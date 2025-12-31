हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीएक ही मोबाइल में 2 WhatsApp अकाउंट? ये ट्रिक जान ली तो दूसरा फोन भूल जाएंगे

एक ही मोबाइल में 2 WhatsApp अकाउंट? ये ट्रिक जान ली तो दूसरा फोन भूल जाएंगे

Whatsapp Tips: अगर आप दो मोबाइल नंबर इस्तेमाल करते हैं और दोनों पर अलग-अलग WhatsApp चलाना चाहते हैं, तो अब इसके लिए दूसरा फोन रखने की जरूरत नहीं है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 31 Dec 2025 04:18 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Whatsapp Tips: अगर आप दो मोबाइल नंबर इस्तेमाल करते हैं और दोनों पर अलग-अलग WhatsApp चलाना चाहते हैं, तो अब इसके लिए दूसरा फोन रखने की जरूरत नहीं है. WhatsApp का नया मल्टी अकाउंट फीचर यूजर्स को एक ही स्मार्टफोन में दो अकाउंट इस्तेमाल करने की सुविधा देता है. यह फीचर खास तौर पर उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है जो पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी को अलग-अलग रखना चाहते हैं.

क्या है WhatsApp का मल्टी अकाउंट फीचर

WhatsApp का यह फीचर यूजर्स को एक ही ऐप के अंदर दो अलग नंबर जोड़ने की अनुमति देता है. इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके लिए किसी थर्ड-पार्टी ऐप की जरूरत नहीं पड़ती. दोनों अकाउंट की चैट, कॉल हिस्ट्री और नोटिफिकेशन पूरी तरह अलग रहते हैं जिससे आपकी प्राइवेसी बनी रहती है. यह सुविधा WhatsApp की आधिकारिक पॉलिसी के तहत आती है, इसलिए इसे इस्तेमाल करना पूरी तरह सुरक्षित माना जाता है.

सिर्फ एक क्लिक में कैसे जोड़ें दूसरा अकाउंट

दूसरा WhatsApp अकाउंट जोड़ने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि आपके फोन में WhatsApp का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हो. ऐप खोलने के बाद प्रोफाइल आइकन या ऊपर दिख रहे तीन डॉट्स पर टैप करना होता है. अकाउंट से जुड़ी सेटिंग में आपको Add Account या Add another account का विकल्प मिलेगा. यहां दूसरा मोबाइल नंबर डालकर OTP के जरिए वेरिफिकेशन करना होता है. वेरिफिकेशन पूरा होते ही नाम और प्रोफाइल फोटो सेट करें और आपका दूसरा अकाउंट उसी फोन में एक्टिव हो जाएगा. इसके बाद सेटिंग्स से आप दोनों अकाउंट के बीच आसानी से स्विच कर सकते हैं.

ड्यूल सिम और सिंगल सिम यूजर्स के लिए कितना आसान

ड्यूल सिम फोन रखने वालों के लिए यह फीचर सबसे ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि दोनों नंबर पहले से ही एक ही डिवाइस में मौजूद होते हैं. वहीं, सिंगल सिम यूजर्स भी इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं, बस शर्त यह है कि दूसरा नंबर OTP वेरिफिकेशन के समय एक्टिव होना चाहिए. एक बार अकाउंट सेट हो जाने के बाद WhatsApp बिना सिम के भी ठीक से काम करता है.

किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है यह सुविधा

यह फीचर खासतौर पर छोटे बिजनेस ओनर्स, फ्रीलांसर, ऑफिस में काम करने वाले लोगों और स्टूडेंट्स के लिए बेहद काम का है. पर्सनल और वर्क WhatsApp को एक ही फोन में अलग-अलग रखने से न सिर्फ फोन मैनेजमेंट आसान होता है, बल्कि चैट्स और डेटा को संभालना भी ज्यादा व्यवस्थित हो जाता है. कुल मिलाकर, WhatsApp का यह मल्टी अकाउंट फीचर एक ही फोन में डबल काम करने का स्मार्ट और सुरक्षित तरीका है.

यह भी पढ़ें:

Gmail फुल हो गया है? इस छुपे शॉर्टकट से मिनटों में खाली करें स्टोरेज, 90% लोग नहीं जानते ये ट्रिक

Published at : 31 Dec 2025 04:18 PM (IST)
Tags :
WhatsApp TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पेन किलर निमोस्लाइड पर सरकार ने लगाया बैन, कहा- '100 MG से ज्यादा...'
पेन किलर निमोस्लाइड पर सरकार ने लगाया बैन, कहा- '100 MG से ज्यादा...'
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र महानगर पालिका LIVE: नए साल से पहले BJP के लिए खुशखबरी, बिना वोटिंग इन सीटों पर जीती
महाराष्ट्र महानगर पालिका LIVE: नए साल से पहले BJP के लिए खुशखबरी, बिना वोटिंग इन सीटों पर जीती
क्रिकेट
इन देशों ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए कर दिया अपनी टीम का एलान, इस बार टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी 20 टीमें
इन देशों ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए कर दिया अपनी टीम का एलान, इस बार टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी 20 टीमें
बॉलीवुड
'बहुत मैसेज करते थे..' भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव पर कॉमेंट कर बुरी तरह फंसी ये हसीना, अब देने पड़ी सफाई
भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव पर कॉमेंट कर बुरी तरह फंसी ये हसीना, अब देने पड़ी सफाई
Advertisement

वीडियोज

Khaleda Zia Demise: हिंसक तनाव के बीच बांग्लादेश जाएंगे विदेश मंत्री... मौका या खतरा? | ABPLIVE
2026 की Biggest Upcoming Hindi Films: Dhurandhar 2, Ikkis, Border 2, Battle of Galwan, Mardaani 3
Mamata Banerjee: BJP और TMC पूर्व सदस्य के आरोपों के बीच ममता का जवाब |ABPLIVE
West Bengal News: TMC का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा चुनाव आयोग | SIR | Election Commission
Top Headlines: 2025 की 25 बड़ी खबरें फटाफट | Gig Workers Strike | New Year | Chamoli Tunnel |Weather
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पेन किलर निमोस्लाइड पर सरकार ने लगाया बैन, कहा- '100 MG से ज्यादा...'
पेन किलर निमोस्लाइड पर सरकार ने लगाया बैन, कहा- '100 MG से ज्यादा...'
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र महानगर पालिका LIVE: नए साल से पहले BJP के लिए खुशखबरी, बिना वोटिंग इन सीटों पर जीती
महाराष्ट्र महानगर पालिका LIVE: नए साल से पहले BJP के लिए खुशखबरी, बिना वोटिंग इन सीटों पर जीती
क्रिकेट
इन देशों ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए कर दिया अपनी टीम का एलान, इस बार टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी 20 टीमें
इन देशों ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए कर दिया अपनी टीम का एलान, इस बार टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी 20 टीमें
बॉलीवुड
'बहुत मैसेज करते थे..' भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव पर कॉमेंट कर बुरी तरह फंसी ये हसीना, अब देने पड़ी सफाई
भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव पर कॉमेंट कर बुरी तरह फंसी ये हसीना, अब देने पड़ी सफाई
विश्व
Saudi And UAE Relations: 'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
जनरल नॉलेज
सैनेटरी पैड पर 0% पर्सेंट तो कंडोम पर 12% टैक्स क्यों, क्या है दोनों हेल्थ प्रॉडक्ट में अंतर की वजह?
सैनेटरी पैड पर 0% पर्सेंट तो कंडोम पर 12% टैक्स क्यों, क्या है दोनों हेल्थ प्रॉडक्ट में अंतर की वजह?
ट्रेंडिंग
ढाई साल बाद रिहा होने पर इजरायली सैनिक से लिपटकर रोया फिलिस्तीनी मुस्तफा- वीडियो देख आ जाएंगे आंसू
ढाई साल बाद रिहा होने पर इजरायली सैनिक से लिपटकर रोया फिलिस्तीनी मुस्तफा- वीडियो देख आ जाएंगे आंसू
शिक्षा
2026 में करें सिर्फ फ्री में होने वाले ये ऑनलाइन कोर्स, कसम से लाइफ हो जाएगी सेट
2026 में करें सिर्फ फ्री में होने वाले ये ऑनलाइन कोर्स, कसम से लाइफ हो जाएगी सेट
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Embed widget