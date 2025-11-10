हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp पर मिलने वाली है ये खास सुविधा, जानिए क्या है Cross-Platform Chats फीचर जो बदल देगा चैटिंग का अंदाज

WhatsApp पर मिलने वाली है ये खास सुविधा, जानिए क्या है Cross-Platform Chats फीचर जो बदल देगा चैटिंग का अंदाज

Cross-Platform Chats: WhatsApp अपने यूज़र्स के लिए एक ऐसा फीचर ला रहा है जो चैटिंग की दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 10 Nov 2025 02:37 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Cross-Platform Chats: WhatsApp अपने यूज़र्स के लिए एक ऐसा फीचर ला रहा है जो चैटिंग की दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकता है. अब आपको अलग-अलग मैसेजिंग ऐप्स जैसे Telegram या Signal डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि WhatsApp पर ही आप दूसरे प्लेटफॉर्म के लोगों से बात कर सकेंगे.

क्या है WhatsApp का Cross-Platform Chat फीचर?

Meta के स्वामित्व वाला यह इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप लंबे समय से क्रॉस-प्लेटफॉर्म मैसेजिंग पर काम कर रहा है. अब WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक, यूरोपियन यूनियन के कुछ यूज़र्स को इस फीचर का बीटा वर्जन टेस्टिंग के लिए मिल गया है.

इस फीचर की मदद से WhatsApp यूज़र्स अब ऐसे लोगों को भी मैसेज भेज पाएंगे जो किसी थर्ड-पार्टी ऐप (जैसे Signal या Telegram) का इस्तेमाल करते हैं. इसे एक्टिव करने के लिए आपको Settings > Account > Third-party Chats में जाना होगा.

फीचर में क्या-क्या मिलेगा नया

WhatsApp के इस नए विकल्प से यूज़र्स मैसेज, फोटो, वीडियो, वॉयस नोट्स और डॉक्यूमेंट्स भेज पाएंगे. साथ ही, आप अपनी इनकमिंग चैट्स को दो तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं.

Combined Inbox: सभी WhatsApp और थर्ड-पार्टी चैट्स एक साथ दिखेंगी.

Separate Inbox: थर्ड-पार्टी चैट्स के लिए अलग फोल्डर बनेगा.

हालांकि, इस फीचर में स्टेटस अपडेट, स्टिकर्स या डिसअपीयरिंग मैसेजेस जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी. इसके अलाव जिन लोगों को आपने WhatsApp पर ब्लॉक किया है वे थर्ड-पार्टी ऐप्स के ज़रिए आपसे संपर्क कर सकते हैं.

प्राइवेसी और सिक्योरिटी पर क्या असर पड़ेगा

यूजर्स को यह तय करने का विकल्प मिलेगा कि वे थर्ड-पार्टी ऐप से आने वाले चैट रिक्वेस्ट के लिए तुरंत नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं या बाद में रिव्यू करना.

हालांकि WhatsApp यह दावा करता है कि वह थर्ड-पार्टी चैट्स की सामग्री नहीं पढ़ सकेगा लेकिन इन ऐप्स की डेटा प्रोटेक्शन नीतियां अलग होंगी. फिर भी ये चैट्स एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से सुरक्षित रहेंगी.

वैकल्पिक फीचर, लॉन्च यूरोप से शुरू

सबसे खास बात यह है कि यह फीचर पूरी तरह वैकल्पिक (optional) रहेगा. यानी अगर आप चाहें तो इसे बंद रख सकते हैं और WhatsApp पहले की तरह काम करता रहेगा.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2026 की शुरुआत में यह फीचर यूरोपियन यूनियन में लॉन्च होगा. हालांकि, वॉयस और वीडियो कॉलिंग की सुविधा अन्य प्लेटफॉर्म्स पर 2027 तक आने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें:

2026 की शुरुआत में Apple करेगा धमाल! iPhone 17e से लेकर MacBook Air M5 तक, इतने प्रोडक्ट्स होने वाले हैं लॉन्च

Published at : 10 Nov 2025 02:36 PM (IST)
Tags :
WhatsApp TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम्
CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम्
इंडिया
ISKP की साजिश नाकाम, अहदाबाद-दिल्ली, लखनऊ में कैमिकल हमले का प्लान, जानें कैसे हुआ बड़ा खुलासा
ISKP की साजिश नाकाम, अहदाबाद-दिल्ली, लखनऊ में कैमिकल हमले का प्लान, जानें कैसे हुआ बड़ा खुलासा
स्पोर्ट्स
धोनी के एक साइन से फैन बन गया करोड़पति, 3 लाख की बाइक की कीमत पहुंची 3 करोड़!
धोनी के एक साइन से फैन बन गया करोड़पति, 3 लाख की बाइक की कीमत पहुंची 3 करोड़!
Advertisement

वीडियोज

Faridabad Terrorist: आतंकियों के टारगेट पर थे ये तीन बड़े शहर, जिनमें Delhi भी थी शामिल | Terror
Faridabad Terrorist: आतंकी साजिश का पर्दाफाश... बंदूकों समेत 360 किलो विस्फोटक बरामद
Faridabad Terrorist: डॉक्टर बनकर छिपा था आतंकी, पुलिस ने ऐसे किया गिरफ्तार | Terror
Bihar Election: महागठबंधन Vs Nitish, दूसरे फेज में कड़ी टक्कर तय | Tejashwi | Rahul Gandhi
UP News: लखीमपुर खीरी में BJP कार्यकर्ताओं के साथ जमकर मारपीट | ABP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम्
CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम्
इंडिया
ISKP की साजिश नाकाम, अहदाबाद-दिल्ली, लखनऊ में कैमिकल हमले का प्लान, जानें कैसे हुआ बड़ा खुलासा
ISKP की साजिश नाकाम, अहदाबाद-दिल्ली, लखनऊ में कैमिकल हमले का प्लान, जानें कैसे हुआ बड़ा खुलासा
स्पोर्ट्स
धोनी के एक साइन से फैन बन गया करोड़पति, 3 लाख की बाइक की कीमत पहुंची 3 करोड़!
धोनी के एक साइन से फैन बन गया करोड़पति, 3 लाख की बाइक की कीमत पहुंची 3 करोड़!
टेलीविजन
लाफ्टर शेफ से लेकर नागिन 7 तक, टीवी पर आने वाले हैं ये नए 5 शोज, टीआरपी में मचेगा तूफान?
लाफ्टर शेफ से लेकर नागिन 7 तक, टीवी पर आने वाले हैं ये नए 5 शोज, टीआरपी में मचेगा तूफान?
यूटिलिटी
घर में रखी चांदी पर कैसे मिलता है लोन? RBI का यह नियम जान लेंगे तो मुसीबत में नहीं होगी दिक्कत
घर में रखी चांदी पर कैसे मिलता है लोन? RBI का यह नियम जान लेंगे तो मुसीबत में नहीं होगी दिक्कत
ट्रेंडिंग
Video: ट्रायल रूम में एक साथ पहनी 4 जींस, पकड़े जाने पर लड़की की हुई धुनाई, देखें वीडियो
Video: ट्रायल रूम में एक साथ पहनी 4 जींस, पकड़े जाने पर लड़की की हुई धुनाई, देखें वीडियो
हेल्थ
Heart health and salt connection: हाई ब्लड प्रेशर से परेशान? खाने में नमक की इतनी कटौती कर देंगे तो हेल्दी रहेगा हार्ट
हाई ब्लड प्रेशर से परेशान? खाने में नमक की इतनी कटौती कर देंगे तो हेल्दी रहेगा हार्ट
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
ENT LIVE
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
Embed widget