स्मार्ट बल्ब बेकार समझ लिया? फेंकने से पहले जान लें ये 3 देसी जुगाड़, फिर आएगा असली काम

Smart Bulb: अक्सर देखा जाता है कि जैसे ही स्मार्ट बल्ब का Wi-Fi कनेक्शन खराब हो जाए, ऐप सपोर्ट बंद हो जाए या वह मोबाइल से कनेक्ट न हो पाए, लोग उसे बेकार समझकर फेंक देते हैं. जबकि हकीकत यह है कि ज्यादातर मामलों में बल्ब का LED हिस्सा पूरी तरह सही होता है. थोड़ी सी समझदारी और देसी जुगाड़ से ऐसे स्मार्ट बल्ब को दोबारा काम का बनाया जा सकता है.

नॉर्मल LED बल्ब की तरह करें इस्तेमाल

अगर स्मार्ट फीचर काम नहीं कर रहे हैं, तो भी ज्यादातर स्मार्ट बल्ब स्विच से ऑन-ऑफ होने पर सामान्य रोशनी देते हैं. आप इसे स्टडी रूम, स्टोर रूम या सीढ़ियों जैसी जगह पर नॉर्मल LED बल्ब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे कम से कम रोशनी की जरूरत तो पूरी होगी और बल्ब बेकार भी नहीं जाएगा.

डेकोरेटिव या नाइट लाइट में बदलें

स्मार्ट बल्ब में अलग-अलग कलर और सॉफ्ट लाइटिंग की सुविधा होती है जो डेकोरेशन के लिए काफी काम आ सकती है. अगर ऐप कभी-कभी काम करता है या बल्ब किसी एक कलर पर स्टेबल हो जाता है तो इसे नाइट लाइट या रूम डेकोर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है. बच्चों के कमरे या बेडरूम में यह हल्की और सुकून देने वाली रोशनी के लिए बढ़िया विकल्प बन सकता है.

DIY प्रोजेक्ट में करें दोबारा इस्तेमाल

अगर आपको थोड़ी बहुत टेक्निकल समझ है तो स्मार्ट बल्ब को DIY प्रोजेक्ट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है. कई बार सिर्फ कंट्रोल बोर्ड खराब होता है, जबकि LED और ड्राइवर सही रहते हैं. ऐसे में इसे साधारण LED सर्किट से जोड़कर आप इसे वर्कशॉप लाइट, इमरजेंसी लैंप या टेबल लैंप में बदल सकते हैं. इससे न सिर्फ पैसे बचेंगे, बल्कि नया सामान खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी.

पर्यावरण और जेब दोनों को फायदा

स्मार्ट बल्ब को फेंकने से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बढ़ता है जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है. वहीं, थोड़े से जुगाड़ से इसका दोबारा इस्तेमाल आपकी जेब पर भी हल्का पड़ेगा. एक बेकार समझा जाने वाला स्मार्ट बल्ब फिर से काम का बन सकता है.

