हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीइन कारणों से स्मार्टफोन में हो सकता है ब्लास्ट, भूलकर भी न करें ये गलतियां

इन कारणों से स्मार्टफोन में हो सकता है ब्लास्ट, भूलकर भी न करें ये गलतियां

फोन में ब्लास्ट होने के कारण कई लोगों के घायल होने की घटनाएं हो चुकी हैं. इसलिए ऐसी गलतियां करने से बचना चाहिए, जिनसे फोन की बैटरी में धमाका होने का डर रहता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 28 Nov 2025 02:41 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

फोन की बैटरी में आग लगने या धमाका होने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं. इन घटनाओं में यूजर के घायल होने और एकाध मामलों में जान जाने जैसे दुर्भाग्यपूर्ण हादसे भी हो चुके हैं. ऐसे में फोन इस्तेमाल करते समय कई सावधानियां बरतने की जरूरत है ताकि फोन के साथ-साथ उसके यूजर को भी किसी प्रकार का खतरा न हो. आज हम आपको उन गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे फोन में ब्लास्ट हो सकता है. 

फोन को ज्यादा तापमान में रखना- फोन को कभी भी डायरेक्ट सनलाइट या ज्यादा तापमान वाली जगहों पर नहीं रखना चाहिए. इससे फोन की बैटरी में होने वाली केमिकल रिएक्शन में गड़बड़ हो सकती है और इसके फटने का डर बढ़ जाता है. इसलिए हमेशा फोन को सीधी धूप और हीट के सोर्स से दूर रखें.

चार्जिंग के दौरान यूज करना- कई लोग फोन को चार्ज लगाकर यूज करते हैं. आमतौर पर लोग गेमिंग, कॉलिंग या स्ट्रीमिंग के दौरान फोन को चार्जिंग पर लगा देते हैं. चार्जिंग से फोन में हीट जनरेट होती है. इसी दौरान इसे यूज करने से प्रोसेसर और बैटरी पर भी लोड पड़ता है और फोन ओवरहीट हो जाता है. अगर फोन ज्यादा समय तक ओवरहीट रहता है तो बैटरी में धमाका होने की आशंका बढ़ जाती है.

खराब चार्जर यूज करना- कई बार जल्दबाजी या लापरवाही के कारण लोग खराब क्वालिटी वाले चार्जर या चार्जिंग केबल खरीदकर उससे फोन को चार्ज करते हैं. ऐसा करना खतरनाक हो सकता है. ऐसे चार्जर या केबल से फोन ओवरचार्ज या ओवरहीट हो सकता है, जो फोन के इंटरनल पार्ट्स के साथ-साथ बैटरी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं. इसलिए हमेशा अच्छी क्वालिटी वाले चार्जर और केबल का ही इस्तेमाल करें.

सॉफ्टवेयर अपडेट न करना- कई लोग लंबे समय तक फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करते हैं. इससे फोन को सिक्योरिटी अपडेट भी मिलता है और सारे बग्स फिक्स हो जाते हैं. इसका फायदा यह होता है कि फोन स्मूदली रन करने लगता है और ओवरहीटिंग जैसी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं.

भारत में खुल रहा ऐप्पल का पांचवा स्टोर, अगले महीने नोएडा में यहां होगा ओपन, जानें डिटेल्स

Published at : 28 Nov 2025 02:41 PM (IST)
Tags :
Smartphone Tips And Tricks TECH NEWS
