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15 बार फेल, नेवी में 15 साल नौकरी, फिर मयंक ने ऐसे क्रैक किया UPSC CAPF
कानपुर के रहने वाले मयंक ने 15 से ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं में असफलता देखी. 2 बार SSB में सफल नहीं हो पाए, इसके बावजूद उन्होंने तैयारी जारी रखी और UPSC CAPF 2025 में ऑल इंडिया रैंक 343 हासिल की.
संघर्ष और असफलताओं के बीच अपने लक्ष्य पर टिके रहना आसान नहीं होता. कई बार लगातार मिलने वाली नाकामी इंसान को कोशिश छोड़ने पर मजबूर कर देती है. लेकिन मयंक सचान की कहानी इससे अलग है. कानपुर के रहने वाले मयंक ने 15 से ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं में असफलता देखी. दो बार एसएसबी में सफल नहीं हो पाए और यूपीएससी सीएपीएफ की परीक्षा में भी दो प्रयासों में कामयाबी नहीं मिली. इसके बावजूद उन्होंने तैयारी जारी रखी और तीसरे प्रयास में यूपीएससी सीएपीएफ 2025 में ऑल इंडिया रैंक 343 हासिल की.
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Published at : 20 Sep 2026 07:06 AM (IST)
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