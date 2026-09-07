इंग्लैंड टीम में हुई केविन पीटरसन की एंट्री, मिली बहुत बड़ी जिम्मेदारी

इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने एक बड़ा फैसला लिया है. बोर्ड ने पूर्व कप्तान व दिग्गज बल्लेबाज केविन पीटरसन को वनडे और टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में पुरुष टीम का विशेषज्ञ मेंटर नियुक्त किया है. पीटरसन को यह जिम्मेदारी 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक मिली है. उनका पहला असाइनमेंट ऑस्ट्रेलिया का व्हाइट-बॉल दौरा होगा, जिसके बाद वे दक्षिण अफ्रीका जाएंगे.

केविन पीटरसन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए टीम से फिर जुड़ेंगे और अगले 12 महीनों में धीरे-धीरे विश्व कप के लिए अपनी तैयारी करेंगे. विश्व कप का प्रमुख वनडे टूर्नामेंट उनके जन्मस्थान दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा और जिम्बाब्वे और नामीबिया इसकी सह-मेजबानी करेंगे.

पीटरसन हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम के कोचिंग सेटअप में शामिल होंगे, जिसमें मार्कस ट्रेस्कोथिक, टिम साउथी, सारा टेलर और जीतन पटेल भी शामिल होंगे. इससे पहले पीटरसन आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स के साथ एक मेंटर के रूप में काम कर चुके हैं.

2014 के बाद फिर से इंग्लैंड की जर्सी पहनना मेरे लिए सम्मान- केविन पीटरसन

ईसीबी की तरफ से जारी किए बयान में केविन पीटरसन ने मेंटर बनने पर कहा, "दक्षिण अफ्रीका में विश्व कप जीतने के इस सफर में इस टीम की मदद करने के लिए मुझे कहा जाना मेरे लिए बेहद गर्व की बात है. 2014 के बाद पहली बार फिर से इंग्लैंड की जर्सी पहनना मेरे लिए एक गहरा सम्मान और बेहद खास पल है."

उन्होंने आगे कहा, “हमारे पास प्रतिभाशाली खिलाड़ियों से भरी एक बेहतरीन व्हाइट-बॉल टीम है, और मैं इन खिलाड़ियों के साथ मिलकर उनकी पूरी क्षमता को निखारने के लिए अथक परिश्रम करने को लेकर उत्साहित हूं. अगले 12 महीनों तक ब्रेंडन मैकुलम की टीम का हिस्सा बनना एक शानदार मौका है, और मैं जल्द से जल्द काम शुरू करने के लिए उत्सुक हूं.”

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