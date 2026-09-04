Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCJP Protest Live: संसद मार्ग थाने पहुंचे CJP नेता, संजय आजाद बोले- 'स्वतंत्र भारद्वाज ने अचानक हमला किया'

CJP Protest Live: संसद मार्ग थाने पहुंचे CJP नेता, संजय आजाद बोले- 'स्वतंत्र भारद्वाज ने अचानक हमला किया'

CJP Protest Live: सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान मारपीट को लेकर स्वतंत्र भारद्वाज के दावों पर बवाल शुरू हो गया है. सीजेपी के नेता संसद मार्ग थाने पहुंचे हैं. यहां नेताओं की पुलिस से मुलाकात हो रही है.

Written By : जीवन प्रकाश  | Updated at : 04 Sep 2026 12:04 PM (IST)

LIVE

Key Events
cockroach janata party CJP protest live updates against Swatantra Bhardwaj at Parliament Street Police Station CJP Protest Live: संसद मार्ग थाने पहुंचे CJP नेता, संजय आजाद बोले- 'स्वतंत्र भारद्वाज ने अचानक हमला किया'
स्वतंत्र भारद्वाज के दावों पर भड़की CJP
Source : YT@The casual talk/ANI

Background

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के आंदोलन के दौरान हुई मारपीट को लेकर स्वतंत्र भारद्वाज नाम के युवक के दावों से नया विवाद खड़ा हो गया है. उसने एक पॉडकास्ट में दावा किया कि गाजियाबाद की रहने वाली निशु के पिता संजय कुमार की उसने जंतर-मतर पर पिटाई की और उसे टांके लगे और वो गिरफ्तार नहीं हुआ. इसी को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया. 

इसके बाद आज CJP के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुंचे. यहां निशु भी मौजूद है. उनके साथ सांसद चंद्रशेखर आजाद भी पहुंचे हैं.

सौरव भारद्वाज ने कहा कि ये अपराधी दिल्ली में खुलेआम क्यों घूम रहे हैं? आज अपराधी खुलेआम दावा कर रहे हैं कि उन्होंने CJP के विरोध-प्रदर्शन के दौरान लोगों पर हमला किया था. वे लड़कियों को भी धमका रहे हैं. दिल्ली पुलिस को इस पर जवाब देना चाहिए. हम चुप नहीं बैठेंगे. 

वहीं आशुतोष रांका ने कहा कि जंतर-मंतर पर हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान निशु के पिता संजय के साथ मारपीट की गई थी. हम लगातार न्याय की मांग करते रहे. दिल्ली में हालात ऐसे हैं कि अपराधी खुलेआम अपना अपराध कबूल कर रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने BJP के कहने पर कोई कार्रवाई नहीं की.

गुरुवार को निशु ने न्याय की मांग करते हुए एक्स पर वीडियो पोस्ट किया. उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी मदद मांगी. इसके बाद राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में कहा कि निशु, घबराने की ज़रूरत नहीं है. मैं तुम्हारे साथ हूँ.साफ है कि तुम्हें इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि तुम अपने समुदाय और छात्रों के हक़ की आवाज़ उठाती हो.

उन्होंने कहा, ''अमित शाह की दिल्ली पुलिस एक तरफ़ छात्रों के साथ अमानवीय बर्बरता करती है. दूसरी तरफ़ एक दलित लड़की के पिता का सिर फोड़ने वाला अपराधी खुलेआम घूम रहा है. नरेंद्र मोदी और अमित शाह ऐसे अपराधी को आपका और आपकी पार्टी के लोगों का संरक्षण क्यों है? अब भी कार्रवाई होगी या किसी को बचाते रहेंगे? निशु, तुम्हारी लड़ाई अकेली नहीं है. हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता. जय भीम. जय संविधान.''

12:01 PM (IST)  •  04 Sep 2026

CJP Protest Live: निशु के पिता संजय आजाद ने क्या क्या?

संजय आजाद ने कहा कि जब हम अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं तो हम जय भीम के नारे लगाते हैं.  तो इससे कुछ लोगों को काफी दिक्कत होती है. हम सोशल मीडिया पर लगातार बोलते रहे हैं. जंतर मंतर पर जय भीम के भी नारे लग रहे थे. इसी दौरान उसने हमारे ऊपर अचानक हमला किया. हाथ में उसके हथियार जो थे उससे दो जगह मेरा सिर फटा. मैंने संसद मार्ग थाने में एफआईआर करवाई. लेकिन वहां की पुलिस ने बचाया. पुलिस का काम रह गया है अपराधियों को बचाना. एमएलसी की रिपोर्ट हमें अभी तक नहीं दी. मुझे साथ टाके लगे. 23 तारीख को हमारे ऊपर अटैक किया.

11:54 AM (IST)  •  04 Sep 2026

CJP Protest Live: थाने के बाहर सीजेपी की नारेबाजी

सौरव दास, आशुतोष रांका, चंद्रशेखर आजाद और निशु दिल्ली पुलिस के डीसीपी के साथ बैठक कर रहे हैं. वहीं बाहर कार्यकर्ता न्याय की मांग करते हुए नारेबाजी कर रहे हैं. यहां बड़ी संख्या में सीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं.

Load More
Tags :
CJP Breaking News Abp News Abhijeet Dipke Cockroach Janata Party
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Air India फ्लाइट में कैसे फेल हुए तीनों हाइड्रॉलिक सिस्टम? रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
Air India फ्लाइट में कैसे फेल हुए तीनों हाइड्रॉलिक सिस्टम? रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
इंडिया
कौन हैं आंदोलन से निकले मनीष ब्रह्मभट्ट? जिन्होंने बनाई CJP D पार्टी
कौन हैं आंदोलन से निकले मनीष ब्रह्मभट्ट? जिन्होंने बनाई CJP D पार्टी
इंडिया
Xप्लेन: सपा-CJP की गुप्त बैठक से UP की सियासत में बड़ी हलचल, जानें इस मीटिंग के मायने
Xप्लेन: सपा-CJP की गुप्त बैठक से UP की सियासत में बड़ी हलचल, जानें इस मीटिंग के मायने
इंडिया
श्रीनगर एयरपोर्ट पर हादसे का शिकार हुआ IndiGo का विमान, ब्रेक सिस्टम फेल
श्रीनगर एयरपोर्ट पर हादसे का शिकार हुआ IndiGo का विमान, ब्रेक सिस्टम फेल
Advertisement

वीडियोज

NATURAL DISASTER ALERT: ग्लेशियर पिघलने से बढ़ सकता है खतरा, भारत में अलर्ट! |ABPLIVE
NEPAL FLASH FLOOD: 38 मिनट की देरी... और बह गए 1,200 लोग! नेपाल महाविनाश पर सबसे बड़ा खुलासा! ABPLIVE
दिल्ली में जिम के बाहर मौत का इंतजार !
AIIMS में इलाज के लिए तरसती 'तन्वी'! क्या यही है देश का 'राइट टू हेल्थ'?
नेपाल त्रासदी का नया वीडियो, देख कांप जाएगी रूह
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'...ठीक है', नेपाल बाढ़ के 9 दिनों बाद मलबे से जिंदा निकले 2 लोग, सुनाई दे रहीं और आवाजें
'...ठीक है', नेपाल बाढ़ के 9 दिनों बाद मलबे से जिंदा निकले 2 लोग
दिल्ली NCR
स्वतंत्र भारद्वाज का यू-टर्न, अब बताया क्यों लिया था कपिल मिश्रा और चिराग पासवान का नाम?
स्वतंत्र भारद्वाज का यू-टर्न, अब बताया क्यों लिया था कपिल मिश्रा और चिराग पासवान का नाम?
विश्व
'भारत के 4 बांध, हमारे लिए डेथ वारंट', घबराए PAK एक्सपर्ट, धमकी देकर बोले- '1 हफ्ते...'
'भारत के 4 बांध, हमारे लिए डेथ वारंट', घबराए PAK एक्सपर्ट, धमकी देकर बोले- '1 हफ्ते...'
क्रिकेट
क्या रोहित शर्मा की वजह से BCCI की मीटिंग में नहीं आए अजीत अगरकर? उठ रहे कई बड़े सवाल
क्या रोहित शर्मा की वजह से BCCI की मीटिंग में नहीं आए अजीत अगरकर? उठ रहे कई बड़े सवाल
बॉलीवुड
500 करोड़ में बनी 'टॉक्सिक' आधा बजट भी नहीं कर पाई वसूल, शॉकिंग है 9 दिनों का कलेक्शन
आधा बजट भी नहीं वसूल कर पाई 'टॉक्सिक', शॉकिंग है 9 दिनों का कलेक्शन
इंडिया
अभिजीत दीपके ने अब किया बड़ा ऐलान, बोले- 'जरूरत पड़ी तो हम मुंबई...'
अभिजीत दीपके ने अब किया बड़ा ऐलान, बोले- 'जरूरत पड़ी तो हम मुंबई...'
बिहार
राम मंदिर के नए CEO पर प्रशांत किशोर, 'मामला खत्म नहीं…'
राम मंदिर के नए CEO पर प्रशांत किशोर, 'मामला खत्म नहीं…'
एग्रीकल्चर
बाजार में नहीं मिल अच्छा धनिया, तो ऐसे घर पर ही उगा लें
बाजार में नहीं मिल अच्छा धनिया, तो ऐसे घर पर ही उगाो लें
ABP NEWS
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
ABP NEWS
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
ABP NEWS
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
ABP NEWS
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
ABP NEWS
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Embed widget