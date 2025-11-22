Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

YouTube AI Tool: वार्षिक YouTube Impact Summit में प्लेटफॉर्म ने कई एडवांस AI फीचर्स, स्किल-बिल्डिंग कार्यक्रम और सेफ्टी टूल्स पेश किए. इसके साथ ही Oxford Economics की नई रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि पिछले साल YouTube के क्रिएटिव इकोसिस्टम ने भारत की GDP में 16,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का योगदान दिया और करीब 9.3 लाख फुल-टाइम नौकरियों के बराबर रोजगार पैदा किया.

YouTube का असर सिर्फ व्यूज नहीं बल्कि लोगों की रोजगार यात्रा पर भी

YouTube इंडिया की मैनेजिंग डायरेक्टर गुंजन सोनी के मुताबिक, प्लेटफॉर्म का प्रभाव व्यूज से कहीं आगे बढ़कर लोगों की आजीविका और आर्थिक वृद्धि को मजबूत करता है. उनके अनुसार, 63% मोनेटाइजिंग क्रिएटर YouTube को अपनी मुख्य कमाई का स्रोत मानते हैं. इसी वजह से कंपनी नए AI टूल्स, स्किल ट्रेनिंग और रणनीतिक साझेदारियां लेकर आ रही है ताकि आने वाले डिजिटल उद्यमियों को बेहतर आधार मिल सके.

डिजिटल इंडिया के लिए भरोसेमंद जानकारी

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने YouTube के इस प्रयास का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि भरोसेमंद जानकारी, डिजिटल साक्षरता और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ाने में ऐसे प्लेटफॉर्म महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. YouTube के साथ मिलकर मंत्रालय महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित, सीखने योग्य और नवाचार-प्रेरित डिजिटल माहौल मजबूत कर रहा है.

भारत के नॉलेज सेक्टर के लिए दो प्रमुख साझेदारियां

भारत में 98% यूज़र YouTube को जानकारी हासिल करने का भरोसेमंद माध्यम मानते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए दो अहम साझेदारियां की गई हैं.

IICT के साथ क्रिएटिव स्किल ट्रेनिंग:

YouTube अब Indian Institute of Creative Technologies के साथ मिलकर Animation, VFX, Gaming, Comics और XR में छात्रों को तैयार करेगा. इसमें विशेषज्ञ सत्र, AI आधारित प्रोजेक्ट फंडिंग और IICT की YouTube उपस्थिति को बढ़ाने में सहयोग शामिल है.

AIIMS के साथ प्रोफेशनल नर्सिंग ट्रेनिंग:

AIIMS के साथ साझेदारी के तहत देशभर के नर्सिंग छात्र अब YouTube पर विशेषज्ञों द्वारा डिजाइन किए गए मॉड्यूल से घाव उपचार, संक्रमण नियंत्रण जैसी महत्वपूर्ण मेडिकल स्किल सीख सकेंगे.

Viewer और Creator दोनों के लिए नए AI फीचर्स

YouTube ने वीडियो प्लेयर में एक नया Conversational AI फीचर जोड़ा है जहां यूज़र वीडियो देखते हुए सवाल पूछ सकेंगे और तुरंत जवाब पा सकेंगे. फिलहाल यह अंग्रेजी में उपलब्ध है हिंदी जल्द जारी होगी. इसके अलावा प्लेटफॉर्म ने कई और फीचर भी जोड़े हैं.

इंग्लिश और हिंदी में विस्तारित First Aid shelves

Shorts स्क्रॉलिंग के लिए नया डेली टाइम लिमिट

Young audiences के लिए बेहतर mindful-viewing सेटिंग्स

