरान के 'ट्रैप' का हिस्सा था, जिसका मकसद अमेरिकी सेना को घात लगाकर हमला करने के लिए लुभाना था.

लापता हुआ था यूएस 'वेपन्स ऑफिसर'

बता दें कि 3 अप्रैल को अमेरिका का एक F-15E फाइटर जेट ईरान के ऊपर मार गिराया गया था. विमान का एक पायलट तो पहले ही सुरक्षित बाहर निकल गया था, लेकिन दूसरा अफसर ईरान के पहाड़ी क्षेत्र में लापता हो गया. अमेरिकी पायलट ने अधिकारियों को सिग्नल भेजा और दो दिन तक सर्वाइव करता रहा. इसके बाद लगभग 200 अमेरिकी सैनिकों के साथ एक जोखिम भरे अभियान में उन्हें सुरक्षित निकाला गया.

डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक, अमेरिकी पायलट एक पहाड़ी दर्रे में छिप गया था, ईरान की सेना और लोकल लोग उनको खोज रहे थे. तेहरान ने कथित तौर पर उनकी गिरफ्तारी के लिए इनाम की घोषणा की थी. आखिरकार अमेरिका ने उनकी मौजूदगी का पता लगा लिया, लेकिन एक समान्य रेडियो मैसेज जिसे शुरुआत में 'पावर टू बी गॉड (सारी शक्ति ईश्वर के पास)' समझा गया. बाद में रक्षा अधिकारियों ने इसे 'ईश्वर अच्छा है' में स्पष्ट किया. मैसेज ने यह शक पैदा किया कि कहीं उनको ईरानी सेना ने तो नहीं पकड़ लिया और झूठे संकेत भेज रही हो. हालांकि बाद में यह साफ हुआ कि यह मैसेज उनकी ही ओर से भेजा गया था.