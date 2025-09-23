हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीVivo X300 सीरीज की लॉन्च डेट आई सामने, 200MP कैमरा के साथ लॉन्च होंगे दो नए स्मार्टफोन, जानें अनुमानित कीमत

Vivo X300 सीरीज की लॉन्च डेट आई सामने, 200MP कैमरा के साथ लॉन्च होंगे दो नए स्मार्टफोन, जानें अनुमानित कीमत

Vivo X300 सीरीज की लॉन्च डेट सामने आ गई है. X200 सीरीज की जगह लेने वाली इस सीरीज को चीन में 13 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 23 Sep 2025 07:46 AM (IST)
Preferred Sources

Vivo X300 series को अगले महीने लॉन्च किया जाएगा. कंपनी ने बताया कि इस सीरीज को 13 अक्टूबर को भारतीय समयानुसार शाम में 4.30 बजे लॉन्च किया जाएगा और इसमें Vivo X300 और Vivo X300 Pro नाम से दो मॉडल होंगे. चीन के बाद सीरीज को ग्लोबल मार्केट में भी लॉन्च किया जा सकता है. दमदार कैमरा के साथ आने वाली यह सीरीज X200 सीरीज को रिप्लेस करेगी.

इन कलर ऑप्शन में आएगा Vivo X300

 लॉन्च से पहले कंपनी ने सीरीज के स्टैंडर्ड Vivo X300 वेरिएंट के कलर ऑप्शन की जानकारी दे दी है. यह स्मार्टफोन 4 शेड्स में आएगा और इस पर वेल्वेट ग्लास मटैरियल देखने को मिलेगा. Vivo X300 को फ्री ब्लू, कंफर्टेबल पर्पल, प्योर ब्लैक और पिंक कलर ऑप्शन में लॉन्च किया जाएगा. कंपनी ने इसकी भी पुष्टि कर दी है कि यह सीरीज पहली कस्टम बिल्ट सुपर सेंस वाइब्रेशन के साथ आएगी. प्रो मॉडल की बात करें तो यह यूनिवर्सल सिग्नल एंप्लीफायर चिपसेट और डुअल-चैनल UFS 4.1 फोर-लेन ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ आएगा. 

कैमरा सेटअप होगा दमदार

Vivo X300 series के दोनों ही हैंडसेट में 200MP का प्राइमरी कैमरा मिलेगा. ऐसे भी संकेत है कि नए स्मार्टफोन कैमरा पर Zeiss कोटिंग के साथ लॉन्च होंगे, जिससे बेहतर कैमरा परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा सकती है. इस सीरीज के स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट मिल सकता है. 

कितनी रह सकती है अनुमानित कीमत?

Vivo X200 की शुरुआती कीमत 65,999 रुपये थी. उस आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि नई सीरीज को 69,999 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च किया जा सकता है. हालांकि, ये केवल कयास हैं और इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

iQOO 13 को मिलेगी टक्कर

वीवो का अपकमिंग X300 स्मार्टफोन बाजार में पहले से मौजूद iQOO 13 को टक्कर देगा. iQOO 13 में 6.82 इंच का 2K LTPO AMOLED 144 Hz डिस्प्ले मिलता है. Snapdragon 8 Elite + प्रोसेसर के साथ लॉन्च हुए इस फोन में 6,150 mAh की दमदार बैटरी है, जो 120W चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. इसके रियर में 50/50/50 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप और फ्रंट में 32MP लेंस मिलता है. फ्लिपकार्ट पर यह फोन 59,990 रुपये में उपलब्ध है.

Published at : 23 Sep 2025 07:46 AM (IST)
