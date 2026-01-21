हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone 18 Pro में होगा बड़ा धमाका! 2026 में Apple लाने वाला है 5 ऐसे अपग्रेड जो सबको चौंका देंगे

iPhone 18 Pro में होगा बड़ा धमाका! 2026 में Apple लाने वाला है 5 ऐसे अपग्रेड जो सबको चौंका देंगे

Apple iPhone 18 Pro: iPhone 17 Pro सीरीज़ की चर्चा अभी पूरी तरह थमी भी नहीं है और Apple के अगले बड़े दांव, यानी iPhone 18 Pro को लेकर लीक सामने आने लगे हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 21 Jan 2026 09:51 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Apple iPhone 18 Pro: iPhone 17 Pro सीरीज़ की चर्चा अभी पूरी तरह थमी भी नहीं है और Apple के अगले बड़े दांव, यानी iPhone 18 Pro को लेकर लीक सामने आने लगे हैं. शुरुआती रिपोर्ट्स की मानें तो Apple अपने आने वाले Pro मॉडल्स में ऐसे बदलाव कर सकता है, जो पिछले कई सालों में सबसे बड़े अपग्रेड माने जाएंगे. हालांकि कंपनी ने आधिकारिक तौर पर कुछ भी कन्फर्म नहीं किया है लेकिन कहा जा रहा है कि iPhone 18 Pro सीरीज़ सितंबर 2026 में लॉन्च हो सकती है.

स्क्रीन के नीचे Face ID, डिस्प्ले होगी और भी क्लीन

iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा अंडर-डिस्प्ले Face ID को लेकर हो रही है. टिप्स्टर Digital Chat Station के अनुसार, Apple Face ID के कुछ अहम सेंसर को स्क्रीन के नीचे शिफ्ट कर सकता है. इससे फ्रंट डिस्प्ले पर नजर आने वाला कटआउट काफी छोटा हो जाएगा और स्क्रीन पहले से ज्यादा साफ-सुथरी दिखेगी.

लीक्स में यह भी कहा जा रहा है कि सेल्फी कैमरा पूरी तरह गायब नहीं होगा, बल्कि एक छोटे से होल के रूप में दिख सकता है जो इस बार बीच में नहीं बल्कि ऊपर की तरफ कोने में हो सकता है.

Dynamic Island के डिजाइन में बदलाव संभव

Dynamic Island, जिसे Apple ने iPhone 14 Pro के साथ पेश किया था, अब नए रूप में नजर आ सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple इसका साइज छोटा कर सकता है या फिर इसकी पोजिशन बदल सकता है, ताकि यह नए फ्रंट कैमरा सेटअप के साथ बेहतर मेल खा सके. पूरी तरह हटाने के बजाय कंपनी इसे ज्यादा स्मार्ट और कम ध्यान खींचने वाला बना सकती है.

कैमरा में बड़ा हार्डवेयर अपग्रेड

कैमरा सेगमेंट में भी iPhone 18 Pro सीरीज के लिए बड़े बदलावों की बात कही जा रही है. सबसे अहम फीचर हो सकता है मेन कैमरा में वैरिएबल अपर्चर का इस्तेमाल. इससे कैमरा खुद तय कर पाएगा कि लेंस में कितनी रोशनी जानी चाहिए जिससे फोटो ज्यादा नेचुरल दिखेंगी और लो-लाइट में भी बेहतर रिजल्ट मिल सकता है.

कुछ रिपोर्ट्स यह भी इशारा करती हैं कि यह खास कैमरा फीचर सिर्फ iPhone 18 Pro Max तक सीमित रह सकता है, जिससे दोनों Pro मॉडल्स के बीच फर्क और बढ़ जाएगा.

A20 Pro चिप से मिलेगी जबरदस्त परफॉर्मेंस

परफॉर्मेंस के मामले में Apple हर बार नई ऊंचाई छूता है और iPhone 18 Pro में भी ऐसा ही देखने को मिल सकता है. माना जा रहा है कि इसमें अगली पीढ़ी की A20 Pro चिप दी जाएगी जिसे TSMC की 2nm टेक्नोलॉजी पर तैयार किया जा सकता है. इससे स्पीड के साथ-साथ बैटरी एफिशिएंसी में भी बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है.

इसके अलावा, Apple RAM को सीधे CPU, GPU और Neural Engine के साथ एक ही लेयर में जोड़ने पर भी काम कर रहा है. इससे फोन की परफॉर्मेंस बेहतर होगी और अंदर ज्यादा जगह मिलने से कूलिंग या बैटरी साइज में भी फायदा हो सकता है.

नए कलर और हल्के हार्डवेयर बदलाव

डिजाइन के मोर्चे पर Apple इस बार थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकता है. लीक में बर्गंडी, ब्राउन और पर्पल जैसे नए और बोल्ड कलर ऑप्शंस की बात सामने आई है. साथ ही, कंपनी फिजिकल बटन्स में भी बदलाव कर सकती है जिसमें प्रेशर-सेंसिटिव कैमरा बटन शामिल हो सकता है जो इस्तेमाल के दौरान ज्यादा साफ फीडबैक देगा.

कब लॉन्च होगा iPhone 18 Pro?

अब तक की जानकारी के अनुसार, iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की एंट्री सितंबर 2026 में हो सकती है, जैसा कि Apple हर साल करता आया है. वहीं, स्टैंडर्ड iPhone 18 मॉडल्स को लेकर कहा जा रहा है कि वे कुछ महीने बाद, शायद 2027 की शुरुआत में लॉन्च हों.

फिलहाल ये सभी जानकारियां लीक और रिपोर्ट्स पर आधारित हैं, इसलिए इनमें बदलाव संभव है. Apple अक्सर लॉन्च के करीब जाकर अपने फाइनल फैसले लेता है ऐसे में असली तस्वीर सामने आने में अभी वक्त है.

Published at : 21 Jan 2026 09:50 AM (IST)
TECH NEWS HINDI Apple IPhone 18 Pro
Embed widget