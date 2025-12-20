Sanchar Saathi क्या है? सरकार क्यों चाहती है कि हर नए स्मार्टफोन में यह ऐप मौजूद हो?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Sanchar Saathi App: भारत सरकार ने मोबाइल सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. संचार मंत्रालय ने Apple, Samsung, Vivo, Oppo सहित सभी प्रमुख स्मार्टफोन कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे अपने नए डिवाइस में सरकार की साइबर सिक्योरिटी ऐप Sanchar Saathi को पहले से इंस्टॉल करके बेचें.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनियों को इसके लिए 90 दिन का समय दिया गया है और ऐप को ऐसी तरह से शामिल करना होगा कि यूजर उसे हटाने या डिसेबल करने का विकल्प न पा सकें. जो डिवाइस पहले से सप्लाई चैन में मौजूद हैं उनमें यह ऐप जल्द ही सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए जोड़ी जाएगी. यह आदेश सार्वजनिक नहीं किया गया बल्कि निजी तौर पर कंपनियों को भेजा गया है.

Sanchar Saathi ऐप आखिर है क्या?

Sanchar Saathi ऐप उसी नाम के सरकारी पोर्टल का मोबाइल संस्करण है जिसे मई 2023 में शुरू किया गया था. जनवरी 2024 में DoT ने इसका मोबाइल ऐप Android और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया ताकि लोग मोबाइल चोरी, धोखाधड़ी और नकली कनेक्शनों से खुद को बचा सकें. इस ऐप के ज़रिए कोई भी यूजर अपने खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को देश की किसी भी टेलीकॉम नेटवर्क पर तुरंत ब्लॉक करा सकता है. जैसे ही वह फोन कहीं भी उपयोग किया जाएगा, उसकी लोकेशन कानून व्यवस्था एजेंसियों तक पहुंच जाएगी.

Chakshu फीचर क्या करता है?

ऐप में मौजूद Chakshu सुविधा यूज़र्स को फर्जी कॉल, स्पैम SMS या व्हाट्सऐप मैसेज की रिपोर्ट करने की सुविधा देती है. इससे साइबर फ्रॉड की पहचान और कार्रवाई आसान हो जाती है.

नंबर और डिवाइस की जानकारी पर पूरा नियंत्रण

Sanchar Saathi ऐप यह भी दिखाता है कि आपके नाम से कितने मोबाइल नंबर चल रहे हैं. अगर कोई अनजान या अनधिकृत नंबर आपके नाम पर एक्टिव हो तो उसे तुरंत रिपोर्ट किया जा सकता है. इसके अलावा, ऐप में मौजूद KYM (Know Your Mobile) फीचर फोन की असलियत और IMEI की वैधता की जांच करता है. इससे डुप्लिकेट या क्लोन किए गए स्मार्टफोनों की पहचान आसान हो जाती है.

सरकार इस ऐप को अनिवार्य क्यों बनाना चाहती है?

रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार का लक्ष्य नकली IMEI, क्लोन किए गए मोबाइल और साइबर फ्रॉड को रोकना है. गलत IMEI नंबर अक्सर बड़े घोटालों और नेटवर्क के गलत इस्तेमाल में मदद करते हैं. Sanchar Saathi को अनिवार्य बनाना ऐसे मामलों को काफी हद तक रोकने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.

कितनी मददगार साबित हुई यह ऐप?

लॉन्च के बाद से अब तक इस ऐप को 50 लाख से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, Sanchar Saathi की मदद से 37 लाख से अधिक चोरी या गुम हुए मोबाइल ब्लॉक किए जा चुके हैं और 3 करोड़ से ज्यादा फर्जी मोबाइल कनेक्शन समाप्त कर दिए गए हैं. सरकार का मानना है कि हर नए फोन में इस ऐप का होना आने वाले समय में साइबर क्राइम और मोबाइल फ्रॉड को काफी कम कर देगा.

यह भी पढ़ें:

WhatsApp का कमाल! अब बिना सुने किसी भी Voice Message को ऐसे पढ़ सकेंगे, ट्रिक जानकर दंग रह जाएंगे