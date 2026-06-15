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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीChrome की यह सेटिंग ON करते ही रॉकेट हो जाएगी इंटरनेट स्पीड! ज्यादातर लोग नहीं जानते ये ट्रिक

Chrome की यह सेटिंग ON करते ही रॉकेट हो जाएगी इंटरनेट स्पीड! ज्यादातर लोग नहीं जानते ये ट्रिक

Google Chrome: Preload Pages Chrome का एक बिल्ट-इन फीचर है जिसका उद्देश्य वेबसाइट्स को तेजी से खोलना है.

By : हिमांशु तिवारी | Updated at : 15 Jun 2026 06:54 AM (IST)
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  • डेटा खपत बढ़ सकती है, सीमित प्लान पर 'Standard' उपयोग करें।

Google Chrome: आज के समय में करोड़ों लोग अपने स्मार्टफोन और कंप्यूटर पर रोजाना Google Chrome का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन बहुत कम यूजर्स जानते हैं कि Chrome में एक ऐसा छिपा हुआ फीचर मौजूद है जो वेबसाइट्स को पहले से तेज लोड करने में मदद कर सकता है. इस फीचर का नाम Preload Pages है. इसे एक्टिव करने के बाद ब्राउजर उन वेब पेजों को पहले से तैयार रखना शुरू कर देता है जिन पर आपके क्लिक करने की संभावना अधिक होती है.

अगर आप अक्सर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं सोशल मीडिया चलाते हैं या काम के दौरान कई वेबसाइट्स खोलते हैं तो यह सेटिंग आपके ब्राउजिंग अनुभव को काफी बेहतर बना सकती है.

क्या है Chrome का Preload Pages फीचर?

Preload Pages Chrome का एक बिल्ट-इन फीचर है जिसका उद्देश्य वेबसाइट्स को तेजी से खोलना है. यह फीचर आपके ब्राउज़िंग पैटर्न का अनुमान लगाकर उन पेजों को बैकग्राउंड में पहले से लोड करना शुरू कर देता है जिन्हें आप अगली बार खोल सकते हैं.

जब आप वास्तव में उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो पेज पहले से तैयार होने के कारण बहुत जल्दी खुल जाता है. इससे वेबसाइट लोड होने में लगने वाला इंतजार कम हो जाता है और ब्राउजिंग अधिक स्मूथ महसूस होती है.

किन डिवाइसों पर उपलब्ध है यह फीचर?

Chrome का Preload Pages फीचर लगभग सभी प्रमुख प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है जिनमें शामिल हैं.

  • Android स्मार्टफोन
  • iPhone
  • Windows PC
  • Mac कंप्यूटर

यूजर्स अपनी जरूरत के अनुसार Standard Preloading या Extended Preloading मोड चुन सकते हैं. Extended मोड अधिक वेब पेजों को पहले से लोड करता है जिससे स्पीड और बेहतर हो सकती है.

कंप्यूटर पर कैसे चालू करें यह सेटिंग?

यदि आप Windows या Mac पर Chrome इस्तेमाल करते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें.

  • Google Chrome खोलें.
  • ऊपर दाईं ओर मौजूद तीन डॉट्स पर क्लिक करें.
  • Settings में जाएं.
  • Performance सेक्शन खोलें.
  • Preload Pages विकल्प को ऑन करें.
  • बेहतर स्पीड के लिए Extended Preloading चुनें.

मोबाइल पर कैसे एक्टिव करें Preload Pages?

Android और iPhone यूजर्स इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं.

  • Chrome ऐप खोलें.
  • तीन डॉट्स वाले मेन्यू पर टैप करें.
  • Settings में जाएं.
  • Privacy and Security विकल्प चुनें.
  • Preload Pages पर टैप करें.
  • Standard या Extended Preloading में से अपनी पसंद का विकल्प चुनें.

क्या इस फीचर का कोई नुकसान भी है?

हालांकि यह फीचर ब्राउजिंग स्पीड बढ़ाने में मदद करता है लेकिन इसके साथ एक छोटा सा समझौता भी जुड़ा है. क्योंकि Chrome कुछ वेब पेजों को पहले से लोड करता है इसलिए.

  • मोबाइल डेटा की खपत थोड़ी बढ़ सकती है.
  • डिवाइस की मेमोरी का थोड़ा अधिक इस्तेमाल हो सकता है.

बेहतर अनुमान लगाने के लिए ब्राउजर कुकीज का इस्तेमाल कर सकता है. यदि आपके पास सीमित डेटा प्लान है तो Extended की बजाय Standard मोड चुनना बेहतर हो सकता है.

आम यूजर्स के लिए क्यों है उपयोगी?

जो लोग धीमी वेबसाइट्स से परेशान रहते हैं उनके लिए यह सेटिंग एक आसान समाधान साबित हो सकती है. इसके लिए किसी अतिरिक्त ऐप को डाउनलोड करने या नया डिवाइस खरीदने की जरूरत नहीं है. हालांकि यह कमजोर इंटरनेट कनेक्शन को तेज नहीं बनाएगी लेकिन वेबसाइट्स को पहले से तैयार रखकर ब्राउज़िंग अनुभव को अधिक तेज और स्मूथ जरूर बना सकती है.

खासतौर पर वे लोग जो दिनभर कई लिंक खोलते हैं ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, खबरें पढ़ते हैं या सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं उन्हें इस फीचर का फायदा साफ तौर पर महसूस हो सकता है.

यह भी पढ़ें: Smart Plug Vs Smart Switch: किसे खरीदने में है आपका फायदा, जानिए कौन बचाएगा आपका पैसा?

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 15 Jun 2026 06:54 AM (IST)
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