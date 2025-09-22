फोन की स्क्रीन पक्का टूट जाएगी! ये गलतियां कर देंगी भारी नुकसान, हर हाल में बचें

फोन की स्क्रीन उसके सबसे महंगे पार्ट्स में से एक होती है. अगर यह टूट जाए तो बड़ा नुकसान हो सकता है. स्क्रीन टूटने के बाद फोन को यूज करना काफी मुश्किल हो जाता है और इसे ठीक कराने के लिए भी जेब पर काफी बोझ पड़ता है. आज हम आपको उन गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे फोन की स्क्रीन टूटती है. इन गलतियों से बचकर आप स्क्रीन को टूटने से बचा सकते हैं.

फोन का गिर जाना

फोन के गिरने के कारण स्क्रीन को सबसे ज्यादा नुकसान होता है. कई बार लापरवाही या गलती से फोन हाथ से फिसल जाता है या जेब से गिर जाता है. अगर फोन सीधा किसी फर्श जैसी कठोर सतह पर गिरता है तो स्क्रीन टूटने का खतरा बढ़ जाता है. इससे बचाव के लिए फोन पर प्रोटेक्टिव कवर रखना चाहिए. इस वजह से गिरने पर नुकसान कम हो जाता है.

एक्सट्रीम टेंपरेचर

बहुत गर्म या बहुत ठंडा टेंपरेचर भी फोन की स्क्रीन को नुकसान पहुंचा सकता है. ज्यादा टेंपरेचर से स्क्रीन में लगा मेटैरियल एक्सपैंड हो जाता है, जिससे क्रैक आने का खतरा रहता है, वहीं ठंड में ग्लास के कड़ा होकर टूटने की आशंका रहती है. इससे बचाव के लिए फोन को अधिक गर्म या ठंडी जगहों पर न रखें.

दबाव पड़ने से भी टूट सकती है स्क्रीन

स्क्रीन नाजुक ग्लास से बनी होती है और अगर इस पर लगातार दबाव पड़ रहा है तो यह कमजोर होकर टूट सकती है. इसके अलावा जेब या बैग में अचानक से पड़े प्रैशर के कारण भी स्क्रीन टूट सकती है. इससे बचाव के लिए टाइट पॉकेट में फोन न रखें और अगर बैग में फोन रख रहे हैं तो यह देख लें कि इसके ऊपर कोई भारी सामान न रखा जाए.

नुकीली या कठोर चीज के संपर्क में आना

किसी नुकीली या कठोर चीज के कारण भी फोन के डिस्प्ले में क्रैक आ सकते हैं. कई बार जेब या बैग में चाबी, सिक्के या ज्वैलरी के संपर्क में आने के कारण डिस्प्ले डैमेज हो जाता है. इसलिए फोन को कैरी करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें.

