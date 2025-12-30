iPhone के ये 7 ट्रिक्स हैं बेहद कमाल के! 90% यूजर्स को आज तक नहीं है इनका पता

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom













iPhone Tricks: Apple अपने iPhone को जितना सिंपल दिखाता है असल में उतना ही पावरफुल भी बनाता है. iOS में कई ऐसे फीचर और ट्रिक्स छुपे होते हैं जिनके बारे में ज्यादातर यूज़र्स को पता ही नहीं होता. यही वजह है कि लोग सालों तक iPhone इस्तेमाल करने के बाद भी उसकी पूरी ताकत नहीं समझ पाते. आज हम आपको iPhone की ऐसी 7 जबरदस्त ट्रिक्स के बारे में बता रहे हैं जो आपके फोन को और स्मार्ट बना सकती हैं.

Back Tap से मिनटों में काम

अगर आप बार-बार किसी फीचर को ऑन करने से परेशान हैं तो Back Tap आपके बहुत काम आएगा. इस ट्रिक में फोन के पीछे दो या तीन बार टैप करते ही स्क्रीनशॉट, कैमरा या कोई भी शॉर्टकट खुल सकता है. यह फीचर सेटिंग्स में जाकर आसानी से एक्टिव किया जा सकता है और रोजमर्रा के काम बेहद आसान बना देता है.

Live Text से फोटो भी बोलेगी

iPhone का Live Text फीचर तस्वीरों को भी काम का बना देता है. किसी फोटो में लिखा नंबर, पता या टेक्स्ट हो तो आप उसे सीधे कॉपी कर सकते हैं. इतना ही नहीं, फोन नंबर पर कॉल करना या लिंक ओपन करना भी इसी से मुमकिन है. यह फीचर खासकर स्टूडेंट्स और ऑफिस यूज़र्स के लिए बेहद उपयोगी है.

Safari Reader Mode से आंखों को राहत

अगर आप लंबे आर्टिकल पढ़ते हैं तो Safari का Reader Mode आपकी आंखों को आराम देगा. यह वेबपेज से गैर-जरूरी चीजें हटा देता है और सिर्फ टेक्स्ट दिखाता है. इससे पढ़ना आसान हो जाता है और ध्यान भटकता नहीं.

Notes ऐप में स्कैनर छुपा है

बहुत से लोग नहीं जानते कि iPhone का Notes ऐप एक शानदार डॉक्यूमेंट स्कैनर भी है. इससे आप किसी भी कागज़ को स्कैन करके PDF बना सकते हैं. अलग से ऐप डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती.

Keyboard से जल्दी लिखने का तरीका

iPhone कीबोर्ड में Swipe Typing का फीचर दिया गया है. इसमें आपको हर अक्षर अलग-अलग टैप करने की जरूरत नहीं होती, बस उंगली घुमाइए और शब्द अपने आप बन जाएगा. इससे टाइपिंग काफी तेज हो जाती है.

Focus Mode से डिजिटल शांति

अगर बार-बार नोटिफिकेशन से ध्यान भटकता है तो Focus Mode आपकी मदद करेगा. इसमें आप तय कर सकते हैं कि किस समय कौन-सी ऐप या कॉल अलाउड होगी. काम, नींद और पर्सनल लाइफ को अलग-अलग कंट्रोल करना आसान हो जाता है.

Battery Health से फोन की सेहत जानें

iPhone आपको बैटरी की हालत भी खुद बता देता है. Battery Health फीचर से पता चलता है कि बैटरी कितनी मजबूत है और कब बदलने की जरूरत पड़ेगी. इससे फोन की परफॉर्मेंस समझना आसान हो जाता है.

