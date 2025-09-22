हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कैसा होगा Apple का पहला फोल्डेबल आईफोन? iPhone Air से इंस्पायर हो सकता है लुक, ये जानकारी आई सामने

कैसा होगा Apple का पहला फोल्डेबल आईफोन? iPhone Air से इंस्पायर हो सकता है लुक, ये जानकारी आई सामने

Apple अगले साल आईफोन 18 सीरीज के साथ अपना पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च कर सकती है. इसका लुक एक साथ रखे दो आईफोन एयर जैसा हो सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 22 Sep 2025 09:39 AM (IST)

Apple Foldable iPhone: अमेरिकी टेक कंपनी Apple के पहले फोल्डेबल आईफोन का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है. यह लगभग तय हो चुका है कि कंपनी अगले साल अपना पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च कर देगी. अब इससे जुड़ी हुई एक ताजा लीक्स सामने आई है, जिसमें इसके लुक को लेकर ताजा जानकारी मिली है. बताया जा रहा है कि फोल्डेबल आईफोन का लुक ऐसा होगा, जैसे दो आईफोन एयर एक साथ रखे गए हैं. आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं. 

कैसा होगा डिजाइन?

ऐप्पल के प्रोडक्ट्स पर नजर रखने वाले ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमैन के मुताबिक, फोल्डेबल आईफोन ऐसे दिखेगा, जैसे दो आईफोन एयर एक साथ रखे गए हैं और यह अल्ट्रा-थिन टाइटैनियम चेसिस के साथ आएगा. बता दें कि अल्ट्रा-थिन आईफोन एयर को 9 सितंबर को लॉन्च किया गया था और इसकी मोटाई महज 5.6mm है. बतौर रिपोर्ट्स, ऐप्पल फोल्डेबल आईफोन लॉन्च करने से पहले आईफोन एयर को एक टेस्ट की तरह देख रही है. इसके फीडबैक के आधार पर फोल्डेबल आईफोन में जरूरी बदलाव किए जा सकते हैं. गुरमैन का कहना है कि फोल्डेबल आईफोन लुक में शानदार होने के साथ-साथ ड्यूरेबल भी होगा. 

भारत में होगा मास प्रोडक्शन

ऐप्पल ने इसके प्रोडक्शन को लेकर तैयारियों शुरू कर दी है. ताइवान में इसका टेस्ट प्रोडक्शन होगा और प्रोसेस सेट होने के बाद भारत में इसका मास प्रोडक्शन किया जाएगा. अब ऐसी भी जानकारी है कि चीन में भी इसका प्रोडक्शन किया जा सकता है. 

चार कैमरों से लैस होगा फोल्डेबल आईफोन

फोल्डेबल आईफोन में कुल चार कैमरे होंगे. इनमें से रियर में दो, इनर और कवर स्क्रीन पर एक-एक कैमरा होगा. यह फोन केवल ई-सिम को सपोर्ट करेगा और इसमें फिजिकल सिम के लिए स्लॉट नहीं होगा.  इसमें फेसआईडी की जगह टचआई दी जाएगी और फोल्ड होने पर इस आईफोन की मोटाई 9-9.5mm रह सकती है. अनुमान है कि भारत में इसकी कीमत लगभग 1.75 लाख रुपये से शुरू हो सकती है. हालांकि, अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

Published at : 22 Sep 2025 09:39 AM (IST)
Tags :
Foldable IPhone Apple TECH NEWS IPhone Air
