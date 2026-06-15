Chrome की यह सेटिंग ON करते ही रॉकेट हो जाएगी इंटरनेट स्पीड! ज्यादातर लोग नहीं जानते ये ट्रिक

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom डेटा खपत बढ़ सकती है, सीमित प्लान पर 'Standard' उपयोग करें।

Google Chrome: आज के समय में करोड़ों लोग अपने स्मार्टफोन और कंप्यूटर पर रोजाना Google Chrome का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन बहुत कम यूजर्स जानते हैं कि Chrome में एक ऐसा छिपा हुआ फीचर मौजूद है जो वेबसाइट्स को पहले से तेज लोड करने में मदद कर सकता है. इस फीचर का नाम Preload Pages है. इसे एक्टिव करने के बाद ब्राउजर उन वेब पेजों को पहले से तैयार रखना शुरू कर देता है जिन पर आपके क्लिक करने की संभावना अधिक होती है.

अगर आप अक्सर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं सोशल मीडिया चलाते हैं या काम के दौरान कई वेबसाइट्स खोलते हैं तो यह सेटिंग आपके ब्राउजिंग अनुभव को काफी बेहतर बना सकती है.

क्या है Chrome का Preload Pages फीचर?

Preload Pages Chrome का एक बिल्ट-इन फीचर है जिसका उद्देश्य वेबसाइट्स को तेजी से खोलना है. यह फीचर आपके ब्राउज़िंग पैटर्न का अनुमान लगाकर उन पेजों को बैकग्राउंड में पहले से लोड करना शुरू कर देता है जिन्हें आप अगली बार खोल सकते हैं.

जब आप वास्तव में उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो पेज पहले से तैयार होने के कारण बहुत जल्दी खुल जाता है. इससे वेबसाइट लोड होने में लगने वाला इंतजार कम हो जाता है और ब्राउजिंग अधिक स्मूथ महसूस होती है.

किन डिवाइसों पर उपलब्ध है यह फीचर?

Chrome का Preload Pages फीचर लगभग सभी प्रमुख प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है जिनमें शामिल हैं.

Android स्मार्टफोन

iPhone

Windows PC

Mac कंप्यूटर

यूजर्स अपनी जरूरत के अनुसार Standard Preloading या Extended Preloading मोड चुन सकते हैं. Extended मोड अधिक वेब पेजों को पहले से लोड करता है जिससे स्पीड और बेहतर हो सकती है.

कंप्यूटर पर कैसे चालू करें यह सेटिंग?

यदि आप Windows या Mac पर Chrome इस्तेमाल करते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें.

Google Chrome खोलें.

ऊपर दाईं ओर मौजूद तीन डॉट्स पर क्लिक करें.

Settings में जाएं.

Performance सेक्शन खोलें.

Preload Pages विकल्प को ऑन करें.

बेहतर स्पीड के लिए Extended Preloading चुनें.

मोबाइल पर कैसे एक्टिव करें Preload Pages?

Android और iPhone यूजर्स इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं.

Chrome ऐप खोलें.

तीन डॉट्स वाले मेन्यू पर टैप करें.

Settings में जाएं.

Privacy and Security विकल्प चुनें.

Preload Pages पर टैप करें.

Standard या Extended Preloading में से अपनी पसंद का विकल्प चुनें.

क्या इस फीचर का कोई नुकसान भी है?

हालांकि यह फीचर ब्राउजिंग स्पीड बढ़ाने में मदद करता है लेकिन इसके साथ एक छोटा सा समझौता भी जुड़ा है. क्योंकि Chrome कुछ वेब पेजों को पहले से लोड करता है इसलिए.

मोबाइल डेटा की खपत थोड़ी बढ़ सकती है.

डिवाइस की मेमोरी का थोड़ा अधिक इस्तेमाल हो सकता है.

बेहतर अनुमान लगाने के लिए ब्राउजर कुकीज का इस्तेमाल कर सकता है. यदि आपके पास सीमित डेटा प्लान है तो Extended की बजाय Standard मोड चुनना बेहतर हो सकता है.

आम यूजर्स के लिए क्यों है उपयोगी?

जो लोग धीमी वेबसाइट्स से परेशान रहते हैं उनके लिए यह सेटिंग एक आसान समाधान साबित हो सकती है. इसके लिए किसी अतिरिक्त ऐप को डाउनलोड करने या नया डिवाइस खरीदने की जरूरत नहीं है. हालांकि यह कमजोर इंटरनेट कनेक्शन को तेज नहीं बनाएगी लेकिन वेबसाइट्स को पहले से तैयार रखकर ब्राउज़िंग अनुभव को अधिक तेज और स्मूथ जरूर बना सकती है.

खासतौर पर वे लोग जो दिनभर कई लिंक खोलते हैं ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, खबरें पढ़ते हैं या सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं उन्हें इस फीचर का फायदा साफ तौर पर महसूस हो सकता है.

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