यूट्यूब पर वीडियो देखने में नहीं आ रहा मजा? ये हो सकते हैं कारण, यहां जान लें डिटेल

हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीयूट्यूब पर वीडियो देखने में नहीं आ रहा मजा? ये हो सकते हैं कारण, यहां जान लें डिटेल

अगर यूट्यूब बोरिंग हो गया है तो आप कुछ सेटिंग्स में बदलाव कर इसे रिफ्रेश कर सकते हैं. ऑटो-प्ले फीचर को ऑफ और हिस्ट्री को क्लियर कर आप अपनी पसंद के वीडियोज फीड पर पा सकते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 30 Jan 2026 09:33 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

YouTube पर रोजाना अरबों लोग वीडियोज देखते हैं. यह गूगल सर्च के बाद दुनिया की सबसे ज्यादा विजिट की जाने वाली साइट है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका यूजर-जनरेटेड कंटेट है और हर रोज इस पर लाखों नए वीडियोज अपलोड होते हैं. अगर आप लंबे समय से यूट्यूब पर वीडियोज देख रहे हैं और अब यह बोरिंग हो गया है तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यूट्यूब पर मजे न आने के क्या कारण हो सकते हैं.

वीडियो ओपन करते ही कमेंट सेक्शन खोल लेना

कई लोग वीडियो ओपन करते ही कमेंट सेक्शन खोल लेते हैं. इसमें लोगों के कमेंट आपकी राय को प्रभावित कर देते हैं. इससे आप वीडियो को देखने के पहले ही अपनी राय बना लेते हैं, जिसके बाद आप उसी नजरिए से वीडियो को देखते हैं. इसके अलावा कई लोग कमेंट में पूरे वीडियो की समरी ही डाल देते हैं, जिससे वीडियो देखने को इंट्रेस्ट नहीं रहता.

ऑटो-प्ले इनेबल रखना

यूट्यूब का ऑटो-प्ले फीचर बाई डिफॉल्ट ऑन होता है और आपको इसे मैनुअली बंद करना पड़ता है. यह फीचर अधिकतर बार ऐसे वीडियोज प्ले कर देता है, जो लोगों की पसंद के नहीं होते. इसे बंद कर आप अपनी मर्जी से वीडियोज प्ले कर सकते हैं.

यूट्यूब हिस्ट्री क्लियर न करना

समय-समय पर यूट्यूब हिस्ट्री क्लियर करना जरूरी है. अगर आप इसे क्लियर नहीं करते हैं तो यूट्यूब का एल्गोरिद्म आपको इसी हिस्ट्री के हिसाब से वीडियो सजेस्ट करता रहेगा. इसका नुकसान यह होता है कि आपकी फीड पर बार-बार ऐसे वीडियोज आते रहेंगे, जिनकी अब आपको जरूरत नहीं है. इसलिए थोड़े-थोड़े समय यूट्यूब हिस्ट्री को क्लियर करे रहें.

ऐसे बनाएं यूट्यूब को मजेदार

यूट्यूब की डिफॉल्ट सेटिंग आपको बेस्ट व्यूइंग एक्सपीरियंस नहीं दे सकती. इसलिए आपको सेटिंग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेनी चाहिए. आप ऑटो-प्ले टर्न ऑफ, वीडियो क्वालिटी डिफॉल्ट, प्ले बैक स्पीड एडजस्ट करने जैसी सेटिंग की मदद से यूट्यूब को बिल्कुल अपनी पसंद के हिसाब से चला सकते हैं.

Published at : 30 Jan 2026 09:33 AM (IST)
Youtube Tips YOUTUBE TECH NEWS
Embed widget