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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबाढ़ में काटा सुलेमानी कीड़ा, पुल पार करने की जिद में बहा युवक- वीडियो वायरल

बाढ़ में काटा सुलेमानी कीड़ा, पुल पार करने की जिद में बहा युवक- वीडियो वायरल

वहां खड़े लोगों के सामने ही यह दर्दनाक हादसा हो गया. किनारे पर खड़े लोग चिल्लाते रहे, लेकिन पानी के बहाव के आगे बाइक सवार की एक न चली.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 05 Sep 2026 02:46 PM (IST)
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मानसून के मौसम में जब नदियां और नाले उफान पर होते हैं, तो प्रशासन बार-बार चेतावनी देता है कि पुल के ऊपर पानी बह रहा हो तो उसे पार करने की बेवकूफी न करें. लेकिन कुछ लोगों को अपनी जान से ज्यादा जल्दबाजी और स्टंटबाजी प्यारी होती है. सोशल मीडिया पर एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जहां एक गांव की नदी पर बने पुल के ऊपर पानी की तेज धार बह रही थी. सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी थी और लोग पानी कम होने का इंतजार कर रहे थे. तभी एक बाइक सवार को जाने क्या सूझी कि उसने बहते पानी में ही अपनी गाड़ी डाल दी.

पानी के प्रचंड बहाव ने उखाड़ फेंका

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही युवक अपनी बाइक लेकर पानी के बीच पहुंचा, नदी के खौफनाक तेज बहाव ने उसकी गाड़ी का संतुलन बिगाड़ दिया. युवक ने बाइक को संभालने और पैर टिकाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पानी का थपेड़ा इतना तेज था कि वह बाइक समेत सीधे उफनती नदी में गिर पड़ा और बहने लगा.

 
 
 
 
 
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बाइक का नहीं मिला सुराग, जैसे-तैसे बची जान

वहां खड़े लोगों के सामने ही यह दर्दनाक हादसा हो गया. किनारे पर खड़े लोग चिल्लाते रहे, लेकिन पानी के बहाव के आगे बाइक सवार की एक न चली. गनीमत यह रही कि थोड़ी दूर बहने के बाद आसपास मौजूद ग्रामीणों की मुस्तैदी से युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. हालांकि, उसकी बेवकूफी की सजा उसकी बेचारी मोटरसाइकिल को भुगतनी पड़ी, जो नदी के तेज बहाव में कहीं पानी के अंदर गायब हो गई और उसका कुछ पता नहीं चला.

यह भी पढ़ें: हाईराइज बिल्डिंग की छत पर पहुंच गए डोगेश भाई, मुश्किल से हुआ रेस्क्यू

लोगों ने लगाई फटकार

इस हादसे का वीडियो इंटरनेट पर आते ही तेजी से वायरल हो रहा है. लोग युवक की इस जानलेवा लापरवाही पर जमकर गुस्सा निकाल रहे हैं. सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि "दो मिनट की जल्दबाजी और दिखावे के चक्कर में इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठता है." वहीं कई लोगों ने कहा कि इस तरह उफनती नदी में गाड़ी उतारना सरासर खुदकुशी करने जैसा है. वीडियो को mr.vikas.mina नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 05 Sep 2026 02:46 PM (IST)
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