हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीये हैं देश के 5 सबसे अमीर YouTuber! हर महीने की कमाई जान उड़ जाएंगे होश

ये हैं देश के 5 सबसे अमीर YouTuber! हर महीने की कमाई जान उड़ जाएंगे होश

YouTubers in India: भारत में YouTube सिर्फ मनोरंजन का प्लेटफॉर्म नहीं रहा यह अब करोड़ों की इनकम और ब्रांड पहचान का जरिया बन चुका है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 26 Nov 2025 07:55 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

YouTubers in India: भारत में YouTube सिर्फ मनोरंजन का प्लेटफॉर्म नहीं रहा यह अब करोड़ों की इनकम और ब्रांड पहचान का जरिया बन चुका है. आइए जानते हैं उन 5 सबसे अमीर भारतीय YouTuber के बारे में जिनकी हर महीने की कमाई सुनकर होश उड़ सकते हैं.

टेक्निकल गुरूजी (Gaurav Chaudhary)

Gaurav Chaudhary, यानि Technical Guruji, टेक रिव्यू और गाड़ियों की दुनिया में बेहद लोकप्रिय नाम हैं. उनकी नेट वर्थ करीब 356 करोड़ रुपये मानी जाती है. हर महीने उनकी कमाई 2.5–3 करोड़ रुपये के आसपास है जिसमें सिर्फ एड-रीवेन्यू नहीं बल्कि ब्रांड डील्स और एफिलिएट इनकम भी शामिल है.

कैरीमिनाटी (Ajey Nagar)

Ajey Nagar, जिन्हें CarryMinati नाम से जाना जाता है, यूट्यूब की “रोस्टिंग” और गेमिंग की दुनिया के सुपरस्टार हैं. उनकी कुल संपत्ति अनुमानतः 131 करोड़ रुपये है. वहीं, उनकी हर महीने की कमाई की बात की जाए तो इनकी मासिक कमाई करीब 1.5–2 करोड़ रुपये के बीच हो सकती है.

बीबी की वाइन्स (Bhuvan Bam)

Bhuvan Bam, अपने स्केच कॉमेडी चैनल BB Ki Vines के जरिए फैंस के बड़े प्रिय बने हैं. उनकी नेट वर्थ लगभग 122 करोड़ रुपये है. इसके अलावा हर महीने की कमाई की बात करें तो माना जाता है कि ये 1.2 से 1.8 करोड़ रुपये हर महीने के बीच कमा लेते हैं.

अमित भदाना (Amit Bhadana)

Amit Bhadana की देसी कॉमेडी और कहानी बोलने की स्टाइल ने उन्हें यूट्यूब का बड़ा नाम बना दिया है. कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी संपत्ति करीब 80 करोड़ रुपये आंकी गई है. वहीं, उनकी हर महीने की कमाई लगभग 80 लाख से 1.2 करोड़ रुपये के बीच बताई जाती है.

निशा मधुलिका (Nisha Madhulika)

Nisha Madhulika भारतीय खाना और वेज रेसिपी व्लॉगिंग की क्वीन हैं. उनकी नेट वर्थ करीब 45 करोड़ रुपये है. इसके अलावा उनकी मासिक कमाई 40–50 लाख रुपये तक पहुंचती है जो बताती है कि यूट्यूब सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, ज्ञान-साझा करने का भी एक गोल्डमाइन्‍न है.

यह भी पढ़ें:

लगभग 25,000 रुपये सस्ता हो गया यह आईफोन, फिर नहीं मिलेगा इतना सस्ता खरीदने का मौका, चेक करें डील

Published at : 26 Nov 2025 07:54 AM (IST)
Tags :
Bhuvan Bam Carryminati YouTuber TECH NEWS HINDI YouTubers In India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Forecast: चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली-यूपी, बिहार से राजस्थान तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम
चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली-यूपी, बिहार से राजस्थान तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में धुंध और प्रदूषण का कहर जारी, नोएडा-गाजियाबाद की हवा अब भी बेहद खराब, सांस लेना मुश्किल
यूपी में धुंध और प्रदूषण का कहर जारी, नोएडा-गाजियाबाद की हवा अब भी बेहद खराब, सांस लेना मुश्किल
बॉलीवुड
Mastiii 4 BO Day 5: धीमी रफ्तार के बावजूद ‘मस्ती 4’ बनी विवेक ओबरॉय की 8वीं सबसे बड़ी फिल्म, जानें-5 दिनों का टोटल कलेक्शन
‘मस्ती 4’ बनी विवेक ओबरॉय की 8वीं सबसे बड़ी फिल्म, जानें-5 दिनों का टोटल कलेक्शन
इंडिया
Shashi Tharoor: 'हां, मैं BJP से असहमत हूं....', पीएम मोदी की तारीफ के आरोपों पर शशि थरूर ने अब ये क्या कहा?
'हां, मैं BJP से असहमत हूं....', पीएम मोदी की तारीफ के आरोपों पर शशि थरूर ने अब ये क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

Crime News: जल्लाद डार्लिंग की कोख मिस्ट्री | Sansani
VD Medical College Controversy: माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम छात्रों के दाखिले पर बवाल
Ram Mandir Dhwajarohan: 'धर्म ध्वज' लहराया, विपक्ष क्यों बौखलाया?| PM Modi |CM Yogi |Chitra Tripathi
Ram Mandir Dhwajarohan: तेरा मंदिर vs मेरा मंदिर..तकरार कैसी?योगी के राम बनाम अखिलेश के महादेव!
Sandeep Chaudhary: डॉक्टरी की पढ़ाई...छिड़ी मजहब पर लड़ाई! VD Medical College Controversy
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली-यूपी, बिहार से राजस्थान तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम
चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली-यूपी, बिहार से राजस्थान तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में धुंध और प्रदूषण का कहर जारी, नोएडा-गाजियाबाद की हवा अब भी बेहद खराब, सांस लेना मुश्किल
यूपी में धुंध और प्रदूषण का कहर जारी, नोएडा-गाजियाबाद की हवा अब भी बेहद खराब, सांस लेना मुश्किल
बॉलीवुड
Mastiii 4 BO Day 5: धीमी रफ्तार के बावजूद ‘मस्ती 4’ बनी विवेक ओबरॉय की 8वीं सबसे बड़ी फिल्म, जानें-5 दिनों का टोटल कलेक्शन
‘मस्ती 4’ बनी विवेक ओबरॉय की 8वीं सबसे बड़ी फिल्म, जानें-5 दिनों का टोटल कलेक्शन
इंडिया
Shashi Tharoor: 'हां, मैं BJP से असहमत हूं....', पीएम मोदी की तारीफ के आरोपों पर शशि थरूर ने अब ये क्या कहा?
'हां, मैं BJP से असहमत हूं....', पीएम मोदी की तारीफ के आरोपों पर शशि थरूर ने अब ये क्या कहा?
आईपीएल
IPL में एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन, जानिए टॉप-5 गेंदबाजों की लिस्ट
IPL में एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन, जानिए टॉप-5 गेंदबाजों की लिस्ट
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
शिक्षा
कनाडा में किस तरह बन सकते हैं डॉक्टर? यहां जान लें पूरा क्राइटेरिया
कनाडा में किस तरह बन सकते हैं डॉक्टर? यहां जान लें पूरा क्राइटेरिया
ट्रेंडिंग
कंजूस पत्नी को पति ने नहीं बताई लॉटरी जीतने की बात! छुप छुपकर उड़ाता रहे पैसे- यूजर्स ने ले लिए मजे
कंजूस पत्नी को पति ने नहीं बताई लॉटरी जीतने की बात! छुप छुपकर उड़ाता रहे पैसे- यूजर्स ने ले लिए मजे
ENT LIVE
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | क्या आपको पता है Dharam Paji की जिंदगी का ये किस्सा? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | क्या आपको पता है Dharam Paji की जिंदगी का ये किस्सा? | Dharmendra Death News
Embed widget