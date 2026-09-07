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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीफ्रिज चलाने के लिए कितने Solar Panel की जरूरत होती है? जानें पूरा हिसाब

फ्रिज चलाने के लिए कितने Solar Panel की जरूरत होती है? जानें पूरा हिसाब

सोलर पैनल आज के समय में लोगों की जरुरत बनती जा रही है. ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि फ्रिज के लिए आपको कितने वॉट के सोलर पैनल की जरूरत पड़ेगी.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 07 Sep 2026 02:39 PM (IST)
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बिजली का बिल कम करने के लिए आजकल लोग घर में सोलर पैनल लगवा रहे हैं. लेकिन अगर आपका मकसद सिर्फ फ्रिज चलाना है तो सवाल उठता है कि आखिर कितने वॉट का सोलर सिस्टम चाहिए? Mini fridge, Single Door और Double Door फ्रिज की बिजली खपत अलग-अलग होती है, इसलिए सभी के लिए एक जैसा सोलर सिस्टम सही नहीं होता है. गलत क्षमता का पैनल लगवाने पर पैसा भी ज्यादा खर्च हो सकता है और फ्रिज ठीक से नहीं चल पाएगा. आइए जानते हैं पूरा हिसाब-किताब.

फ्रिज कितनी बिजली खाता है

आपको बता दें कि फ्रिज की बिजली खपत उसके साइज, स्टार रेटिंग, कंप्रेसर और इस्तेमाल के तरीके पर निर्भर करती है. नॉर्मली Mini fridge लगभग 50-100 वॉट, Single Door फ्रिज करीब 80-150 वॉट और Double Door मॉडल लगभग 120-250 वॉट तक की रनिंग पावर लेते हैं. हालांकि कंप्रेसर लगातार नहीं चलता है, इसलिए पूरे दिन की असली खपत इससे अलग हो सकती है.

Mini Fridge के लिए कितने Solar Panel?

अगर आपके पास छोटा Mini fridge है तो लगभग 300-500W का सोलर सिस्टम आपके लिए काफी हो सकता है. जैसे 150W के 2-3 पैनल लगाए जा सकते हैं. लेकिन अगर रात में भी फ्रिज चलाना है तो केवल पैनल काफी नहीं होते हैं. इसके लिए आपको बैटरी और सही पावर वाला इन्वर्टर भी लगवाना पड़ता है.

यह भी पढ़ें: क्या Solar Panel लगने के बाद भी पड़ती है Inverter Battery की जरूरत? जानें सच

Single Door Fridge के लिए सोलर पैनल

बता दें कि एक नॉर्मल Single Door फ्रिज के लिए 500-800W का सोलर सिस्टम आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है. इसमें 200W या 250W के 2-3 पैनल लगाए जा सकते हैं. अगर आपके इलाके में धूप अच्छी मिलती है तो ये सिस्टम दिन में फ्रिज चलाने के साथ बैटरी चार्ज करने में भी मदद कर सकता है.

Double Door Fridge के लिए कितना Solar?

Double Door फ्रिज की पावर और फीचर्स ज्यादा होने के कारण इसकी बिजली खपत भी ज्यादा होती है. ऐसे फ्रिज के लिए 800W से 1.2kW या उससे ज्यादा का सोलर सिस्टम जरूरत के हिसाब से लगाया जा सकता है. इसके लिए 400-500W के दो पैनल या 250W के चार-पांच पैनल जैसे कॉन्फिगरेशन इस्तेमाल किए जा सकते हैं.

सिर्फ Solar Panel ही काफी नहीं

आपको बता दें कि फ्रिज को सोलर से चलाने के लिए सिर्फ पैनल खरीदना ही काफी नहीं होता है. आपको Solar Inverter, बैटरी (ऑफ-ग्रिड सिस्टम में) और सही वायरिंग की भी जरूरत पड़ती है. फ्रिज का कंप्रेसर स्टार्ट होते समय कुछ समय के लिए ज्यादा पावर खींचता है, इसलिए इन्वर्टर की पावर केवल फ्रिज की नॉर्मल वॉट पावर देखकर तय नहीं करनी चाहिए.

कितने Panel लगेंगे? आसान हिसाब

  • मान लीजिए आपके पास 250W के पैनल हैं.
  • Mini Fridge: करीब 2 पैनल
  • Single Door: करीब 2-4 पैनल
  • Double Door: करीब 4-5 पैनल

आपको बता दें कि ये सिर्फ एक नॉर्मल अंदाजा है. असली जरूरत फ्रिज की बिजली खपत, आपके एरिया में मिलने वाली धूप, पैनल की ताकत, बैटरी और इन्वर्टर की एफिशिएंसी पर निर्भर करेगी.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 07 Sep 2026 02:39 PM (IST)
Tags :
Solar Panel TECH NEWS HINDI
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