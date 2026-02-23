होली पर नहीं रहेगी भीगने की टेंशन, अपने फोन को इन 5 तरीकों से बनाए वाटरप्रूफ

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







होली का त्योहार अब ज्यादा दूर नहीं है. खुशियों से भरे रंगों के इस त्योहार में पानी का भी खूब इस्तेमाल होता है. चाहे आप सड़क पर जा रहे हों या किसी पार्टी में इंजॉय कर रहे हों, होली के दिन आप पानी से नहीं बच सकते. लेकिन इस बीच फोन के पानी में भीगने की टेंशन रहती है. आज हम आपकी इस टेंशन का समाधान लेकर आए हैं. आज हम आपको फोन को वाटरप्रूफ बनाने के कुछ तरीके बताएंगे ताकि आप होली को बिना किसी झंझट के इंजॉय कर पाएं.

ऐसे बनाएं फोन को वाटरप्रूफ

वाटरप्रूफ पाउच- यह फोन को वाटरप्रूफ बनाने का सबसे सस्ता और आसान तरीका है. आपको बाजार या ऑनलाइन मार्केटप्लेस से वाटरप्रूफ पाउच खरीदना है और अपना फोन उसके अंदर डाल लेना है. इसके बाद आपको न तो गुलाल गिरने की टेंशन रहेगी और न ही फोन के अंदर पानी जाने की. कुछ पाउच ऐसे भी आते हैं, जिनके ऊपर से ही आप टचस्क्रीन यूज कर पाएंगे.

वाटरप्रूफ स्किन- अगर आप पाउच यूज करने में कंफर्टेबल नहीं है तो वाटरप्रूफ स्किन यूज कर सकते हैं. फोन पर लगने के बाद यह स्किन दूर से नजर नहीं आती. ऐसे में आप फोन के लुक को खराब किए बिना उसे वाटरप्रूफ बना सकते हैं. फोन के लुक को बरकरार रखने के साथ-साथ यह उसे पानी से भी बचा लेगी.

वाटरप्रूफ कवर- आपको बाजार में ऐसे कवर भी मिल जाएंगे, जो फोन के पोर्ट और बटन वाले एरिया को पूरी तरह कवर कर लेते हैं. ये कवर होली के अलावा स्विमिंग, रैन डांस, बोटिंग और हाइकिंग आदि के दौरान आपके फोन को पानी से प्रोटेक्शन दे सकते हैं.

देसी जुगाड़ भी करेगा काम- अगर आप होली पर ऐसी किसी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जहां आपको लगातार फोन की जरूरत नहीं पड़ेगी तो आप किसी प्लास्टिक के बॉक्स में अपना फोन रख सकते हैं. ऐसे में अगर कोई गलती से भी उधर रंग या पानी उछाल दे तो भी आपका फोन एकदम प्रोटेक्टेड रहेगा. आप ऐसे बॉक्स में एक साथ कई फोन रख सकते हैं.

वाटरप्रूफ बैग- अगर आप होली पर किसी पार्टी में जा रहे हैं और साथ में कैमरा, लैपटॉप या स्मार्टफोन ले जाने की जरूरत है तो आप इन सब डिवाइसेस को एक वाटरप्रूफ बैग में रख सकते हैं. ऐसे में आपको हर डिवाइस को अलग से वाटर प्रोटेक्शन देने की जरूरत नहीं होगी.

