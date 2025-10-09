हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकुंग फू की ट्रेनिंग ले रहा है एलन मस्क का Optimus रोबोट, वीडियो देखकर दंग रह गई दुनिया

कुंग फू की ट्रेनिंग ले रहा है एलन मस्क का Optimus रोबोट, वीडियो देखकर दंग रह गई दुनिया

एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ऑप्टिमस रोबोट पर काम कर रही है. एक ताजा डेमो वीडियो में इस रोबोट को कुंग फू की ट्रेनिंग लेते हुए देखा गया है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 09 Oct 2025 08:42 AM (IST)
अमेरिकी अरबपति Elon Musk की कंपनी टेस्ला का Optimus रोबोट एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. एक नए डेमो वीडियो में इस रोबोट को कुंग फू की ट्रेनिंग लेते हुए देखा जा सकता है. वीडियो में यह रोबोट एकदम सधे हुए अंदाज में पूरे संतुलन के साथ कुंग फू मूवमेंट करते हुए दिख रहा है. इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रोबोट की परफॉर्मेंस में पहले की तुलना में काफी सुधार हुआ है. पहले सामने आए एक वीडियो में यह रोबोट लड़खड़ाता नजर आया था. 

Optimus को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं

कुंग फू सीखते हुए Optimus के वीडियो को खुद मस्क ने पोस्ट किया है. पोस्ट के एक कमेंट में मस्क ने बताया कि यह रोबोट पूरी तरह AI से चलता है और इसे टेली-ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है. इसका मतलब है कि यह बिना किसी इंसान के कंट्रोल किए आराम से चल-फिर और एक्शन पर रिएक्ट कर सकता है. कुंग फू जैसी ट्रेनिंग से यह रोबोट अपने आसपास के माहौल को समझकर खुद को एडजस्ट कर सकता है. लैब से निकलकर असल दुनिया में परफॉर्म करने के लिए ऑप्टिमस के लिए ऐसा करना जरूरी होगा.

रोबोट से मस्क को काफी उम्मीदें

अपनी रोबोटिक्स डिविजन को लेकर टेस्ला काफी आशावादी है. खुद मस्क यह उम्मीद जता चुके हैं कि ऑप्टिमस रोबोट टेस्ला के गाड़ियों के कारोबार को पीछे छोड़कर कंपनी का सबसे कीमती प्रोडक्ट बन जाएगा. इसे देखते हुए कंपनी ने रोबोट के मास प्रोडक्शन की योजना बनाई है. कंपनी का लक्ष्य 2030 तक 10 लाख रोबोट तैयार करना है. आगे चलकर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स से लेकर घर के काम करने तक के कामों में रोबोट का इस्तेमाल करना चाहती है.

टेस्ला को अन्य कंपनियों से मिल रही टक्कर

रोबोटिक्स के मामले में टेस्ला को बॉस्टन डायनामिक्स समेत कई कंपनियों से कड़ी टक्कर मिल रही है. हालांकि, टेस्ला की AI इंटीग्रेशन और मास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज उसके पक्ष में जा रही है. इसे देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही टेस्ला के रोबोट रिसर्च लैब से बाहर निकल कमर्शियल प्रोडक्ट के तौर पर लॉन्च हो सकेंगे.

Published at : 09 Oct 2025 08:42 AM (IST)
Tesla Elon Musk TECH NEWS Optimus
