वडोदरा में PM मोदी के कार्यक्रम का अनोखा क्रेज: BookMyShow पर पहली बार बुकिंग, स्लॉट फुल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 सितंबर को वडोदरा में होने वाले कार्यक्रम को लेकर लोगों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. पीएम मोदी के प्रोग्राम के लिए पहली बार BookMyShow के माध्यम से फ्री रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया और करीब एक घंटे के भीतर ही सभी सीटें बुक हो गईं. रजिस्ट्रेशन बंद होने तक 42 हजार से ज्यादा लोगों को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया, जो कार्यक्रम को लेकर जनता के उत्साह को दिखाता है.

प्रोग्राम में पूरी तरह से डिजिटल और टेक्नोलॉजी एंट्री सिस्टम होगी. जिन लोगों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, उन्हें BookMyShow अकाउंट पर एक डिजिटल एम-टिकट मिलेगा. इस टिकट में एक सुरक्षित और लाइव क्यूआर कोड होगा, जिसे एंट्री गेट पर स्कैन करके आपकी एंट्री की जांच की जाएगी.

रजिस्ट्रेशन और वेरफिकेशन से लेकर कार्यक्रम स्थल में एंट्री और बैठने की व्यवस्था तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटली किया जा रहा है. ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लोगों को लंबी लाइनों में न लगना पड़े, एंट्री गेट पर भीड़ जमा न हो और लोग आसानी से अंदर जा सकें.

PM मोदी देंगे 35 हजार करोड़ की परियोजनाओं की सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे. वह वडोदरा में 35000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे. वडोदरा में, प्रधानमंत्री पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के तीन महत्वपूर्ण खंडों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो 326 किलोमीटर लंबा है और 20,700 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित किया गया है.

तीन रेलवे प्रोजेक्ट की रखेंगे आधारशिला

पीएम मोदी 329 किलोमीटर लंबी और 9,700 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली तीन रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे. इनमें वडोदरा-रतलाम तीसरी और चौथी लाइन, मियागाम करजन-चोरंडा-मलसर गेज रूपांतरण और विश्वमित्री-दभोई दोहरीकरण परियोजना शामिल हैं. इन परियोजनाओं से यात्री और माल ढुलाई क्षमता बढ़ेगी, यातायात जाम कम होगा और गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी.

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