जो लोग लगातार सफर करते हैं या अपना अधिकतर समय घर से बाहर व्यतीत करते हैं, उन्हें मोबाइल चार्ज करने के लिए पावर बैंक की जरूरत पड़ती ही है. इनके अलावा आजकल आम यूजर भी अपना फोन पावर बैंक से चार्ज करते हैं. पावर बैंक कहीं भी चार्जिंग की सहूलियत तो देते हैं, लेकिन इनका लगातार इस्तेमाल करना फोन की बैटरी को नुकसान पहुंचा सकता है. आइए जानते हैं कि पावर बैंक से मोबाइल चार्जिंग के क्या खतरे हैं.

बैटरी लाइफ पर पड़ता है असर

इमरजेंसी सिचुएशन में पावर बैंक का इस्तेमाल ठीक रहता है, लेकिन लगातार इससे फोन चार्ज करने से बैटरी लाइफ कम होती है. आईफोन यूजर्स के लिए यह खतरा और बढ़ जाता है. अगर आप लगातार पावर बैंक से अपना फोन चार्ज करते रहेंगे तो बैटरी की सेल्स पर ज्यादा लोड पड़ेगा और इससे चार्जिंग स्पीड और बैकअप दोनों कम होने लगेंगे.

ओवरहीटिंग के कारण हो सकता है धमाका

पावर बैंक से बैटरी को चार्ज होने में ज्यादा देर लगती है. इस कारण मोबाइल के ओवरहीट होने का खतरा रहता है. अगर ओवरहीटिंग एक लिमिट से पार हो जाए तो फोन में धमाका होने का भी खतरा रहता है. इसलिए जहां तक संभव हो पावर बैंक से फोन चार्ज करने से बचना चाहिए.

पावर बैंक के भी हैं खतरे

अगर आप अकसर हवाई यात्रा करते हैं तो पावर बैंक को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है. हालिया दिनों में फ्लाइट में पावर बैंक के आग पकड़ने की कई घटनाएं हो चुकी हैं. इसे देखते हुए एमिरेट्स एयरलाइन ने फ्लाइट के अंदर पावर बैंक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. भारत सरकार भी इस दिशा में नियमों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है और हवाई सफर के दौरान पावर बैंक के यूज पर प्रतिबंध लगा सकती है. इसलिए जहां प्रतिबंधित हो, वहां पावर बैंक से मोबाइल या दूसरे डिवाइस चार्ज करने से बचना चाहिए.

