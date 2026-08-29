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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या होता है Android System Intelligence? जानें बंद करने पर फोन में क्या होता है

क्या होता है Android System Intelligence? जानें बंद करने पर फोन में क्या होता है

Android System Intelligence फोन के कई स्मार्ट फीचर्स को चलाने में मदद करता है. लेकिन इसे बंद करने पर क्या असर पड़ता है? आइए जानते हैं कि इससे किन फीचर्स पर असर पड़ेगा.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 29 Aug 2026 09:55 AM (IST)
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अगर आप अपने Android फोन की ऐप्स की लिस्ट को ध्यान से देखें तो आपको Android System Intelligence (ASI) नाम का एक सिस्टम कंपोनेंट दिखाई देता है. अक्सर ये नाम सुनकर काफी जरूरी सिस्टम लगता है लेकिन इसके काम के बारे में बहुत कम जानकारी सामने आती है. खास बात ये है कि कई फोन में इसे बंद करने का ऑप्शन भी मिलता है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ASI क्या करता है और इसे Disable करने पर फोन पर क्या असर पड़ेगा?

Android System Intelligence क्या है?

जानकारी के मुताबिक, Android System Intelligence Google का एक सिस्टम कंपोनेंट है जो Android में कई स्मार्ट फीचर्स को चलाने में मदद करता है. ये कोई ऐसी ऐप नहीं है जिसे आप नॉर्मली खोलकर इस्तेमाल करते हैं. बल्कि ये फोन के बैकग्राउंड में काम करने वाली टेक्नोलॉजी है.

Google Pixel फोन में इसका इस्तेमाल कई फीचर्स के लिए किया जाता है. इनमें Live Caption, Now Playing, Smart Autorotate, Screen Attention, App Predictions, बेहतर Copy-Paste और Notification Actions जैसे फीचर्स शामिल होते हैं. हालांकि अलग-अलग कंपनियों और डिवाइस के हिसाब से ASI के फीचर्स बदल सकते हैं.

यह भी पढ़ें: क्या है Android Pulse ऐप? जानें आपके फोन में चुपचाप हो रहा ये काम

फोन में ASI का क्या काम है?

इसे Android के कई स्मार्ट फीचर्स के पीछे काम करने वाली टेक्नोलॉजी समझ सकते हैं. जैसे Pixel फोन का Now Playing आसपास बज रहे गाने को पहचानता है. वहीं Screen Attention आपके स्क्रीन देखने के दौरान डिस्प्ले को जल्दी बंद होने से रोक सकता है.

इसी तरह नोटिफिकेशन में मिलने वाले कुछ स्मार्ट एक्शन, ऐप सुझाव और कॉपी-पेस्ट से जुड़े एडवांस फीचर्स भी Android System Intelligence पर निर्भर करते हैं. कुछ डिवाइस में Search Live, Live Translate, Assistant Voice Typing और App Search जैसे फीचर्स में भी इसका अहम रोल होता है.

Privacy के लिए कितना सुरक्षित है?

Android System Intelligence को Android के Private Compute Core के साथ काम करने के लिए डिजाइन किया गया है. ये सिस्टम Android 12 के साथ पेश किया गया था. Private Compute Core के अंदर मौजूद मशीन लर्निंग कंपोनेंट सीधे इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होते.

जब क्लाउड से जानकारी या अपडेट की जरूरत होती है तो Private Compute Services इनके लिए नेटवर्क ब्रिज की तरह काम करती है. Google के मुताबिक ASI और Private Compute Services से क्रैश रिपोर्ट, डायग्नोस्टिक्स और डिवाइस से जुड़े कुछ डेटा ऐप एनालिटिक्स के लिए इकट्ठा किए जाते हैं. हालांकि यूजर Usage & Diagnostics कलेक्शन को बंद कर सकता है.

ASI को इतने परमिशन क्यों चाहिए?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कई यूजर्स को ASI की परमिशन देखकर चिंता होती है. Google के अनुसार, सिस्टम परमिशन का इस्तेमाल स्मार्ट सजेशन और प्रेडिक्शन देने के लिए किया जा सकता है. जैसे कॉन्टैक्ट्स की जानकारी का इस्तेमाल उन लोगों का सुझाव देने के लिए किया जाता है जिनसे आप अक्सर बातचीत करते हैं.

हालांकि हर फीचर को हर परमिशन की जरूरत हो, ऐसा जरूरी नहीं है. अगर किसी खास परमिशन को लेकर चिंता है तो पूरे Android System Intelligence को बंद करने के बजाय उस परमिशन फीचर को कंट्रोल करना ज्यादा बेहतर ऑप्शन होता है.

यह भी पढ़ें:

Google का भारत में बड़ा AI प्लान! 2028 तक Vizag में शुरू होगा AI हब

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 29 Aug 2026 09:55 AM (IST)
Tags :
Android TECH NEWS HINDI
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