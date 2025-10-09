ये संकेत दिखे तो समझो खराब होने वाला है फोन, भूलकर भी न करें नजरअंदाज

आमतौर पर लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर फोन में कुछ दिक्कतें आने लगती हैं. हालांकि, कई बार नए फोन के साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन पुराने फोन में दिक्कतें आना ज्यादा आम है. लगातार इस्तेमाल से फोन की स्क्रीन और दूसरे पार्ट्स पर असर पड़ता है और फोन खराब होने लगता है. हालांकि, फोन खराब होने से पहले कुछ संकेत मिलते हैं. ये संकेत दिखते ही अगर फोन की मरम्मत करवा ली जाए तो बड़े नुकसान से बचा जा सकता है. वहीं ये संकेत नजरअंदाज करने पर भारी नुकसान भी हो सकता है.

स्क्रीन का ठीक से काम न करना

लंबे इस्तेमाल के बाद पुराने फोन की स्क्रीन में समस्या होना आम बात है. कई बार फोन की स्क्रीन एकदम फ्रीज हो जाती है. टच करने पर भी यह काम करना बंद कर देती है. कई बार स्क्रीन का फ्रीज होना मुश्किल स्थिति में डाल सकता है. अगर आपके फोन की स्क्रीन भी बार-बार काम करना बंद कर रही है तो यह फोन बदलने का संकेत है. अगर आप फोन नहीं बदलना चाहते तो इसकी मरम्मत करवाना बेहतर रहेगा.

ओवरहीट होना

अगर आपका फोन बिना किसी वजह से ओवरहीट हो रहा है तो यह समझ लें कि फोन में कुछ खराबी आने वाली है. बैटरी में दिक्कत के अलावा सॉफ्टवेयर में परेशानी के कारण भी यह समस्या हो सकती है. फोन में ओवरहीटिंग के कारण बैटरी में धमाका भी हो सकता है और यह बड़े नुकसान का कारण बन सकता है. इसलिए ओवरहीट हो रहे फोन को बदलना बेहतर विकल्प है.

फोन का बार-बार रिस्टार्ट होना

अगर फोन अपने आप बार-बार रिस्टार्ट हो रहा है तो यह भी खराबी का संकेत है. हार्डवेयर के अलावा सॉफ्टवेयर में दिक्कत के चलते ऐसा हो सकता है. बार-बार रिस्टार्ट होने पर फोन को सही से यूज भी नहीं किया जा सकता. अगर आपके फोन के साथ ऐसी दिक्कत आ रही है तो आप फोन को बदलने या इसे रिपेयर कराने के बारे में सोच सकते हैं.

