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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीTelegram बना नया डार्क वेब, साइबर अटैक में हो रहा यूज, सरकार ने लगाए बड़े आरोप

Telegram बना नया डार्क वेब, साइबर अटैक में हो रहा यूज, सरकार ने लगाए बड़े आरोप

Telegram Ban In India: केंद्र सरकार ने टेलीग्राम पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं. सरकार ने कहा है कि यह प्लेटफॉर्म नया डार्क वेब बन गया है और एजेंसियों से बचने के लिए अपराधी इसका यूज कर रहे हैं.

Reported By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 18 Jun 2026 04:25 PM (IST)
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  • सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में टेलीग्राम को नया डार्क वेब बताया।
  • अपराधी, कट्टरपंथी समूह इसका उपयोग कानून से बचने को कर रहे हैं।
  • साइबर फ्रॉड, ड्रग ट्रैफिकिंग, बच्चों का शोषण जैसे अपराध हो रहे।
  • सरकार ने बताया, टेलीग्राम की प्राइवेसी अपराधियों की पहचान छिपाती है।

Telegram Ban In India: टेलीग्राम को बैन करने के कुछ दिन बाद ही सरकार ने इस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर गंभीर आरोप लगाए हैं. सरकार की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में कहा गया है कि टेलीग्राम ऐप नया डार्क वेब बन गई है. अपराधी, साइबर फ्रॉडस्टर, कट्टरपंथी समूह और दूसरे खतरनाक तत्व कानून की नजरों से बचने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. अब इस प्लेटफॉर्म को कई गैर-कानूनी गतिविधियां चलाने के लिए यूज किया जा रहा है. 

कोर्ट में कैसे पहुंचा यह मामला? 

NEET Re Exam में पेपर लीक की घटना को रोकने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम पर टेंपरेरी बैन लगा दिया है. साथ ही इसके मैसेज एडिटिंग के फीचर को भी 30 जून तक डिसेबल रखने का आदेश दिया है. टेलीग्राम ने इस आदेश को गलत बताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. टेलीग्राम के सीईओ ने अपने बयान में कहा था कि सरकार ने पेपर लीक करने वालों की बजाय इस प्लेटफॉर्म के 15 करोड़ यूजर्स को सजा दी है. कंपनी ने राहत की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.

सरकार ने लगाए गंभीर आरोप

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने कोर्ट में जमा एफिडेविट में टेलीग्राम पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं. सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया है कि यह टेलीग्राम को लीक हुए एग्जाम सर्कुलेट करने, साइबर फ्रॉड,टेररिज्म-लिंक्ड प्रोपेगेंडा, ड्रग ट्रैफिकिंग, फाइनेंस क्राइम और बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेट के लिए यूज किया जा रहा है. अब यह नया डार्क वेब बन गया है. क्रिमिनल्स अब टेलीग्राम की मदद से उन चैनल्स पर लिंक पोस्ट कर रहे हैं, जो डार्क वेब फोरम से जुड़े हुए हैं. इस कारण एजेंसियों के लिए अपराधियों को ट्रैक करना मुश्किल हो गया है. इसके प्राइवेसी और गुमनामी वाले फीचर्स के कारण यह क्रिमिनल नेटवर्क की पसंद बना हुआ है.

प्राइवेसी फीचर से पहचान छिपे रहे अपराधी- सरकार

सरकार ने कहा है कि टेलीग्राम पर यूजर फोन नंबर और अपनी आईडी को हाइड कर सकते हैं, जिससे जांचकर्ताओं के लिए अकाउंट चलाने वालों की असली पहचान करना मुश्किल हो जाता है. इसके प्राइवेसी फीचर के कारण यह प्लेटफॉर्म ड्रग ट्रैफिकिंग, साइबर क्राइम, टेररिज्म, चाइल्ड एक्सप्लोएटेशन और फ्रॉड आदि में यूज किया जा रहा है. सरकार ने यह भी आरोप लगाया है कि टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए हिंसक कट्टरपंथी कंटेट और आतंकी संगठनों से जुड़ा मैटेरियल भी फैलाया जा रहा है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 18 Jun 2026 04:25 PM (IST)
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