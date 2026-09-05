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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या बदल सकते हैं Google Maps में बोलने वाली आवाज? जानिए पूरी सच्चाई

क्या बदल सकते हैं Google Maps में बोलने वाली आवाज? जानिए पूरी सच्चाई

Google Maps की बोलने वाली आवाज को लेकर कई यूजर्स के मन में सवाल रहता है. लेकिन क्या इसकी नेविगेशन वॉइस बदली जा सकती है और कौन-कौन से ऑप्शन मिलते हैं, आइए जानते हैं क्या है सच्चाई.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 05 Sep 2026 03:24 PM (IST)
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Google Maps आज सिर्फ रास्ता दिखाने वाला ऐप नहीं है बल्कि ड्राइविंग के दौरान टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, ट्रैफिक अपडेट और रास्ते की जानकारी देने वाला एक जरूरी टूल बन चुका है. नेविगेशन के दौरान लगातार एक आवाज आपको बताती रहती है कि कब मुड़ना है, किस रास्ते पर जाना है और कितनी दूरी बाकी है. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या Google Maps की बोलने वाली आवाज को बदला जा सकता है? अगर आप भी Google Maps की आवाज को अपनी पसंद के हिसाब से बदलना चाहते हैं तो पहले इसकी पूरी सच्चाई जान लीजिए.

क्या Google Maps में Voice बदलने का ऑप्शन है?

दरअसल, Google Maps में सीधे तौर पर अपनी पसंद की कोई भी आवाज चुनने का ऑप्शन उपलब्ध नहीं है. यानी आप ऐप की सेटिंग में जाकर किसी सेलिब्रिटी, दोस्त या अपनी रिकॉर्ड की हुई आवाज को नेविगेशन वॉयस के रूप में सेट नहीं कर सकते हैं. हालांकि, Google Maps में लैंग्वेज और कुछ मामलों में Voice/Voice selection से जुड़े ऑप्शन उपलब्ध हो सकते हैं. ये ऑप्शन आपके फोन, ऑपरेटिंग सिस्टम, एरिया और Google Maps के मौजूदा वर्जन पर निर्भर कर सकते हैं.

Android फोन में कैसे बदलें भाषा?

अगर आप Google Maps की नेविगेशन आवाज को दूसरी लैंग्वेज में सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले Google Maps खोलें. इसके बाद ऊपर दाईं ओर अपनी प्रोफाइल फोटो पर टैप करें और Settings में जाएं.

अब Navigation settings या इससे जुड़े ऑप्शन को खोलें. यहां आपको Voice selection जैसा ऑप्शन मिल सकता है. उपलब्ध ऑप्शनों में से अपनी पसंद की लैंग्वेज या वॉयस चुन सकते हैं. ध्यान रखें कि हर लैंग्वेज में एक जैसी आवाज या सभी फीचर्स उपलब्ध हों ये जरूरी नहीं है.

यह भी पढ़ें: बिना पूछे Google Maps को कैसे पता चलता है दुकान या रेस्टोरेंट में कितनी भीड़ है?

क्या अपनी आवाज रिकॉर्ड करके लगा सकते हैं?

आपको बता दें कि अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या कोई अपनी आवाज में Google Maps में ऑफिशियल तौर पर ऐसा कोई नॉर्मल फीचर नहीं है जिससे आप अपनी आवाज रिकॉर्ड करके उसे नेविगेशन के दौरान इस्तेमाल कर सकें.

इंटरनेट पर कुछ थर्ड-पार्टी ऐप्स या अनऑफिशियल तरीके Google Maps की आवाज बदलने का दावा कर सकते हैं लेकिन ऐसे ऐप्स इस्तेमाल करते समय सावधान रहना चाहिए. अनजान ऐप को माइक्रोफोन, स्टोरेज या दूसरी संवेदनशील परमिशन देना आपकी प्राइवेसी के लिए खतरा पैदा कर सकता है.

आवाज नहीं आ रही तो क्या करें?

कई बार यूजर आवाज बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन असली समस्या वॉयस सेटिंग नहीं बल्कि म्यूट या कम वॉल्यूम होती है. नेविगेशन शुरू करने के बाद स्क्रीन पर स्पीकर आइकन जरूर जांचें. अगर आवाज बंद है तो उसे अनम्यूट करें.

फोन का मीडिया वॉल्यूम बढ़ाना भी जरूरी है क्योंकि नेविगेशन की आवाज नॉर्मली मीडिया ऑडियो के जरिए सुनाई देती है. अगर Bluetooth से कार का सिस्टम जुड़ा है तो कार के ऑडियो सिस्टम का वॉल्यूम और सही आउटपुट भी जांचें.

तो क्या है पूरी सच्चाई?

इस हिसाब से देखा जाए तो Google Maps की आवाज को पूरी तरह अपनी पसंद की कस्टम आवाज में बदलना नॉर्मली संभव नहीं है. आप उपलब्ध लैंग्वेज ऑप्शनों में से चुनाव कर सकते हैं लेकिन अपनी रिकॉर्ड की हुई आवाज या किसी मनपसंद व्यक्ति की आवाज को ऑफिशियल तरीके से नेविगेशन वॉयस बनाना अलग बात है और Google Maps इसका ऑप्शन नहीं देता है.

यह भी पढ़ें:

जन्माष्टमी गिफ्टिंग गाइड: Samsung Galaxy Z Fold8 और vivo S2 – विवरण, कीमत और त्योहार पर खास EMI ऑफर

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 05 Sep 2026 03:24 PM (IST)
Tags :
GOOGLE MAPS TECH NEWS HINDI
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