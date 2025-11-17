Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Whatsapp Tips: वॉट्सऐप दुनिया का सबसे सुरक्षित मैसेजिंग ऐप माना जाता है क्योंकि इसमें एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन होता है. इसके बावजूद कई बार लोगों की प्राइवेट चैट लीक हो जाती है और उन्हें लगता है कि शायद ऐप में कोई बड़ी कमी है. लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है. असल वजह अक्सर खुद यूज़र्स की एक साधारण सी गलती होती है जो अनजाने में उनकी चैट को दूसरों तक पहुंचा देती है.

सबसे बड़ी गलती

ज्यादातर लोग वॉट्सऐप में अपनी चैट का बैकअप Google Drive या iCloud में ऑन कर देते हैं ताकि फोन बदलने पर मैसेज न खोएं. लेकिन यहीं से जोखिम शुरू होता है. एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन सिर्फ उस चैट के लिए काम करता है जो आपके फोन और रिसीवर के फोन तक सीमित है. लेकिन बैकअप क्लाउड में जाता है जो उसी एन्क्रिप्शन से सुरक्षित नहीं होता. इसका मतलब अगर कोई आपके क्लाउड अकाउंट तक पहुंच गया तो वह आपके वॉट्सऐप बैकअप को पढ़ सकता है. कई चैट लीक की घटनाओं में यही कारण सामने आया है.

कमज़ोर पासवर्ड और OTP धोखाधड़ी करते हैं काम तमाम

कई लोग अपने Google या Apple अकाउंट का पासवर्ड बहुत आसान रखते हैं या हर जगह एक जैसा पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में हैकिंग का खतरा बढ़ जाता है. इसके साथ ही, OTP स्कैम में लोग अनजाने में ही अपने अकाउंट की एक्सेस दूसरों को दे बैठते हैं. यदि किसी के हाथ आपके क्लाउड अकाउंट की एंट्री लग गई तो आपका वॉट्सऐप बैकअप भी उनके लिए खुली किताब बन जाता है.

गैलरी सिंक और स्क्रीनशॉट से भी लीक होते हैं मैसेज

कई बार चैट सीधे वॉट्सऐप से नहीं लीक होती, बल्कि फोन की गैलरी या स्क्रीनशॉट के जरिए बाहर पहुंच जाती है. ऑटो मीडिया डाउनलोड ऑन होने पर आपकी निजी फोटो, वीडियो या डॉक्यूमेंट फोन के कई ऐप्स से एक्सेस किए जा सकते हैं. कोई भी गलती या गलत ऐप इंस्टॉल करने पर यह डेटा बाहर जा सकता है.

कैसे बचाएं अपनी प्राइवेट चैट?

वॉट्सऐप चैट लीक से बचने का सबसे आसान तरीका है अपनी डिजिटल सुरक्षा को मजबूत रखना.

क्लाउड बैकअप बंद रखें या एन्क्रिप्शन ऑन करें.

अपने Google/Apple अकाउंट में मजबूत पासवर्ड और 2FA एक्टिवेट करें.

ऑटो-मीडिया डाउनलोड बंद रखें.

किसी भी अनजान लिंक या OTP को शेयर न करें.

