4 साल में बदल गया टीवी देखने का तरीका, इस फॉर्मेट में बढ़े 3 गुना व्यूअर्स

भारत में Connected TV (CTV) और Free Ad-Supported Streaming Television (FAST) का दायरा लगातार बढ़ रहा है. देश में डिजिटल वीडियो और टीवी काफी तेजी से मजबूत हो रहा है. लेकिन अब इनको संचालित करने के लिए एक संस्था की जरूरत हो रही है. WPP Media और The Trade Desk की Ormax Media के साथ की गई रिसर्च के मुताबिक, भारत में CTV की पहुंच करीब 207 मिलियन दर्शकों तक हो चुकी है. ये संख्या लगभग 6.2 करोड़ से 6.5 करोड़ घरों से जुड़ी है.

रिपोर्ट के अनुसार 2022 के मुकाबले CTV ऑडियंस करीब तीन गुना बढ़े हैं. भारत में लोग औसतन रोजाना 2.9 घंटे CTV पर वीडियो कंटेंट देखते हैं. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़ी स्क्रीन पर इंटरनेट बेस्ड कंटेंट देखने का चलन कितनी तेजी से बढ़ रहा है.

ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहा क्रेज

रिपोर्ट के मुताबिक, देश में कनेक्टेड टीवी के यूजर्स करीब तीन गुना बढ़ चुके हैं, वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले कुछ सालों में सीटीवी के यूजर्स दोगुना हो चुके हैं. ये बढ़ोतरी मैट्रो शहरों के मुकाबले ग्रामीण एरिया में ज्यादा देखने को मिल रही है. इसके अलावा एडवर्टाइजर्स के लिए भी ये एक अहम बढ़ोतरी है. इसका ये मतलब नहीं है कि लोग लीनियर टीवी को छोड़ते जा रहे हैं बल्कि अब लोग कनेक्टेड टीवी को भी अपनाने लगे हैं.

रोज करीब 3 घंटे बड़ी स्क्रीन पर कंटेंट

रिपोर्ट के अनुसार CTV दर्शक औसतन 2.9 घंटे प्रतिदिन बड़ी स्क्रीन पर कंटेंट देखते हैं. वेब सीरीज सबसे फेमश कंटेंट फॉर्मेट है जिसे 69 फीसदी दर्शक पसंद करते हैं. इसके बाद क्रिकेट 64 फीसदी और थिएट्रिकल फिल्में 63 फीसदी दर्शकों की पसंद हैं. रिपोर्ट के मुताबिक CTV पर क्रिकेट देखने वाले 84 फीसदी मामलों में को-व्यूइंग यानी एक से ज्यादा लोग साथ बैठकर मैच देखते हैं.

युवाओं में भी बढ़ रहा क्रेज

अक्सर लोग कहते हैं कि युवा पीढ़ी बड़ी स्क्रीन से दूर हो चुकी है लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है. रिपोर्ट के मुताबिक Gen Z यूजर्स औसतन 3.1 घंटे रोज CTV पर बिताते हैं. इनमें 46 फीसदी ने पिछले एक साल में अपना CTV इस्तेमाल बढ़ाया है. वहीं 77 फीसदी Gen Z यूजर्स परिवार या दोस्तों के साथ CTV देखते हैं. ऐसे में अब एडवर्टाइजर्स के लिए मोबाइल और सोशल मीडिया के साथ Smart TV को भी युवाओं तक पहुंचने का एक जरूरी जरिया बन चुका है.

FAST प्लेटफॉर्म क्या है

आपको बता दें कि CTV इकोसिस्टम में FAST यानी Free Ad-Supported Streaming TV भी तेजी से जरूरी हो रहा है. करीब एक-तिहाई CTV दर्शक FAST के बारे में जानते हैं जबकि हर पांच में से एक दर्शक इसका इस्तेमाल करता है. FAST यूजर्स औसतन 3.4 घंटे रोज CTV पर बिताते हैं जो पूरे CTV दर्शकों के 2.9 घंटे के औसत से ज्यादा है.

ऐसे में 20.7 करोड़ दर्शकों तक पहुंच चुका CTV भारत के TV और advertising ecosystem को नई दिशा दे रहा है. खासकर ये ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है, परिवार के साथ देखने की आदत और OTT कंटेंट भी फेमश हो रहे हैं जो ये संकेत दे रहा है कि आगे आने वाले समय में टीवी की परिभाषा सिर्फ पुराने चैनलों तक सीमित नहीं रहने वाली है.

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