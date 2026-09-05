Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियागाजियाबाद जासूसी मामले में NIA का एक्शन, 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

गाजियाबाद जासूसी मामले में NIA का एक्शन, 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

एजेंसी का आरोप है कि इन लोगों ने भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खिलाफ गंभीर आपराधिक साजिश रची और संवेदनशील और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की जानकारी दुश्मन देश से जुड़ी संस्थाओं तक पहुंचाई.

Written By : मनोज वर्मा |  Curated By: विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 05 Sep 2026 03:44 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • अवैध गतिविधियों के लिए भारतीय सिम कार्ड भी इस्तेमाल किए गए।

गाजियाबाद जासूसी मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. यह चार्जशीट लखनऊ की विशेष एनआईए कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खिलाफ गंभीर आपराधिक साजिश रची और संवेदनशील और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की जानकारी दुश्मन देश से जुड़ी संस्थाओं तक पहुंचाई. इससे पहले भी इस मामले में 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

एजेंसी की जांच में क्या हुआ खुलासा?

NIA की जांच में सामने आया कि आरोपियों ने महत्वपूर्ण और संवेदनशील इलाकों में अवैध तरीके से प्रवेश किया और वहां स्पाई कैमरे लगाए. इन कैमरों के जरिए संवेदनशील जगहों की तस्वीरें और वीडियो जुटाए गए.

एजेंसी का आरोप है कि इन तस्वीरों और वीडियो को जियो-टैगिंग यानी लोकेशन की जानकारी के साथ दुश्मन देश से जुड़े लोगों या संस्थाओं तक भेजा गया. इसके अलावा, आरोपियों ने अवैध गतिविधियों के लिए भारतीय सिम कार्ड हासिल करने और उनका इस्तेमाल करने में भी मदद की.

13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट 

NIA ने जिन 13 आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट फाइल की है, उनमें- प्रवीण, राज वाल्मीकि, शिवा वाल्मीकि, रितिक गंगवार, समीर उर्फ शूटर, दुर्गेश निषाद, नौशाद, गगन कुमार, विवेक, शिवराज, मीरा ठाकुर और शेन इरम उर्फ महक के साथ एक अन्य आरोपी का नाम भी शामिल है. मामले में 5 नाबालिगों के खिलाफ जांच रिपोर्ट पहले ही 18 मई, 2026 को गाजियाबाद के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश की जा चुकी है.

किन धाराओं में दर्ज किया गया केस

ये मामला शुरुआत में 14 मार्च, 2026 को गाजियाबाद के कौशांबी थाने में दर्ज किया गया था. शुरुआत में आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 61(2) और 152, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की धारा 3 और 5 के तहत केस दर्ज हुआ था. बाद में जांच के दौरान इसमें UAPA की धारा 18 भी जोड़ी गई.

अन्य आरोपियों और संदिग्धों की भूमिका की जांच जारी

NIA का कहना है कि आरोपियों की गतिविधियां देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती थी. मामले में अभी जांच जारी है और बाकी आरोपियों और संदिग्धों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. 

यह भी पढ़ेंः घर-घर होने वाली प्रार्थना पर भी लगा ब्रेक! बंगाल में हमले के आरोपों के बाद सुरक्षा बढ़ी

Published at : 05 Sep 2026 03:44 PM (IST)
Tags :
NIA  INDIA LUCKNOW
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'दिल्ली पुलिस क्या...', निशु के वकील ने एक दिन की रिमांड पर उठाए सवाल
'दिल्ली पुलिस क्या...', निशु के वकील ने एक दिन की रिमांड पर उठाए सवाल
इंडिया
Live: स्वतंत्र भारद्वाज गिरफ्तार, हिंदू संगठन कर रहे विरोध प्रदर्शन
Live: स्वतंत्र भारद्वाज गिरफ्तार, हिंदू संगठन कर रहे विरोध प्रदर्शन
इंडिया
'बात न बनी तो बड़े पैमाने पर आंदोलन', अब कौनसी मांग कर रहे हैं सोनम वांगचुक?
'बात न बनी तो बड़े पैमाने पर आंदोलन', अब कौनसी मांग कर रहे हैं सोनम वांगचुक?
इंडिया
सहारनपुर में मस्जिद गिराने का दावा, भड़के ओवैसी बोले- 'खुन्नस मिटाने के लिए...'
सहारनपुर में मस्जिद गिराने का दावा, भड़के ओवैसी बोले- 'खुन्नस मिटाने के लिए...'
Advertisement

वीडियोज

Shehnaaz Gill और Gippy Grewal का मजेदार Interview | Pyaar, Regret और Singh VS Kaur पर खुलकर बात
Mirzapur: The Movie Review | Guddu, Munna और Kaleen Bhaiya का फिर दिखा पूरा भौकाल
Salman Khan की Monster में होगी KGF जैसी धांसू Entry? Bald Look और Bullet Ride का दावा
Janmashtami 2026: चारों ओर मचा शोर..आ गए माखन चोर!
Swatantra Bharadwaj Arrest | Breaking News: स्वतंत्र के समर्थन में हिंदू संगठन का प्रदर्शन
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका ने ईरान के ऑयल टैंकर पर किया अटैक, खार्ग आइलैंड के पास धमाके
अमेरिका ने ईरान के ऑयल टैंकर पर किया अटैक, खार्ग आइलैंड के पास धमाके
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सनातन में वसुधैव कुटुंबकम...', सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण पर अखिलेश यादव का बयान
'सनातन में वसुधैव कुटुंबकम...', सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण पर अखिलेश यादव का बयान
क्रिकेट
आज भारत-पाक मैच में टूटेंगे 5 सबसे बड़े रिकॉर्ड, स्मृति-हरमनप्रीत रचेंगी इतिहास
आज भारत-पाक मैच में टूटेंगे 5 सबसे बड़े रिकॉर्ड, स्मृति-हरमनप्रीत रचेंगी इतिहास
साउथ सिनेमा
मोहनलाल अब 'ऑपरेशन गंगा' से मचाएंगे धूम, भारत के एक बड़े रेस्क्यू मिशन पर बेस्ड है फिल्म
मोहनलाल अब 'ऑपरेशन गंगा' से मचाएंगे धूम, जबरदस्त है पहली झलक
इंडिया
Live: स्वतंत्र भारद्वाज गिरफ्तार, हिंदू संगठन कर रहे विरोध प्रदर्शन
Live: स्वतंत्र भारद्वाज गिरफ्तार, हिंदू संगठन कर रहे विरोध प्रदर्शन
विश्व
ट्रंप के निशाने पर ईरान का नया ठिकाना, पिकएक्स माउंटेन घातक हमले की चेतावनी
ट्रंप के निशाने पर ईरान का नया ठिकाना, पिकएक्स माउंटेन घातक हमले की चेतावनी
ट्रेंडिंग
बाढ़ में काटा सुलेमानी कीड़ा, पुल पार करने की जिद में बहा युवक- वीडियो वायरल
बाढ़ में काटा सुलेमानी कीड़ा, पुल पार करने की जिद में बहा युवक
फूड
ऑनलाइन Grocery खरीदते हैं? अब हर सामान पर दिखेगी ‘Best Before’ डेट
ऑनलाइन Grocery खरीदते हैं? अब हर सामान पर दिखेगी ‘Best Before’ डेट
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget