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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीJio Call Agent क्या है, आपके फोन कॉल करने का तरीका कैसे बदल सकता है यह AI फीचर?

Jio Call Agent क्या है, आपके फोन कॉल करने का तरीका कैसे बदल सकता है यह AI फीचर?

Jio Call Agent: Jio का यह AI बेस्ड कॉल एजेंट लोगों के लिए फोन कॉल को पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट बना सकता है. बता दें कि इस फीचर को इस्तेमाल करना भी आसान है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 22 Jun 2026 08:45 AM (IST)
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  • जियो ने एआई-आधारित 'जियो कॉल एजेंट' पेश किया, जो बातचीत समझेगा।
  • कॉल एजेंट बातचीत को टेक्स्ट में बदलेगा, और कई कार्य ऑटोमेट करेगा।
  • यह फीचर 'हे जियो' कमांड से सक्रिय होगा, गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी।

Jio Call Agent: भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में से एक Reliance Jio अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में भी तेजी से कदम बढ़ा रही है. हाल ही में कंपनी ने कई नए AI आधारित फीचर्स की घोषणा की है जिनमें Jio Call Agent सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है. यह फीचर कॉल के दौरान बातचीत को समझने, उसकी समरी तैयार करने और कई कामों को ऑटोमेट करने में सक्षम है.

क्या करेगा जियो का ये एआई एजेंट?

जानकारी के अनुसार, Jio का यह AI बेस्ड कॉल एजेंट लोगों के लिए फोन कॉल को पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट बना सकता है. बता दें कि इस फीचर को इस्तेमाल करना भी आसान है. बस आपको कॉल के दौरान Hey Jio बोलना है इसके बाद ये फीचर एक्टिव हो जाएगा. यूजर की परमिशन मिलने के बाद यह फीचर रियल-टाइम में आपकी बातों को टेक्स्ट में बदल देगा. इस फीचर की सबसे बढ़िया बात ये है कि ये कई सारी भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करेगा. अब अगर कॉन्फ्रेंस कॉल चल रही है तो ये अलग-अलग लोगों की पहचान भी कर पाएगा और ये बताएगा कि कौन क्या बोल रहा है.

इसके अलावा, यह कॉल के दौरान हुई बातचीत की Summary भी यूजर के लिए तैयार करेगा. इसके साथ ही ये सभी जरूरी कामों की लिस्ट भी तैयार करेगा. इतना ही नहीं, कॉल पर बात करते समय यह कई सारे जरूरी काम भी कर सकता है जैसे खाना ऑर्डर करना, कैब बुक करना, अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना और जरूरी रिमाइंडर बनाना. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, लॉन्च के समय यह सुविधा सभी Jio ग्राहकों के लिए उपलब्ध हो सकती है.

यूजर्स के लिए कितना फायदेमंद होगा यह फीचर?

Jio Call Agent फोन कॉलिंग के एक्सपीरिएंस को पूरी तरह बदल सकता है. खासतौर पर उन लोगों के लिए यह बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है जो डेली ग्राहकों, टीमों या बिजनेस पार्टनर्स के साथ लंबी बातचीत करते हैं.

मीटिंग नोट्स बनाने, महत्वपूर्ण जानकारी याद रखने और कॉल के दौरान अन्य काम निपटाने जैसी सुविधाएं यूजर्स का काफी समय बचा सकती हैं. मल्टीटास्किंग करने वाले लोगों के लिए यह फीचर काफी बेहतरीन साबित हो सकता है.

क्या इससे आपकी प्राइवेसी को खतरा होगा?

फीचर की घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने चिंता जताई कि Jio Call Agent यूजर्स की प्राइवेसी पर असर डाल सकता है. हालांकि फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यह दावा पूरी तरह सही नहीं माना जा सकता.

Jio ने स्पष्ट किया है कि यह फीचर बिना यूजर की अनुमति के न तो कॉल को ट्रांसक्राइब करेगा और न ही उसकी समरी तैयार करेगा. इसे एक्टिव करने के लिए यूजर को खुद Hey Jio कमांड देनी होगी. यानी कॉल में शामिल दूसरे व्यक्ति को भी इस फीचर के इस्तेमाल की जानकारी मिल जाएगी. कंपनी का कहना है कि यूजर की सहमति और डेटा सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी.

यह भी पढ़ें: 80% तक खराब हो चुकी iPhone की बैटरी? बेचने से पहले जान लें कितनी होगी फोन की Resale Value

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 22 Jun 2026 08:45 AM (IST)
Tags :
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