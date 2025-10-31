क्रिएटिविटी को बनाए सुपरपावर! जानिए 5 बेस्ट फ्री AI टूल्स जो खोल देंगे आपकी कल्पना की नई दुनिया

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्रिएटिविटी को बनाए सुपरपावर! जानिए 5 बेस्ट फ्री AI टूल्स जो खोल देंगे आपकी कल्पना की नई दुनिया

Best AI Tools: आज के डिजिटल दौर में Generative AI ने हमारे काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 31 Oct 2025 11:35 AM (IST)
Best AI Tools: आज के डिजिटल दौर में Generative AI ने हमारे काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है. अब ऐसे कई AI टूल्स मौजूद हैं जो न केवल हमारा काम आसान बनाते हैं बल्कि हमारी रचनात्मक सोच (creative potential) को भी नई दिशा देते हैं. ये टूल्स Large Language Models (LLMs) पर आधारित होते हैं जो इंटरनेट और विभिन्न स्रोतों से सीखे गए डेटा की मदद से नए आइडिया और कंटेंट तैयार करते हैं. यहां हम बता रहे हैं 5 बेहतरीन और फ्री AI टूल्स जो आपकी क्रिएटिविटी को अगले स्तर तक पहुंचा सकते हैं.

ChatGPT

AI दुनिया में ChatGPT वह नाम है जिसने इस टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचाया. यह टूल किसी भी विषय पर रिसर्च, जानकारी जुटाने और विचार विकसित करने में मदद करता है. साथ ही, यह स्रोतों के लिंक भी प्रदान करता है जिससे जानकारी की सत्यता जांची जा सके. हालांकि इसका फ्री वर्जन सीमित प्रश्नों के साथ आता है फिर भी यह क्रिएटिव काम के लिए एक बेहतरीन शुरुआत साबित हो सकता है.

Gemini

Google का Gemini AI आज कंटेंट क्रिएटर्स का पसंदीदा टूल बनता जा रहा है. इसमें हाल ही में Nano Banana इमेज जेनरेशन फीचर जोड़ा गया है जिससे यूज़र किसी भी प्रॉम्प्ट से रियलिस्टिक इमेजेज बना सकते हैं. अगर आप ग्राफिक्स या कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हैं तो Gemini आपके लिए एकदम मुफ़्त और असरदार टूल है.

QuillBot

QuillBot अब सिर्फ एक पैराफ्रेज़िंग टूल नहीं रहा बल्कि यह एक फुल-फ्लेज्ड राइटिंग असिस्टेंट बन चुका है. यह ग्रामर चेक, पैराफ्रेज़िंग और AI टेक्स्ट को नैचुरल बनाना सब कुछ कर सकता है. हालांकि इसका प्रीमियम वर्जन पेड है लेकिन आप रोज़ाना कुछ सीमित फ्री क्वेरीज़ के जरिए इसका उपयोग कर सकते हैं.

Auris AI

अगर आप वीडियो कंटेंट या स्क्रिप्ट राइटिंग में काम करते हैं तो Auris AI आपके लिए बेहद उपयोगी है. यह टूल ट्रांसक्रिप्ट और सबटाइटल जनरेट करने में मदद करता है. इसका फ्री डेमो वर्जन भी उपलब्ध है जिससे आप बिना भुगतान के इसकी क्षमताओं को आज़मा सकते हैं.

Kling AI

Kling AI एक ऐसा टूल है जो सिर्फ टेक्स्ट से वीडियो तैयार करता है. यानी, आप अपनी स्क्रिप्ट डालें और यह कुछ ही मिनटों में एक यूनिक वीडियो बना देगा. खास बात यह है कि यह फीचर पूरी तरह फ्री उपलब्ध है. कंटेंट क्रिएटर्स और सोशल मीडिया यूज़र्स के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं.

Published at : 31 Oct 2025 11:31 AM (IST)
