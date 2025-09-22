हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीIND-PAK मैच के बाद X पर अचानक लिखने लगे लोग- 93000-0? पाक को औकात दिखाने वाली इस पोस्ट का क्या मतलब है? जानिए

एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में खूब हाई-वोल्टेज मुकाबला देखने को मिला. मैच के दौरान हारिस राऊफ के एक इशारे पर विवाद खड़ा हो गया है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 22 Sep 2025 01:28 PM (IST)

बीती रात भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए एशिया कप के सुपर-4 मुकाबले में काफी गहमा-गहमी देखने को मिली. दुबई में हुए इस हाई-वोल्टेज मैच में पाकिस्तानी गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों को उकसा रहे थे, जिसका उन्हें करारा जवाब मिला. मैच के दौरान पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिस राऊफ को भारतीय दर्शकों से उलझना महंगा पड़ गया. उनके एक इशारे के जवाब में भारतीय दर्शकों ने ऐसा पोस्टर लहराया, जो पाकिस्तान के जख्म हरे कर गया और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

राऊफ ने किया था इशारा

मैच के दौरान भारतीय दर्शक 'कोहली-कोहली' के नारे लगा रहे थे. इन नारों की प्रतिक्रिया में पाकिस्तानी तेज गेंदबाज ने ऐसा इशारा किया, जो दर्शकों को पसंद नहीं आया. खेल भावना के विपरित राऊफ के इस इशारे को भारतीय बल्लेबाजों की तरह दर्शकों ने भी करारा जवाब दिया. एक पोस्टर के जरिए दिए गए इस जवाब की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है.

पाकिस्तान को याद दिलाया 1971 का युद्ध

राऊफ के इशारे के बाद एक भारतीय दर्शक ने '93000-0' लिखा हुआ पोस्टर लहराया. यह पोस्टर 1971 की उस घटना की याद दिलाता है, जब पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था. सैनिकों के हथियार डालने की यह दुनिया की सबसे बड़ी घटना है. इसी का पोस्टर लहराकर भारतीय दर्शक ने पाकिस्तानी गेंदबाज को चुप करवा दिया. 

सोशल मीडिया पर हो रही राऊफ की आलोचना

राऊफ के इशारे के लेकर सोशल मीडिया पर उनकी खूब आलोचना हो रही है. एक यूजर ने लिखा कि कोहली ने एक लाख लोगों के सामने छक्का मारकर इसका घमंड तोड़ा था. अब यह राजनीति को खेल के बीच ला रहा है. इस खिलाड़ी का कोई आत्मसम्मान नहीं है. एक और यूजर ने लिखा कि राऊफ जैसे खिलाड़ी को मैदान पर उतरने देना शर्म की बात है.

Published at : 22 Sep 2025 01:27 PM (IST)
