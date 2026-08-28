Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसिर्फ कॉल से लीक हो सकता है IMEI? फोन से डेटा लीक का खतरा

सिर्फ कॉल से लीक हो सकता है IMEI? फोन से डेटा लीक का खतरा

एक नई जांच में मोबाइल नेटवर्क से जुड़ी ऐसी समस्या सामने आई है, जिसमें कुछ परिस्थितियों में कॉल उठाने से पहले ही फोन का IMEI नंबर कॉल करने वाले तक पहुंच सकता है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 28 Aug 2026 07:06 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • GSMA ने ऑपरेटर्स को चेतावनी दी; जर्मनी ने समस्या ठीक की.

फोन पर आने वाली एक नॉर्मल कॉल को हम आमतौर पर सिर्फ बातचीत का जरिया मानते हैं, लेकिन एक नई जांच ने मोबाइल नेटवर्क की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है. रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ परिस्थितियों में कॉल रिसीव होने से पहले ही फोन से जुड़ी तकनीकी जानकारी कॉल करने वाले तक पहुंच सकती है. इसमें स्मार्टफोन का 15 अंकों वाला IMEI नंबर, फोन का मॉडल और ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन जैसी जानकारी शामिल हो सकती है. ऐसे में अब बिना कॉल उठाए भी फोन की कुछ जरूरी जानकारी लीक होने का खतरा सामने आया है. तो आइए जानते हैं कि सिर्फ कॉल से IMEI कैसे लीक हो सकता है. 

सिर्फ कॉल से IMEI कैसे लीक हो सकता है?

Bayerischer Rundfunk (BR) की जांच के मुताबिक, यह समस्या तब सामने आती है जब दो अलग-अलग मोबाइल नेटवर्क के यूजर्स के बीच कॉल की जाती है. BR ने जर्मनी के Telekom, Vodafone और Telefónica (O2) नेटवर्क पर 70 टेस्ट कॉल करके इस समस्या की जांच की. रिपोर्ट में बताया गया कि कई मामलों में Telekom और Telefónica (O2) के नेटवर्क पर IMEI नंबर कॉल करने वाले तक पहुंचा. वहीं Telekom और Vodafone के नेटवर्क पर स्मार्टफोन का मॉडल और ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन सामने आने की बात कही गई. हालांकि Vodafone ने साफ किया कि उसके नेटवर्क पर किए गए टेस्ट में IMEI नंबर सामने नहीं आया. 

IMEI नंबर लीक होना क्यों चिंता की बात है?

IMEI किसी मोबाइल डिवाइस की पहचान करने वाला यूनिक नंबर होता है. BR के मुताबिक, इस तरह की जानकारी का इस्तेमाल डिवाइस की प्रोफाइल तैयार करने, ज्यादा टार्गेटेड फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग अटैक करने के साथ-साथ ऐसे डिवाइस और सॉफ्टवेयर की पहचान करने में किया जा सकता है, जिनमें सुरक्षा खामियां मौजूद हों. 

जर्मनी के पूर्व सैन्य अधिकारी और Bundestag सदस्य Roderich Kiesewetter के फोन पर भी टेस्ट कॉल की गई थी. उन्होंने पुष्टि की कि सामने आया IMEI नंबर उनके फोन का सही नंबर था. जर्मनी के Federal Office for the Protection of the Constitution ने भी इस मामले की पुष्टि की और माना कि खुफिया एजेंसियां ऐसी जानकारी का गलत इस्तेमाल कर सकती हैं. 

यह भी पढ़ें - काम वाली बाई से लेकर रेंट पर सामान तक...जिंदगी आसान कर देंगे ये Apps

1,000 से ज्यादा ऑपरेटरों को दी गई चेतावनी

इस मामले के सामने आने के बाद Global System for Mobile Communications Association (GSMA) ने 1,000 से ज्यादा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों को अलर्ट किया. GSMA ने कंपनियों से अपने नेटवर्क की जांच करने और गैर-जरूरी डेटा ट्रांसमिशन को फिल्टर करने की सलाह दी. 

जर्मनी में लीक को किया गया ठीक

रिपोर्ट सामने आने के बाद जर्मनी के मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों ने तकनीकी बदलाव लागू कर इस समस्या को ठीक करने की बात कही है. हालांकि, BR की जांच सिर्फ जर्मनी के नेटवर्क तक सीमित थी. इसलिए दूसरे देशों के मोबाइल नेटवर्क में ऐसी ही दिक्कत मौजूद है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हुई है. IETF के RFC 7254 और RFC 7255 में भी IMEI को लेकर चेतावनी दी गई है. इनमें बताया गया है कि IMEI डिवाइस की पहचान और ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है और इसे खुले तौर पर भेजने से यूजर्स की प्राइवेसी प्रभावित हो सकती है. 

यह भी पढ़ें - दुनिया में AI की मदद से हुई पहली लाइव ब्रेन सर्जरी, ऐसे बची जान

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
Read More
Published at : 28 Aug 2026 07:06 PM (IST)
Tags :
Technology Phone Call IMEI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
सिर्फ कॉल से लीक हो सकता है IMEI? फोन से डेटा लीक का खतरा
सिर्फ कॉल से लीक हो सकता है IMEI? फोन से डेटा लीक का खतरा
टेक्नोलॉजी
Google अकाउंट हैक हुआ तो क्या-क्या जा सकता है? Security Checkup ऐसे करें
Google अकाउंट हैक हुआ तो क्या-क्या जा सकता है? Security Checkup ऐसे करें
टेक्नोलॉजी
दुनिया में AI की मदद से हुई पहली लाइव ब्रेन सर्जरी, ऐसे बची जान
दुनिया में AI की मदद से हुई पहली लाइव ब्रेन सर्जरी, ऐसे बची जान
टेक्नोलॉजी
क्या है Dual Chip टेक्नोलॉजी? जानें कैसे इससे बदल जाएगा आपका पूरा स्मार्टफोन
क्या है Dual Chip टेक्नोलॉजी? जानें कैसे इससे बदल जाएगा आपका पूरा स्मार्टफोन
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😱Dev-Vasudha की जिंदगी में नए दुश्मन की एंट्री! Chauhan Industries पर हुआ हमला! #sbs
Bollywood News: करियर का उतार-चढ़ाव हो या निजी जिंदगी का तूफान, हमेशा साथ खड़े दिखे सलमान-अरबाज-सोहेल (28.08.26)
Nepal Flash Flood: न भूकंप, न GLOF! नेपाल बाढ़ की असली वजह आई सामने, भारत के लिए खतरे की घंटी?
Sugar Price Hike: चीनी के बढ़ते दामों पर सरकार का एक्शन! 67 से 55 रुपये किलो हुए भाव, अब और गिरेगी
मशहूर हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या से हड़कंप!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सोनिया गांधी की किताब न छापने पर भड़की कांग्रेस, कहा- ‘दुनियाभर में छाप दी...’
सोनिया गांधी की किताब न छापने पर भड़की कांग्रेस, कहा- ‘दुनियाभर में छाप दी...’
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आपके गुंडे यूपी की बहनों को...', ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर हमला
'आपके गुंडे यूपी की बहनों को...', ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर हमला
बॉलीवुड
'आवारापन 2' ने रचा इतिहास, बनी तीसरी मोस्ट प्रॉफिटेबल रोमांटिक फिल्म
'आवारापन 2' ने रचा इतिहास, बनी तीसरी मोस्ट प्रॉफिटेबल रोमांटिक फिल्म
क्रिकेट
विराट कोहली ने बंधवाई राखी, बहन ने शेयर की तस्वीर; ऐसे मनाया रक्षाबंधन
विराट कोहली ने बंधवाई राखी, बहन ने शेयर की तस्वीर
इंडिया
लैंडिंग के दौरान फट गया विमान का टायर, क्रू मेंबर्स समेत 41 लोग थे सवार
लैंडिंग के दौरान फट गया विमान का टायर, क्रू मेंबर्स समेत 41 लोग थे सवार
इंडिया
नेपाल बाढ़ में अभी भी 320 भारतीय लापता, जलप्रलय के बीच MEA ने दिया अपडेट
नेपाल बाढ़ में अभी भी 320 भारतीय लापता, जलप्रलय के बीच MEA ने दिया अपडेट
इंडिया
जैवलिन मिसाइल खरीदने जा रहा है भारत, सर्जियो गोर का ऐलान, क्या है खास?
जैवलिन मिसाइल खरीदने जा रहा है भारत, सर्जियो गोर का ऐलान, क्या है खास?
बिजनेस
दिल्ली पहुंची 453 टन प्याज, 35 रुपए में खरीद लो, NCR की मंडियों में बढ़ेगी आवक
दिल्ली पहुंची 453 टन प्याज, 35 रुपए में खरीद लो, NCR की मंडियों में बढ़ेगी आवक
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget