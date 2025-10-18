Top 5 AI-Powered Smartphone: अगर आप ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो दिमाग से भी स्मार्ट हो और बजट में भी फिट बैठे तो ये 5 AI-पावर्ड फोन आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन साबित हो सकते हैं. इनमें मिलते हैं फ्लैगशिप-लेवल फीचर्स, शानदार कैमरा क्वालिटी और एडवांस AI टूल्स वो भी 40,000 रुपये से कम कीमत में.

iQOO Neo 9 Pro

iQOO Neo 9 Pro अपने पावरफुल परफॉर्मेंस और AI फीचर्स के लिए जाना जाता है. इसमें 6.78 इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले है जो 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ अल्ट्रा स्मूद एक्सपीरियंस देता है. 50MP OIS कैमरा और इन-बिल्ट AI वॉयस चेंजर इसे गेमर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक शानदार चॉइस बनाते हैं. इस फोन की कीमत 37,999 रुपये है.

Redmi Note 13 Pro

इस फोन में 6.67 इंच का AMOLED डिस्प्ले और 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है. 200MP का OIS सपोर्ट वाला कैमरा AI इमेज प्रोसेसिंग के साथ बेहद डिटेल्ड फोटो क्लिक करता है. अपने प्राइस रेंज में यह फोन कैमरा और परफॉर्मेंस दोनों में शानदार है. इस फोन की कीमत 22,547 रुपये है.

OPPO Reno 12 Pro

OPPO Reno 12 Pro उन यूज़र्स के लिए बेस्ट है जो एडवांस्ड फोटोग्राफी और एडिटिंग पसंद करते हैं. इसमें AI Eraser 2.0, AI Studio और स्मार्ट एडिटिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो फोटोज़ को प्रोफेशनल टच देते हैं. डिज़ाइन और परफॉर्मेंस दोनों में यह फोन प्रीमियम फील कराता है. कीमत की बात करें तो इसे आप 36,990 रुपये में खरीद सकते हैं.

Realme P1 Speed

कम बजट में हाई परफॉर्मेंस चाहने वालों के लिए Realme P1 Speed एक दमदार ऑप्शन है. 6.67 इंच का OLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट और 50MP का मेन कैमरा शानदार विजुअल्स और फोटोग्राफी एक्सपीरियंस देता है. साथ ही 5000mAh की बैटरी लंबे समय तक स्मूद परफॉर्मेंस सुनिश्चित करती है. इस डिवाइस की कीमत महज 17,999 रुपये है.

Vivo V40 5G

Vivo V40 5G में मिलते हैं प्रीमियम AI कैमरा फीचर्स जैसे AI Aura Light Portrait और AI Portrait Suite, जो हर फोटो को और बेहतर बनाते हैं. AI इंजन के चलते यह फोन न सिर्फ स्मार्ट फोटोग्राफी देता है, बल्कि मल्टीटास्किंग में भी बेहतरीन साबित होता है. इस धांसू स्मार्टफोन को आप मात्र 34,999 रुपये देकर अपने नाम कर सकते हैं.

