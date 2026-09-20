Phone Cache का काम क्या है, जानें कब हटाना सही?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सेटिंग्स से ऐप्स के Cache स्टोरेज को आसानी से क्लियर करें.

फोन इस्तेमाल करते-करते अचानक स्टोरेज कम दिखने लगे, कोई ऐप बार-बार अटकने लगे या फोन पहले के मुकाबले धीमा महसूस हो, तो इसकी एक वजह Cache भी हो सकती है. दरअसल फोन में मौजूद कई ऐप और वेबसाइट आपके इस्तेमाल से जुड़ी कुछ टेंपरेरी फाइलें अपने पास सेव रखते हैं. इन फाइलों का मकसद फोन को धीमा करना नहीं, बल्कि अगली बार उसी कंटेंट को जल्दी उपलब्ध कराना होता है. लेकिन समय के साथ इन फाइलों की मात्रा बढ़ सकती है और स्टोरेज पर असर पड़ सकता है. ऐसे में Cache को समझना और जरूरत पड़ने पर उसे हटाना यूजफुल हो सकता है. तो आइए जानते हैं कि Phone Cache का काम क्या है और इस कब हटाना सही है.

Phone Cache का काम क्या है?

Cache को फोन की टेंपरेरी मेमोरी समझा जाता है. Cache का मुख्य काम बार-बार इस्तेमाल होने वाली जानकारी को जल्दी उपलब्ध कराना है.जब आप किसी वेबसाइट को खोलते हैं या कोई ऐप इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें मौजूद फोटो, इमेज, स्क्रिप्ट, वीडियो से जुड़े कुछ हिस्से और दूसरे जरूरी चीजें फोन में टेंपरेरी तौर पर सेव हो सकते हैं. इसका फायदा यह होता है कि जब आप उसी ऐप या वेबसाइट पर दोबारा जाते हैं, तो हर चीज को शुरुआत से डाउनलोड करने की जरूरत कम पड़ती है.

Cache ज्यादा जमा हो जाए तो क्या होता है?

Cache समय के साथ बढ़ता रहता है. खासकर जब फोन में कई ऐप इस्तेमाल किए जाते हों या लगातार अलग-अलग वेबसाइट और कंटेंट देखे जाते हों तो बहुत ज्यादा Cached Data स्टोरेज की जगह घेर सकता है. कुछ मामलों में पुराना या खराब Cache किसी ऐप के सही तरीके से काम न करने, क्रैश होने या फ्रीज होने जैसी समस्या से भी जुड़ा हो सकता है. हालांकि हर बार फोन स्लो होने की वजह Cache ही हो, यह जरूरी नहीं है.

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Cache कब हटाना सही है?

फोन का Cache तब हटाना सही माना जाता है जब फोन में स्टोरेज कम पड़ने लगे, कोई ऐप बार-बार अटकने या क्रैश होने लगे, या किसी ऐप के इस्तेमाल में लगातार परेशानी आ रही हो. Cache हटाने से ऐप से जमा की गई टेंपरेरी फाइलें डिलीट हो जाती हैं, जिससे कुछ स्टोरेज खाली हो सकता है और कुछ मामलों में ऐप से जुड़ी समस्या भी दूर हो सकती है. हालांकि Cache को रोजाना या बिना जरूरत हटाने की जरूरत नहीं होती है.

Android फोन में Cache कैसे हटाएं?

इसके लिए Settings खोलें और Apps या Applications सेक्शन में जाएं. जिस ऐप का Cache हटाना है, उसे चुनें. इसके बाद Storage पर टैप करके Clear Cache ऑप्शन चुनें. Cache हटाना एक टेंपरेरी सफाई की तरह है. ऐप और वेबसाइट इस्तेमाल करने के साथ नया Cache फिर बनता रहेगा, इसलिए इसे जरूरत के हिसाब से ही साफ करना बेहतर है.

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