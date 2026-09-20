गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षा15 बार फेल, नेवी में 15 साल नौकरी, फिर मयंक ने ऐसे क्रैक किया UPSC CAPF

15 बार फेल, नेवी में 15 साल नौकरी, फिर मयंक ने ऐसे क्रैक किया UPSC CAPF

कानपुर के रहने वाले मयंक ने 15 से ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं में असफलता देखी. 2 बार SSB में सफल नहीं हो पाए, इसके बावजूद उन्होंने तैयारी जारी रखी और UPSC CAPF 2025 में ऑल इंडिया रैंक 343 हासिल की.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 20 Sep 2026 07:06 AM (IST)
कानपुर के रहने वाले मयंक ने 15 से ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं में असफलता देखी. 2 बार SSB में सफल नहीं हो पाए, इसके बावजूद उन्होंने तैयारी जारी रखी और UPSC CAPF 2025 में ऑल इंडिया रैंक 343 हासिल की.

संघर्ष और असफलताओं के बीच अपने लक्ष्य पर टिके रहना आसान नहीं होता. कई बार लगातार मिलने वाली नाकामी इंसान को कोशिश छोड़ने पर मजबूर कर देती है. लेकिन मयंक सचान की कहानी इससे अलग है. कानपुर के रहने वाले मयंक ने 15 से ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं में असफलता देखी. दो बार एसएसबी में सफल नहीं हो पाए और यूपीएससी सीएपीएफ की परीक्षा में भी दो प्रयासों में कामयाबी नहीं मिली. इसके बावजूद उन्होंने तैयारी जारी रखी और तीसरे प्रयास में यूपीएससी सीएपीएफ 2025 में ऑल इंडिया रैंक 343 हासिल की.

1/6
मयंक का बचपन कानपुर में एक साधारण परिवार में बीता. उन्होंने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई सरकारी स्कूल से की. उनके पिता एक प्राइवेट फैक्ट्री में इलेक्ट्रीशियन के तौर पर काम करते थे. परिवार में दो भाई-बहन और सीमित आर्थिक संसाधनों के कारण इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना उनके लिए आसान ऑप्शन नहीं था.
मयंक का बचपन कानपुर में एक साधारण परिवार में बीता. उन्होंने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई सरकारी स्कूल से की. उनके पिता एक प्राइवेट फैक्ट्री में इलेक्ट्रीशियन के तौर पर काम करते थे. परिवार में दो भाई-बहन और सीमित आर्थिक संसाधनों के कारण इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना उनके लिए आसान ऑप्शन नहीं था.
2/6
ऐसे में उन्होंने नौकरी के साथ अपने करियर को आगे बढ़ाने का फैसला लिया और भारतीय नौसेना में बतौर सेलर शामिल हो गए. वहीं मयंक ने करीब 15 साल भारतीय नौसेना में सेवा की. नौकरी के साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी. उन्होंने इग्नू से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की.
ऐसे में उन्होंने नौकरी के साथ अपने करियर को आगे बढ़ाने का फैसला लिया और भारतीय नौसेना में बतौर सेलर शामिल हो गए. वहीं मयंक ने करीब 15 साल भारतीय नौसेना में सेवा की. नौकरी के साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी. उन्होंने इग्नू से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की.
3/6
 नौसेना में रहते हुए भी मयंक का लक्ष्य आगे बढ़ने का था.  उन्होंने सीडीएस के जरिए. कमीशन हासिल करने की कोशिश की और एसएसबी के दो प्रयास दिए, लेकिन दोनों बार सफलता नहीं मिली. इसके बाद उन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी की, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा पास नहीं कर सके.
 नौसेना में रहते हुए भी मयंक का लक्ष्य आगे बढ़ने का था.  उन्होंने सीडीएस के जरिए. कमीशन हासिल करने की कोशिश की और एसएसबी के दो प्रयास दिए, लेकिन दोनों बार सफलता नहीं मिली. इसके बाद उन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी की, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा पास नहीं कर सके.
4/6
मयंक ने फिर सीएपीएफ परीक्षा का रुख किया. सीआरपीएफ की लिखित परीक्षा में भी उनके शुरुआती दोनों प्रयास सफल नहीं रहे. लगातार मिल रही है इन असफलताओं के बावजूद उन्होंने तैयारी नहीं छोड़ी. उनके सफर में 15 साल से ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं में असफलता भी शामिल रही.
मयंक ने फिर सीएपीएफ परीक्षा का रुख किया. सीआरपीएफ की लिखित परीक्षा में भी उनके शुरुआती दोनों प्रयास सफल नहीं रहे. लगातार मिल रही है इन असफलताओं के बावजूद उन्होंने तैयारी नहीं छोड़ी. उनके सफर में 15 साल से ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं में असफलता भी शामिल रही.
5/6
लगातार नाकामियों के बाद मयंक ने यूपीएससी सीएपीएफ के लिए एक और प्रयास किया. 2025 में उन्होंने तीसरी बार सीएपीएफ परीक्षा दी और इस बार सफलता हासिल की. मयंक ने ऑल इंडिया रैंक 343 प्राप्त की.
लगातार नाकामियों के बाद मयंक ने यूपीएससी सीएपीएफ के लिए एक और प्रयास किया. 2025 में उन्होंने तीसरी बार सीएपीएफ परीक्षा दी और इस बार सफलता हासिल की. मयंक ने ऑल इंडिया रैंक 343 प्राप्त की.
6/6
उनके अनुसार भारतीय नौसेना में बिताए 15 वर्षों में उन्हें अनुशासन, धैर्य और मुश्किल परिस्थितियों में शांत रहने की आदत दी. नौकरी के साथ पढ़ाई जारी रखने और बार-बार मिली असफलताओं के बीच तैयारी करते रहने में यही अनुभव उनके काम आया.
उनके अनुसार भारतीय नौसेना में बिताए 15 वर्षों में उन्हें अनुशासन, धैर्य और मुश्किल परिस्थितियों में शांत रहने की आदत दी. नौकरी के साथ पढ़ाई जारी रखने और बार-बार मिली असफलताओं के बीच तैयारी करते रहने में यही अनुभव उनके काम आया.
Published at : 20 Sep 2026 07:06 AM (IST)
Tags :
Mayank Sachan UPSC CAPF 2025 UPSC CAPF Success Story

शिक्षा फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
DU में क्या पढ़ रहे दीपांशु शौकीन, NSUI ने टिकट नहीं दिया फिर भी जीता चुनाव
DU में क्या पढ़ रहे दीपांशु शौकीन, NSUI ने टिकट नहीं दिया फिर भी जीता चुनाव
शिक्षा
अब मेडिकल की डिग्री भी देगा IIT कानपुर, जानें क्या है प्लान?
अब मेडिकल की डिग्री भी देगा IIT कानपुर, जानें क्या है प्लान?
शिक्षा
अटेंडेंस से पढ़ाई तक... DUSU अध्यक्ष को किन चीजों की मिलती है छूट?
अटेंडेंस से पढ़ाई तक... DUSU अध्यक्ष को किन चीजों की मिलती है छूट?
शिक्षा
यूपी PCS मेंस 2025 का इंटरव्यू शेड्यूल जारी, 28 सितंबर से इंटरव्यू होंगे शुरू
यूपी PCS मेंस 2025 का इंटरव्यू शेड्यूल जारी, 28 सितंबर से इंटरव्यू होंगे शुरू
Advertisement

वीडियोज

Sansani : रफ्तार के जुनून में मौत को दावत ! | Greater Noida | Hit And Run Case
DU छात्र संघ चुनाव में ABVP का परचम
Gen Z के बीच ABVP का दबदबा..जीत से क्या निकले मायने?
DUSU Election Results: ABVP की जीत, NSUI का खाता भी नहीं खुला..Gen Z के मूड के मायने क्या?
Sandeep Chaudhary: 2027 की बयार...शिक्षा, परीक्षा, रोजगार! विश्लेषकों का विश्लेषण | GEN-Z | CM Yogi

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
एआई से सेमीकंडक्टर तक- भविष्य गढ़ रहा उत्तर प्रदेश
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
काठमांडू जाने वाला विमान बीच रास्ते से वापस दिल्ली क्यों लौटा? जानें कारण
काठमांडू जाने वाला विमान बीच रास्ते से वापस दिल्ली क्यों लौटा? जानें कारण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: बाहुबली बृजेश सिंह लड़ेंगे 2027 का चुनाव? इन सीटों पर नजर
UP: बाहुबली बृजेश सिंह लड़ेंगे 2027 का चुनाव? इन सीटों पर नजर
क्रिकेट
भारत टी20 सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम का एलान, नए नवेले खिलाड़ी की सरप्राइज एंट्री
भारत टी20 सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम का एलान, नए नवेले खिलाड़ी की सरप्राइज एंट्री
टेलीविजन
'बिग बॉस 20' वीकेंड का वार: सलमान खान की बिगड़ी तबीयत, ट्रोल्स-पैप्स पर फूटा गुस्सा
'बिग बॉस 20' वीकेंड का वार: सलमान खान की बिगड़ी तबीयत, ट्रोल्स-पैप्स पर फूटा गुस्सा
इंडिया
'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में बोले राहुल- कुछ लोगों का देश के सिस्टम पर कब्जा
'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में बोले राहुल- कुछ लोगों का देश के सिस्टम पर कब्जा
इंडिया
DUSU चुनाव रिजल्ट पर राघव चड्ढा की पहली प्रतिक्रिया, 'उम्मीद है कि नई...'
DUSU चुनाव रिजल्ट पर राघव चड्ढा की पहली प्रतिक्रिया, 'उम्मीद है कि नई...'
महाराष्ट्र
IIT बॉम्बे छात्र की सुसाइड पर संस्थान ने दी सफाई, पुलिस ने दर्ज की FIR
IIT बॉम्बे छात्र की सुसाइड पर संस्थान ने दी सफाई, पुलिस ने दर्ज की FIR
शिक्षा
DU में क्या पढ़ रहे दीपांशु शौकीन, NSUI ने टिकट नहीं दिया फिर भी जीता चुनाव
DU में क्या पढ़ रहे दीपांशु शौकीन, NSUI ने टिकट नहीं दिया फिर भी जीता चुनाव
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget