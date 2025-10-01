आपके आईफोन की बैटरी को खराब कर देंगी ये गलतियां, कभी भी न करें ये काम

आजकल लोग सारा दिन मोबाइल पर लगे रहते हैं, जिससे उसकी बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होती है. कई लोगों को यह आदत होती है कि वो रात को सोते समय अपना आईफोन चार्ज लगा देते हैं और सुबह उठकर ही उसे चार्जिंग से हटाते हैं. वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो नॉन-स्टॉप एंटरटेनमेंट के चक्कर में फुल चार्ज होने पर भी आईफोन को चार्जिंग में रखते हैं और उस पर फिल्म या वेब सीरीज देखते रहते हैं. ये गलतियां आईफोन की बैटरी को नुकसान पहुंचा सकती हैं. आइए जानते हैं कि बैटरी को खराब होने से रोकने के लिए क्या-क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए.

कभी भी न करें फुल चार्जिंग

कई लोग फुल चार्ज होने के बाद भी आईफोन को चार्जिंग पर लगाए रखते हैं. ऐसा करना बैटरी के लिए खतरनाक हो सकता है. इससे बैटरी के अंदर लगातार हीट और स्ट्रेस पैदा होती रहती है, जिससे इसकी लाइफ कम हो जाती है. इसलिए टेक एक्सपर्ट्स हमेशा फोन की बैटरी को 80 प्रतिशत तक ही चार्ज करने की सलाह देते हैं.

फोन को चार्जिंग पर लगाकर न सोएं

अगर आप रात को सोते समय फोन को चार्जिंग पर लगाते हैं तो यह आदत बदल लेनी चाहिए. आजकल कई स्मार्टफोन ऑटो कट फीचर के साथ आते हैं, जो बैटरी फुल चार्ज होने पर चार्जिंग रोक देते हैं, लेकिन बार-बार बैटरी को ओवरचार्ज करने से इसकी लाइफ पर असर पड़ता है.

खराब क्वालिटी का चार्जर न करें यूज

अपने फोन को चार्ज करने के लिए हमेशा कंपेटिबल और ऑरिजनल चार्जर का इस्तेमाल करें. अगर आपका ऑरिजनल चार्जर खराब हो गया है तो लालच में आकर खराब क्वालिटी वाला चार्जर न लें. इससे चार्जिंग को तो धीमी होती ही है, साथ ही बैटरी ठीक तरीके से चार्ज नहीं हो पाती. कई मामलों में खराब चार्जर के कारण बैटरी फट भी सकती है.

गर्म जगह पर चार्ज न करें फोन

अधिक तापमान में बैटरी को चार्ज होने में दिक्कत होती है. कई फोन ज्यादा तापमान में चार्जिंग बंद कर देते हैं. इसलिए हमेशा अपने आईफोन को ठंडी जगह पर चार्जिंग में लगाएं. फोन को हमेशा छांव में और हीट वाली जगहों से दूर चार्ज करना चाहिए.

