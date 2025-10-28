हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
OnePlus 15 से लेकर Nothing Phone 3a Lite तक! नवंबर 2025 में धूम मचाने आ रहे ये धमाकेदार स्मार्टफोन

OnePlus 15 से लेकर Nothing Phone 3a Lite तक! नवंबर 2025 में धूम मचाने आ रहे ये धमाकेदार स्मार्टफोन

Upcoming Smartphones in November 2025: स्मार्टफोन इंडस्ट्री नवंबर 2025 को लेकर पूरी तरह तैयार है. इस महीने कई बड़े ब्रांड अपने नए डिवाइस लॉन्च करने जा रहे हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 28 Oct 2025 08:04 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Upcoming Smartphones in November 2025: स्मार्टफोन इंडस्ट्री नवंबर 2025 को लेकर पूरी तरह तैयार है. इस महीने कई बड़े ब्रांड अपने नए डिवाइस लॉन्च करने जा रहे हैं. फ्लैगशिप से लेकर बजट सेगमेंट तक, यूजर्स के पास ढेरों नए ऑप्शन उपलब्ध होंगे. जहां एक तरफ OnePlus 15 जैसे हाई-एंड फोन लॉन्च होंगे, वहीं Nothing Phone 3a Lite जैसे बजट फ्रेंडली डिवाइस भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे. आइए जानते हैं कौन-कौन से फोन नवंबर में लॉन्च होने वाले हैं.

OnePlus 15 Series

OnePlus अपनी नई फ्लैगशिप सीरीज़ OnePlus 15 को नवंबर 2025 में भारत में लॉन्च करने जा रहा है. इस सीरीज़ में मिलने वाला 6.78 इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगा. इसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट दिया गया है जो इसे बेहद पावरफुल बनाता है. फोन में 7300mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी जो 120W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी. कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा मॉड्यूल दिया गया है.

OPPO Find K9 Series

OPPO अपनी नई Find K9 Series को 18 नवंबर को लॉन्च करेगा. इस फोन में 6.78 इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले और MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर मिलेगा. कैमरा सेक्शन में कंपनी 200MP के पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस के साथ बड़ा बदलाव ला रही है. साथ ही इसमें 80W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा.

iQOO 15

iQOO का नया स्मार्टफोन iQOO 15 25 नवंबर को लॉन्च होगा. यह फोन 7000mAh की विशाल बैटरी और 100W फास्ट चार्जिंग के साथ आएगा. इसमें 50MP ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है. कंपनी इसे हाई-परफॉर्मेंस गेमिंग यूजर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन कर रही है.

Realme GT 8 Pro

Realme का GT 8 Pro भी इस महीने लॉन्च की लिस्ट में शामिल है. यह स्मार्टफोन Snapdragon 8 Elite चिपसेट और 2K रेजोल्यूशन डिस्प्ले के साथ 144Hz रिफ्रेश रेट ऑफर करेगा. यह फोन उन यूजर्स के लिए है जो परफॉर्मेंस और डिस्प्ले क्वालिटी में कोई समझौता नहीं चाहते.

Nothing Phone 3a Lite और अन्य लॉन्च

Nothing का Phone 3a Lite उन यूजर्स के लिए लाया जा रहा है जो कम बजट में प्रीमियम अनुभव चाहते हैं. इसकी कीमत करीब 20,000 से 22,000 रुपये के बीच रहने की संभावना है. वहीं, Lava Agni 4 5G में Dimensity 8350 चिप और 7000mAh की बैटरी दी जाएगी. Vivo X300 Pro भी इस लिस्ट में शामिल है जिसमें 6.78 इंच का डिस्प्ले, Dimensity 9500 प्रोसेसर और 200MP पेरिस्कोप कैमरा होगा.

Published at : 28 Oct 2025 08:02 AM (IST)
OnePlus Upcoming Smartphones Nothing TECH NEWS HINDI
