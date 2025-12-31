एक ही मोबाइल में 2 WhatsApp अकाउंट? ये ट्रिक जान ली तो दूसरा फोन भूल जाएंगे

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Whatsapp Tips: अगर आप दो मोबाइल नंबर इस्तेमाल करते हैं और दोनों पर अलग-अलग WhatsApp चलाना चाहते हैं, तो अब इसके लिए दूसरा फोन रखने की जरूरत नहीं है. WhatsApp का नया मल्टी अकाउंट फीचर यूजर्स को एक ही स्मार्टफोन में दो अकाउंट इस्तेमाल करने की सुविधा देता है. यह फीचर खास तौर पर उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है जो पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी को अलग-अलग रखना चाहते हैं.

क्या है WhatsApp का मल्टी अकाउंट फीचर

WhatsApp का यह फीचर यूजर्स को एक ही ऐप के अंदर दो अलग नंबर जोड़ने की अनुमति देता है. इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके लिए किसी थर्ड-पार्टी ऐप की जरूरत नहीं पड़ती. दोनों अकाउंट की चैट, कॉल हिस्ट्री और नोटिफिकेशन पूरी तरह अलग रहते हैं जिससे आपकी प्राइवेसी बनी रहती है. यह सुविधा WhatsApp की आधिकारिक पॉलिसी के तहत आती है, इसलिए इसे इस्तेमाल करना पूरी तरह सुरक्षित माना जाता है.

सिर्फ एक क्लिक में कैसे जोड़ें दूसरा अकाउंट

दूसरा WhatsApp अकाउंट जोड़ने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि आपके फोन में WhatsApp का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हो. ऐप खोलने के बाद प्रोफाइल आइकन या ऊपर दिख रहे तीन डॉट्स पर टैप करना होता है. अकाउंट से जुड़ी सेटिंग में आपको Add Account या Add another account का विकल्प मिलेगा. यहां दूसरा मोबाइल नंबर डालकर OTP के जरिए वेरिफिकेशन करना होता है. वेरिफिकेशन पूरा होते ही नाम और प्रोफाइल फोटो सेट करें और आपका दूसरा अकाउंट उसी फोन में एक्टिव हो जाएगा. इसके बाद सेटिंग्स से आप दोनों अकाउंट के बीच आसानी से स्विच कर सकते हैं.

ड्यूल सिम और सिंगल सिम यूजर्स के लिए कितना आसान

ड्यूल सिम फोन रखने वालों के लिए यह फीचर सबसे ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि दोनों नंबर पहले से ही एक ही डिवाइस में मौजूद होते हैं. वहीं, सिंगल सिम यूजर्स भी इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं, बस शर्त यह है कि दूसरा नंबर OTP वेरिफिकेशन के समय एक्टिव होना चाहिए. एक बार अकाउंट सेट हो जाने के बाद WhatsApp बिना सिम के भी ठीक से काम करता है.

किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है यह सुविधा

यह फीचर खासतौर पर छोटे बिजनेस ओनर्स, फ्रीलांसर, ऑफिस में काम करने वाले लोगों और स्टूडेंट्स के लिए बेहद काम का है. पर्सनल और वर्क WhatsApp को एक ही फोन में अलग-अलग रखने से न सिर्फ फोन मैनेजमेंट आसान होता है, बल्कि चैट्स और डेटा को संभालना भी ज्यादा व्यवस्थित हो जाता है. कुल मिलाकर, WhatsApp का यह मल्टी अकाउंट फीचर एक ही फोन में डबल काम करने का स्मार्ट और सुरक्षित तरीका है.

