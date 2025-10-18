हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीये हैं टॉप 5 स्मार्टफोन जिनमें मिलते हैं तगड़े AI फीचर्स, फ्लैगशिप फोन भी हो जाते हैं फेल, कीमत मात्र इतनी

ये हैं टॉप 5 स्मार्टफोन जिनमें मिलते हैं तगड़े AI फीचर्स, फ्लैगशिप फोन भी हो जाते हैं फेल, कीमत मात्र इतनी

Top 5 AI-Powered Smartphone: अगर आप ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो दिमाग से भी स्मार्ट हो और बजट में भी फिट बैठे तो ये 5 AI-पावर्ड फोन आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन साबित हो सकते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 18 Oct 2025 09:36 AM (IST)
Preferred Sources

Top 5 AI-Powered Smartphone: अगर आप ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो दिमाग से भी स्मार्ट हो और बजट में भी फिट बैठे तो ये 5 AI-पावर्ड फोन आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन साबित हो सकते हैं. इनमें मिलते हैं फ्लैगशिप-लेवल फीचर्स, शानदार कैमरा क्वालिटी और एडवांस AI टूल्स वो भी 40,000 रुपये से कम कीमत में.

iQOO Neo 9 Pro

iQOO Neo 9 Pro अपने पावरफुल परफॉर्मेंस और AI फीचर्स के लिए जाना जाता है. इसमें 6.78 इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले है जो 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ अल्ट्रा स्मूद एक्सपीरियंस देता है. 50MP OIS कैमरा और इन-बिल्ट AI वॉयस चेंजर इसे गेमर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक शानदार चॉइस बनाते हैं. इस फोन की कीमत 37,999 रुपये है.

Redmi Note 13 Pro

इस फोन में 6.67 इंच का AMOLED डिस्प्ले और 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है. 200MP का OIS सपोर्ट वाला कैमरा AI इमेज प्रोसेसिंग के साथ बेहद डिटेल्ड फोटो क्लिक करता है. अपने प्राइस रेंज में यह फोन कैमरा और परफॉर्मेंस दोनों में शानदार है. इस फोन की कीमत 22,547 रुपये है.

OPPO Reno 12 Pro

OPPO Reno 12 Pro उन यूज़र्स के लिए बेस्ट है जो एडवांस्ड फोटोग्राफी और एडिटिंग पसंद करते हैं. इसमें AI Eraser 2.0, AI Studio और स्मार्ट एडिटिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो फोटोज़ को प्रोफेशनल टच देते हैं. डिज़ाइन और परफॉर्मेंस दोनों में यह फोन प्रीमियम फील कराता है. कीमत की बात करें तो इसे आप 36,990 रुपये में खरीद सकते हैं.

Realme P1 Speed

कम बजट में हाई परफॉर्मेंस चाहने वालों के लिए Realme P1 Speed एक दमदार ऑप्शन है. 6.67 इंच का OLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट और 50MP का मेन कैमरा शानदार विजुअल्स और फोटोग्राफी एक्सपीरियंस देता है. साथ ही 5000mAh की बैटरी लंबे समय तक स्मूद परफॉर्मेंस सुनिश्चित करती है. इस डिवाइस की कीमत महज 17,999 रुपये है.

Vivo V40 5G

Vivo V40 5G में मिलते हैं प्रीमियम AI कैमरा फीचर्स जैसे AI Aura Light Portrait और AI Portrait Suite, जो हर फोटो को और बेहतर बनाते हैं. AI इंजन के चलते यह फोन न सिर्फ स्मार्ट फोटोग्राफी देता है, बल्कि मल्टीटास्किंग में भी बेहतरीन साबित होता है. इस धांसू स्मार्टफोन को आप मात्र 34,999 रुपये देकर अपने नाम कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें:

WiFi राउटर पर मौजूद इस बटन का खुल गया राज! एक बार दबाया तो इंटरनेट स्पीड में दिखेगा जादू

Published at : 18 Oct 2025 09:16 AM (IST)
Tags :
OPPO TECH NEWS HINDI VIVO Top 5 AI-Powered Smartphone
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
T-Dome: चीन के J-20 फाइटर जेट पत्ते की तरह बिखर जाएंगे... इस देश ने तैयार कर लिया अपना एयर डिफेंस सिस्टम, कितना खतरनाक?
चीन के J-20 फाइटर जेट पत्ते की तरह बिखर जाएंगे... इस देश ने तैयार कर लिया अपना एयर डिफेंस सिस्टम, कितना खतरनाक?
बिहार
Maithili Thakur Net Worth: 2 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालिक हैं मैथिली ठाकुर, गायकी के अलावा इन कामों से भी होती है कमाई
2 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालिक हैं मैथिली ठाकुर, गायकी के अलावा इन कामों से भी होती है कमाई
इंडिया
यूपी में ठंड की शुरुआत, बिहार में गर्मी और एमपी में बारिश... देश के किन राज्यों में दीवाली पर कैसा रहेगा मौसम?
यूपी में ठंड की शुरुआत, बिहार में गर्मी... देश के किन राज्यों में दीवाली पर कैसा रहेगा मौसम?
क्रिकेट
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
Advertisement

वीडियोज

Diwali से पहले दिल्ली-NCR जाम! Gurugram हाईवे पर रेंगती रही सैकड़ों गाड़ियां
सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन में सस्पेंस बरकरार
Coimbatore Terror: खौफ का दूसरा नाम बना Rolex हाथी, 4 किसानों को उतारा था मौत के घाट, अब हुआ कैद
Bihar Star War: Khesari का 'खेला' शुरू, Chhapra में RJD का बड़ा दांव!
Russia-Ukraine War: 'एजेंट ने फंसाया', रूस में फंसे भारतीय ने लगाई गुहार, Owaisi ने लिखी चिट्ठी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
T-Dome: चीन के J-20 फाइटर जेट पत्ते की तरह बिखर जाएंगे... इस देश ने तैयार कर लिया अपना एयर डिफेंस सिस्टम, कितना खतरनाक?
चीन के J-20 फाइटर जेट पत्ते की तरह बिखर जाएंगे... इस देश ने तैयार कर लिया अपना एयर डिफेंस सिस्टम, कितना खतरनाक?
बिहार
Maithili Thakur Net Worth: 2 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालिक हैं मैथिली ठाकुर, गायकी के अलावा इन कामों से भी होती है कमाई
2 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालिक हैं मैथिली ठाकुर, गायकी के अलावा इन कामों से भी होती है कमाई
इंडिया
यूपी में ठंड की शुरुआत, बिहार में गर्मी और एमपी में बारिश... देश के किन राज्यों में दीवाली पर कैसा रहेगा मौसम?
यूपी में ठंड की शुरुआत, बिहार में गर्मी... देश के किन राज्यों में दीवाली पर कैसा रहेगा मौसम?
क्रिकेट
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
बॉलीवुड
Ek Deewane Ki Deewaniyat Advance Booking: हर्षवर्धन राणे-सोनम बाजवा की फिल्म का हाल बेहाल, अभी तक नहीं कमा पाई 1 करोड़
हर्षवर्धन राणे-सोनम बाजवा की फिल्म का हाल बेहाल, अभी तक नहीं कमा पाई 1 करोड़
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्या NDA की तरफ से नीतीश कुमार ही CM फेस? पटना पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य बोले- 'इस बार...'
क्या NDA की तरफ से नीतीश कुमार ही CM फेस? पटना पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य बोले- 'इस बार...'
यूटिलिटी
आधार कार्ड में एक गलती दोबारा नहीं सुधरती, अपडेट से पहले जान लें ये जरूरी नियम
आधार कार्ड में एक गलती दोबारा नहीं सुधरती, अपडेट से पहले जान लें ये जरूरी नियम
शिक्षा
UPSC Success Story: मां का सपना बना जिंदगी का मकसद, अंकिता ने दुख को ताकत बनाकर पाई UPSC में सफलता
मां का सपना बना जिंदगी का मकसद, अंकिता ने दुख को ताकत बनाकर पाई UPSC में सफलता
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
ENT LIVE
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
Embed widget