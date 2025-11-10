Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Cross-Platform Chats: WhatsApp अपने यूज़र्स के लिए एक ऐसा फीचर ला रहा है जो चैटिंग की दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकता है. अब आपको अलग-अलग मैसेजिंग ऐप्स जैसे Telegram या Signal डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि WhatsApp पर ही आप दूसरे प्लेटफॉर्म के लोगों से बात कर सकेंगे.

क्या है WhatsApp का Cross-Platform Chat फीचर?

Meta के स्वामित्व वाला यह इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप लंबे समय से क्रॉस-प्लेटफॉर्म मैसेजिंग पर काम कर रहा है. अब WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक, यूरोपियन यूनियन के कुछ यूज़र्स को इस फीचर का बीटा वर्जन टेस्टिंग के लिए मिल गया है.

इस फीचर की मदद से WhatsApp यूज़र्स अब ऐसे लोगों को भी मैसेज भेज पाएंगे जो किसी थर्ड-पार्टी ऐप (जैसे Signal या Telegram) का इस्तेमाल करते हैं. इसे एक्टिव करने के लिए आपको Settings > Account > Third-party Chats में जाना होगा.

फीचर में क्या-क्या मिलेगा नया

WhatsApp के इस नए विकल्प से यूज़र्स मैसेज, फोटो, वीडियो, वॉयस नोट्स और डॉक्यूमेंट्स भेज पाएंगे. साथ ही, आप अपनी इनकमिंग चैट्स को दो तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं.

Combined Inbox: सभी WhatsApp और थर्ड-पार्टी चैट्स एक साथ दिखेंगी.

Separate Inbox: थर्ड-पार्टी चैट्स के लिए अलग फोल्डर बनेगा.

हालांकि, इस फीचर में स्टेटस अपडेट, स्टिकर्स या डिसअपीयरिंग मैसेजेस जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी. इसके अलाव जिन लोगों को आपने WhatsApp पर ब्लॉक किया है वे थर्ड-पार्टी ऐप्स के ज़रिए आपसे संपर्क कर सकते हैं.

प्राइवेसी और सिक्योरिटी पर क्या असर पड़ेगा

यूजर्स को यह तय करने का विकल्प मिलेगा कि वे थर्ड-पार्टी ऐप से आने वाले चैट रिक्वेस्ट के लिए तुरंत नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं या बाद में रिव्यू करना.

हालांकि WhatsApp यह दावा करता है कि वह थर्ड-पार्टी चैट्स की सामग्री नहीं पढ़ सकेगा लेकिन इन ऐप्स की डेटा प्रोटेक्शन नीतियां अलग होंगी. फिर भी ये चैट्स एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से सुरक्षित रहेंगी.

वैकल्पिक फीचर, लॉन्च यूरोप से शुरू

सबसे खास बात यह है कि यह फीचर पूरी तरह वैकल्पिक (optional) रहेगा. यानी अगर आप चाहें तो इसे बंद रख सकते हैं और WhatsApp पहले की तरह काम करता रहेगा.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2026 की शुरुआत में यह फीचर यूरोपियन यूनियन में लॉन्च होगा. हालांकि, वॉयस और वीडियो कॉलिंग की सुविधा अन्य प्लेटफॉर्म्स पर 2027 तक आने की उम्मीद है.

