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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीPhone Cache का काम क्या है, जानें कब हटाना सही?

Phone Cache का काम क्या है, जानें कब हटाना सही?

फोन धीमा होने या स्टोरेज अचानक कम दिखने पर हर बार बड़ी फाइलों या फोटो-वीडियो को डिलीट करना जरूरी नहीं होता है. कई बार फोन में जमा हुआ Cache भी इसकी एक वजह हो सकता है. जानिए इसे कब हटाना चाहिए.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 20 Sep 2026 08:38 AM (IST)
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  • सेटिंग्स से ऐप्स के Cache स्टोरेज को आसानी से क्लियर करें.

फोन इस्तेमाल करते-करते अचानक स्टोरेज कम दिखने लगे, कोई ऐप बार-बार अटकने लगे या फोन पहले के मुकाबले धीमा महसूस हो, तो इसकी एक वजह Cache भी हो सकती है. दरअसल फोन में मौजूद कई ऐप और वेबसाइट आपके इस्तेमाल से जुड़ी कुछ टेंपरेरी फाइलें अपने पास सेव रखते हैं. इन फाइलों का मकसद फोन को धीमा करना नहीं, बल्कि अगली बार उसी कंटेंट को जल्दी उपलब्ध कराना होता है. लेकिन समय के साथ इन फाइलों की मात्रा बढ़ सकती है और स्टोरेज पर असर पड़ सकता है. ऐसे में Cache को समझना और जरूरत पड़ने पर उसे हटाना यूजफुल हो सकता है. तो आइए जानते हैं कि Phone Cache का काम क्या है और इस कब हटाना सही है. 

Phone Cache का काम क्या है?

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Cache को फोन की टेंपरेरी मेमोरी समझा जाता है. Cache का मुख्य काम बार-बार इस्तेमाल होने वाली जानकारी को जल्दी उपलब्ध कराना है.जब आप किसी वेबसाइट को खोलते हैं या कोई ऐप इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें मौजूद फोटो, इमेज, स्क्रिप्ट, वीडियो से जुड़े कुछ हिस्से और दूसरे जरूरी चीजें फोन में टेंपरेरी तौर पर सेव हो सकते हैं. इसका फायदा यह होता है कि जब आप उसी ऐप या वेबसाइट पर दोबारा जाते हैं, तो हर चीज को शुरुआत से डाउनलोड करने की जरूरत कम पड़ती है. 

Cache ज्यादा जमा हो जाए तो क्या होता है?

Cache समय के साथ बढ़ता रहता है. खासकर जब फोन में कई ऐप इस्तेमाल किए जाते हों या लगातार अलग-अलग वेबसाइट और कंटेंट देखे जाते हों तो बहुत ज्यादा Cached Data स्टोरेज की जगह घेर सकता है.  कुछ मामलों में पुराना या खराब Cache किसी ऐप के सही तरीके से काम न करने, क्रैश होने या फ्रीज होने जैसी समस्या से भी जुड़ा हो सकता है. हालांकि हर बार फोन स्लो होने की वजह Cache ही हो, यह जरूरी नहीं है. 

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Cache कब हटाना सही है?

फोन का Cache तब हटाना सही माना जाता है जब फोन में स्टोरेज कम पड़ने लगे, कोई ऐप बार-बार अटकने या क्रैश होने लगे, या किसी ऐप के इस्तेमाल में लगातार परेशानी आ रही हो. Cache हटाने से ऐप से जमा की गई टेंपरेरी फाइलें डिलीट हो जाती हैं, जिससे कुछ स्टोरेज खाली हो सकता है और कुछ मामलों में ऐप से जुड़ी समस्या भी दूर हो सकती है. हालांकि Cache को रोजाना या बिना जरूरत हटाने की जरूरत नहीं होती है.

Android फोन में Cache कैसे हटाएं?

इसके लिए Settings खोलें और Apps या Applications सेक्शन में जाएं. जिस ऐप का Cache हटाना है, उसे चुनें. इसके बाद Storage पर टैप करके Clear Cache ऑप्शन चुनें. Cache हटाना एक टेंपरेरी सफाई की तरह है. ऐप और वेबसाइट इस्तेमाल करने के साथ नया Cache फिर बनता रहेगा, इसलिए इसे जरूरत के हिसाब से ही साफ करना बेहतर है. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 20 Sep 2026 08:38 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Phone Cache
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