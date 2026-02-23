खतरनाक साबित हुईं AI ऐप्स! कर दिया लाखों यूजर्स का डेटा लीक, आप ऐसे रहें सावधान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अगर आप गूगल प्ले स्टोर से एआई ऐप्स डाउनलोड कर रहे हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो एकदम सेफ होंगी. हाल ही में सिक्योरिटी रिसर्चर ने एक बड़े डेटा लीक का पता लगाया है. गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद कुछ एआई ऐप्स से यह डेटा लीक हुआ है. इस घटना में सबसे बड़ा नाम Video AI Art Generator & Maker ऐप का है, जिसे 5 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया था. इस ऐप पर 11,000 रिव्यूज थे और इसने करीब 15 लाख यूजर इमेज, 3.95 लाख वीडियो और लाखों एआई जनरेटेड फाइल्स को लीक कर दिया है.

किस वजह से हुआ डेटा लीक?

रिसर्चर का कहना है कि गूगल क्लाउड स्टोरेज की एक मिसकॉन्फिगर्ड स्टोरेज बकेट के कारण स्टोर किए गए मीडिया तक अनऑथेंटिक एक्सेस संभव हो पाई. इसके कारण 13 जून, 2023 को इस ऐप के लॉन्च होने के बाद से इसने कुल 12TB डेटा लीक कर दिया है, जिसमें करीब 82 लाख फाइल्स थीं. डेटा लीक की घटना सामने आने के बाद से यह ऐप प्ले स्टोर पर सर्च नहीं हो पा रही है.

KYC डेटा भी लीक

इसी डेवलपर की एक और ऐप IDMerit के कारण मामला और गंभीर हो गया है. IDMerit ने KYC डेटा लीक कर दिया है. KYC डेटा में लोगों के पहचान पत्र, एड्रेस, फोन नंबर और दूसरी जरूरी पहचान शामिल होती हैं. इस कारण अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, चीन और ब्राजील के लाखों यूजर्स प्रभावित हुए हैं. इन दोनों ही ऐप्स को Codeway नाम के डेवलपर ने डेवलप किया है. अब बताया जा रहा है कि डेवलपर ने एक्सेस को सिक्योर कर लिया है, लेकिन फिर भी इस तरह की घटना ने सिस्टम की कमजोरी को एक्सपोज कर दिया है.

डेटा लीक से कैसे बचें?

इस तरह की डेटा लीक की घटनाओं से बचने के लिए सावधान रहना बहुत जरूरी है. किसी भी एआई एडिटिंग या आईडी वेरिफिकेशन ऐप को डाउनलोड करते समय डेवलपर के बारे में जानकारी जरूर जुटा लें. हमेशा अच्छी रेटिंग और रिव्यू वाली पॉपुलर ऐप्स को ही डाउनलोड करें.

