हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीआपके आईफोन की बैटरी को खराब कर देंगी ये गलतियां, कभी भी न करें ये काम

आपके आईफोन की बैटरी को खराब कर देंगी ये गलतियां, कभी भी न करें ये काम

कई लोग आईफोन चार्ज करते समय गलतियां कर बैठते हैं, जिससे बैटरी की लाइफ पर असर पड़ता है. इससे बचने के लिए फोन को हमेशा ठंडी जगह पर चार्ज लगाने समेत कई बातों का ध्यान रखना चाहिए.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 01 Oct 2025 11:20 AM (IST)
Preferred Sources

आजकल लोग सारा दिन मोबाइल पर लगे रहते हैं, जिससे उसकी बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होती है. कई लोगों को यह आदत होती है कि वो रात को सोते समय अपना आईफोन चार्ज लगा देते हैं और सुबह उठकर ही उसे चार्जिंग से हटाते हैं. वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो नॉन-स्टॉप एंटरटेनमेंट के चक्कर में फुल चार्ज होने पर भी आईफोन को चार्जिंग में रखते हैं और उस पर फिल्म या वेब सीरीज देखते रहते हैं. ये गलतियां आईफोन की बैटरी को नुकसान पहुंचा सकती हैं. आइए जानते हैं कि बैटरी को खराब होने से रोकने के लिए क्या-क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए.

कभी भी न करें फुल चार्जिंग

कई लोग फुल चार्ज होने के बाद भी आईफोन को चार्जिंग पर लगाए रखते हैं. ऐसा करना बैटरी के लिए खतरनाक हो सकता है. इससे बैटरी के अंदर लगातार हीट और स्ट्रेस पैदा होती रहती है, जिससे इसकी लाइफ कम हो जाती है. इसलिए टेक एक्सपर्ट्स हमेशा फोन की बैटरी को 80 प्रतिशत तक ही चार्ज करने की सलाह देते हैं.

फोन को चार्जिंग पर लगाकर न सोएं

अगर आप रात को सोते समय फोन को चार्जिंग पर लगाते हैं तो यह आदत बदल लेनी चाहिए. आजकल कई स्मार्टफोन ऑटो कट फीचर के साथ आते हैं, जो बैटरी फुल चार्ज होने पर चार्जिंग रोक देते हैं, लेकिन बार-बार बैटरी को ओवरचार्ज करने से इसकी लाइफ पर असर पड़ता है. 

खराब क्वालिटी का चार्जर न करें यूज

अपने फोन को चार्ज करने के लिए हमेशा कंपेटिबल और ऑरिजनल चार्जर का इस्तेमाल करें. अगर आपका ऑरिजनल चार्जर खराब हो गया है तो लालच में आकर खराब क्वालिटी वाला चार्जर न लें. इससे चार्जिंग को तो धीमी होती ही है, साथ ही बैटरी ठीक तरीके से चार्ज नहीं हो पाती. कई मामलों में खराब चार्जर के कारण बैटरी फट भी सकती है. 

गर्म जगह पर चार्ज न करें फोन

अधिक तापमान में बैटरी को चार्ज होने में दिक्कत होती है. कई फोन ज्यादा तापमान में चार्जिंग बंद कर देते हैं. इसलिए हमेशा अपने आईफोन को ठंडी जगह पर चार्जिंग में लगाएं. फोन को हमेशा छांव में और हीट वाली जगहों से दूर चार्ज करना चाहिए.

ये भी पढ़ें-

सैमसंग ने खोल दिया फोल्डेबल आईफोन का बड़ा राज, कंपनी ने लीक कर दी यह जानकारी

Published at : 01 Oct 2025 11:20 AM (IST)
Tags :
IPhone Tips And Tricks TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
आसमान में अंधेरा होते ही कहां पाकिस्तान ने कर दी एयर स्ट्राइक, 12 जगह दागी मिसाइलें, क्यों किसी को नहीं चला पता?
आसमान में अंधेरा होते ही कहां पाकिस्तान ने कर दी एयर स्ट्राइक, 12 जगह दागी मिसाइलें, क्यों किसी को नहीं चला पता?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुसलमानों पर बेइंतेहा जुल्म', बरेली हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भड़के मौलाना तौकीर रजा के भाई
'मुसलमानों पर बेइंतेहा जुल्म', बरेली हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भड़के मौलाना तौकीर रजा के भाई
इंडिया
Bihar Assembly Elections Survey: बिहार में हलचल मचाने वाला सर्वे! किसे नुकसान किसे फायदा? पब्लिक ने किया खुलासा, आंकड़े चौंकाएंगे
बिहार में हलचल मचाने वाला सर्वे! किसे नुकसान किसे फायदा? पब्लिक ने किया खुलासा, आंकड़े चौंकाएंगे
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
Advertisement

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
आसमान में अंधेरा होते ही कहां पाकिस्तान ने कर दी एयर स्ट्राइक, 12 जगह दागी मिसाइलें, क्यों किसी को नहीं चला पता?
आसमान में अंधेरा होते ही कहां पाकिस्तान ने कर दी एयर स्ट्राइक, 12 जगह दागी मिसाइलें, क्यों किसी को नहीं चला पता?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुसलमानों पर बेइंतेहा जुल्म', बरेली हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भड़के मौलाना तौकीर रजा के भाई
'मुसलमानों पर बेइंतेहा जुल्म', बरेली हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भड़के मौलाना तौकीर रजा के भाई
इंडिया
Bihar Assembly Elections Survey: बिहार में हलचल मचाने वाला सर्वे! किसे नुकसान किसे फायदा? पब्लिक ने किया खुलासा, आंकड़े चौंकाएंगे
बिहार में हलचल मचाने वाला सर्वे! किसे नुकसान किसे फायदा? पब्लिक ने किया खुलासा, आंकड़े चौंकाएंगे
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
बॉलीवुड
पंकज त्रिपाठी में मुंबई में खरीदे 1 नहीं बल्कि 2 आलीशान फ्लैट, कीमत जानकर चौंक जाएंगे आप
पंकज त्रिपाठी में मुंबई में खरीदे 1 नहीं बल्कि 2 आलीशान फ्लैट, कीमत जानकर चौंक जाएंगे आप
ट्रैवल
Weekend Getaway Near Delhi: दिल्ली से सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर बसा है ये जन्नत, एक बार जरूर करें विजिट
दिल्ली से सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर बसा है ये जन्नत, एक बार जरूर करें विजिट
यूटिलिटी
यूट्यूब पर किसी ने अपलोड कर दिया आपका वीडियो, जानें इसे हटाने का पूरा प्रोसीजर
यूट्यूब पर किसी ने अपलोड कर दिया आपका वीडियो, जानें इसे हटाने का पूरा प्रोसीजर
नौकरी
यूनाइटेड किंगडम में करते हैं 50 हजार पाउंड महीने की नौकरी? भारत में रकम जानकर नहीं होगा यकीन!
यूनाइटेड किंगडम में करते हैं 50 हजार पाउंड महीने की नौकरी? भारत में रकम जानकर नहीं होगा यकीन!
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget