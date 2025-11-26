ये हैं देश के 5 सबसे अमीर YouTuber! हर महीने की कमाई जान उड़ जाएंगे होश

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







YouTubers in India: भारत में YouTube सिर्फ मनोरंजन का प्लेटफॉर्म नहीं रहा यह अब करोड़ों की इनकम और ब्रांड पहचान का जरिया बन चुका है. आइए जानते हैं उन 5 सबसे अमीर भारतीय YouTuber के बारे में जिनकी हर महीने की कमाई सुनकर होश उड़ सकते हैं.

टेक्निकल गुरूजी (Gaurav Chaudhary)

Gaurav Chaudhary, यानि Technical Guruji, टेक रिव्यू और गाड़ियों की दुनिया में बेहद लोकप्रिय नाम हैं. उनकी नेट वर्थ करीब 356 करोड़ रुपये मानी जाती है. हर महीने उनकी कमाई 2.5–3 करोड़ रुपये के आसपास है जिसमें सिर्फ एड-रीवेन्यू नहीं बल्कि ब्रांड डील्स और एफिलिएट इनकम भी शामिल है.

कैरीमिनाटी (Ajey Nagar)

Ajey Nagar, जिन्हें CarryMinati नाम से जाना जाता है, यूट्यूब की “रोस्टिंग” और गेमिंग की दुनिया के सुपरस्टार हैं. उनकी कुल संपत्ति अनुमानतः 131 करोड़ रुपये है. वहीं, उनकी हर महीने की कमाई की बात की जाए तो इनकी मासिक कमाई करीब 1.5–2 करोड़ रुपये के बीच हो सकती है.

बीबी की वाइन्स (Bhuvan Bam)

Bhuvan Bam, अपने स्केच कॉमेडी चैनल BB Ki Vines के जरिए फैंस के बड़े प्रिय बने हैं. उनकी नेट वर्थ लगभग 122 करोड़ रुपये है. इसके अलावा हर महीने की कमाई की बात करें तो माना जाता है कि ये 1.2 से 1.8 करोड़ रुपये हर महीने के बीच कमा लेते हैं.

अमित भदाना (Amit Bhadana)

Amit Bhadana की देसी कॉमेडी और कहानी बोलने की स्टाइल ने उन्हें यूट्यूब का बड़ा नाम बना दिया है. कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी संपत्ति करीब 80 करोड़ रुपये आंकी गई है. वहीं, उनकी हर महीने की कमाई लगभग 80 लाख से 1.2 करोड़ रुपये के बीच बताई जाती है.

निशा मधुलिका (Nisha Madhulika)

Nisha Madhulika भारतीय खाना और वेज रेसिपी व्लॉगिंग की क्वीन हैं. उनकी नेट वर्थ करीब 45 करोड़ रुपये है. इसके अलावा उनकी मासिक कमाई 40–50 लाख रुपये तक पहुंचती है जो बताती है कि यूट्यूब सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, ज्ञान-साझा करने का भी एक गोल्डमाइन्‍न है.

यह भी पढ़ें:

लगभग 25,000 रुपये सस्ता हो गया यह आईफोन, फिर नहीं मिलेगा इतना सस्ता खरीदने का मौका, चेक करें डील