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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसीएम पुष्कर सिंह धामी का तोहफा, उत्तराखंड में ‘हनुमान अंश’ होगी टैक्स फ्री

सीएम पुष्कर सिंह धामी का तोहफा, उत्तराखंड में ‘हनुमान अंश’ होगी टैक्स फ्री

Hanuman Ansh Tax Free: 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन कर रही है. इसी बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी में दर्शकों को बड़ा तोहफा दिया है, फिल्म को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 05 Sep 2026 03:56 PM (IST)
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फिल्म 'हनुमान अंश' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धाक जमाए बैठी है. फिल्म को दर्शकों की ओर से अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है. हालांकि, शुरुआत में फिल्म को ना तो ठीक से स्क्रीन स्पेस मिला था और ना ही ओटीटी डील हो पाई थी. ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने इस फिल्म की ओटीटी डील को ठुकरा दिया था. ऐसे में अब मूवी ने 10 लाख से 80 करोड़ से ज्यादा की कमाई का सफर तय कर लिया है और अब इसकी डिमांड तेजी से बढ़ गई है. इसी बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दर्शकों को तोहफा दिया है.

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देखी 'हनुमान अंश'

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फिल्म 'हनुमान अंश' को राज्य में टैक्स फ्री करने का ऐलान किया है. इस मूवी को लेकर उनका कहना है, 'ऐसी फिल्में प्रदेश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को देश-दुनिया तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं.' इसके पहले, मुख्यमंत्री ने शुक्रवार शाम एक सिनेमा हॉल में अपनी पत्नी गीता धामी, मंत्रिमंडल के सहयोगियों गणेश जोशी और प्रदीप बत्रा तथा कुछ विधायकों के साथ यह फिल्म देखी थी.

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इतना ही नहीं, सीएम धामी ने फिल्म देखने के बाद बाबा नीम करौली महाराज के जीवन को समाज को सदैव सत्य, सेवा, करुणा और आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाने वाली भारत की संत परंपरा का प्रेरणादायी उदाहरण बताया. उन्होंने कहा, 'मानव सेवा और सभी के प्रति प्रेम का उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है. कैंची धाम आज दुनियाभर में श्रद्धा और आस्था का प्रमुख केंद्र बन चुका है.'

'हनुमान अंश' को टैक्स फ्री करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड

गौरतलब है कि फिल्म 'हनुमान अंश' को टैक्स फ्री के ऐलान के बाद ये पहला राज्य बन गया है, जिसने इस मूवी को टैक्स फ्री का करने का ऐलान किया है. हालांकि, इसके पहले फिल्म को टैक्स फ्री करने को लेकर सोशल मीडिया पर बहस चल रही थी कि इसके पहले '120 बहादुर' जैसी कई फिल्मों को टैक्स फ्री किया गया तो इसे क्यों नहीं. इस बहस के बीच सीएम धामी की ये पहल सराहनीय बताई जा रही है.

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'हनुमान अंश' की कमाई 80 करोड़ के पार

बहरहाल, अगर फिल्म 'हनुमान अंश' की कमाई के बारे में बात की जाए तो सैकनिल्क के अनुसार, विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 80 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है. फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 82.88 करोड़ हो चुका है. फिल्म ने पहले हफ्ते 1.08 करोड़, दूसरे हफ्ते 40 लाख, तीसरे हफ्ते 10.40 करोड़ और चौथे हफ्ते 61 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म की कमाई हर दिन बढ़ रही है. वहीं, इसे ग्लोबली 11 सितंबर को रिलीज किया जाएगा.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 05 Sep 2026 03:56 PM (IST)
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Hanuman Ansh
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