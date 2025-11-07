हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इंस्टाग्राम पर ये काम कर लिए तो सबसे अलग दिखेगा प्रोफाइल, धड़ाधड़ बढ़ेंगे फॉलोवर्स

इंस्टाग्राम पर ये काम कर लिए तो सबसे अलग दिखेगा प्रोफाइल, धड़ाधड़ बढ़ेंगे फॉलोवर्स

इंस्टाग्राम आजकल सबसे जरूरी प्लेटफॉर्म्स में से एक बना हुआ है. आज हम आपको इस प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट ग्रो करने की टिप्स बताने जा रहे हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 07 Nov 2025 07:42 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Instagram क्रिएटर्स से लेकर बिजनेस तक एक बहुत जरूरी प्लेटफॉर्म बना हुआ है. इस पर फॉलोवर्स पाने और रीच बढ़ाने के लिए सिर्फ पोस्टिंग काफी नहीं है. इसके लिए आपको स्ट्रैटजी और कंसिस्टेंसी के साथ-साथ इंगेजमेंट बढ़ाने की भी जरूरत पड़ती है. अगर आप लंबे समय से इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको फॉलोवर्स और रीच नहीं मिल रही है तो कुछ टिप्स अपनाकर इस मुश्किल को दूर किया जा सकता है. 

प्रोफाइल पर ध्यान देना सबसे जरूरी

लोग सबसे पहले किसी भी क्रिएटर या बिजनेस का प्रोफाइल देखते हैं. इसलिए हमेशा साफ प्रोफाइल पिक्चर रखें और स्पष्ट बायो लिखें ताकि लोगों को आपके बारे में समझने में दिक्कत न हो. अगर आप बिजनेस पेज चला रहे हैं तो अपनी वेबसाइट, स्टोर या दूसरे प्लेटफॉर्म का लिंक जरूरी शामिल करें. साथ ही अपने डोमेन के हिसाब से कीवर्ड यूज करना भी न भूलें.

एक ही थीम पर टिके रहें

अपने फॉलोवर्स तक पहुंचने के लिए एक ही विजुअल थीम पर टिके रहें. अपनी सभी पोस्ट में एक ही कलर पैलेट, टोन और स्टाइल का यूज करें. इससे ब्रांड की पहचान बनती है और लोगों के लिए कंटेट को पहचान पाना आसान हो जाता है.

रेगुलर क्वालिटी कंटेट पोस्ट करें

इंस्टाग्राम पर हाई-क्वालिटी वीडियोज और फोटो को ज्यादा इंगेजमेंट मिलता है. अलग-अलग कैमरा एंगल और शानदार कैप्शन से फॉलोवर्स का ध्यान खींचने की कोशिश करें. साथ ही रेगुलर पोस्ट करना न भूलें. तय शेड्यूल के हिसाब से पोस्ट करते रहें, जिससे इंगेजमेंट बना रहेगा.

रील्स और ट्रेंडिंग ऑडियो बढ़ाएंगी रीच

इंस्टाग्राम का एल्गोरिद्म रील्स को ज्यादा दिखाता है. इसलिए ट्रेंडिंग ऑडियो का यूज करते हुए ऐसे छोटे और इंगेजिंग वीडियो बनाएं, जिन्हें शेयर करने से लोग खुद को रोक न सके. सिर्फ फोटो के मुकाबले रील्स ज्यादा लोगों के पास पहुंचती हैं.

फॉलोवर्स से करते रहें इंटरेक्शन

कई लोग पोस्ट करने के बाद गायब हो जाते हैं. ऐसा करने से इंगेजमेंट कम होती है. इंस्टाग्राम पर इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए फॉलोवर्स के कमेंट और मैसेज पर रिप्लाई करें. साथ ही दूसरे क्रिएटर्स की पोस्ट पर भी कमेंट करते रहें. इसके अलावा Q&A सेशन, पोल या लाइव आकर भी अपनी ऑडियंस से इंटरेक्शन किया जा सकता है.

यह भारतीय कंपनी लाएगी कैमरा वाले AI स्मार्टग्लास, वॉइस कमांड से हो जाएगी UPI पेमेंट, मेटा को मिलेगी टक्कर

Published at : 07 Nov 2025 07:42 AM (IST)
Instagram Social Media TECH NEWS
