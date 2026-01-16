Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

What is Liquid Metal: Apple अपने पहले फोल्डेबल iPhone को लेकर लंबे समय से चर्चा में है और अब इससे जुड़ा एक नया लीक सामने आया है, जिसने टेक इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple इस साल के आखिर तक अपना पहला फोल्डेबल iPhone पेश कर सकता है. यह डिवाइस बुक-स्टाइल फोल्डिंग डिजाइन के साथ आएगा लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका मटीरियल हो सकता है.

iPhone Fold में Titanium के साथ Liquid Metal!

कोरियन प्लेटफॉर्म Naver पर यूजर “yeux1122” द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, Apple iPhone Fold के हिंज में Liquid Metal का इस्तेमाल कर सकता है. वहीं फोन की बॉडी के लिए टाइटेनियम फ्रेम दिए जाने की संभावना है. अगर यह सच साबित होता है तो iPhone Fold Apple का पहला ऐसा डिवाइस होगा जिसमें Liquid Metal का बड़े स्तर पर उपयोग किया जाएगा.

क्या है Liquid Metal और क्यों है यह खास?

Liquid Metal, जिसे तकनीकी भाषा में Liquidmetal कहा जाता है, एक खास तरह का अमोर्फस मेटल अलॉय है. इसे कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की रिसर्च टीम ने विकसित किया था. आम धातुओं के उलट, इसमें क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं होता, जिससे यह ज्यादा मजबूत, लचीला और बार-बार दबाव पड़ने पर भी जल्दी खराब नहीं होता.

इसी वजह से Liquid Metal को लंबे समय तक झुकने, खुलने और बंद होने वाले पार्ट्स के लिए बेहद उपयुक्त माना जाता है.

फोल्डेबल iPhone के लिए Liquid Metal क्यों जरूरी?

फोल्डेबल स्मार्टफोन्स में हिंज सबसे कमजोर हिस्सा माना जाता है. अगर इसमें स्टेनलेस स्टील जैसे भारी मटीरियल का इस्तेमाल किया जाए तो फोन मोटा और भारी हो सकता है. वहीं Liquid Metal हल्का होने के साथ-साथ बेहद मजबूत भी होता है.

Apple पहले ही फोल्डेबल डिवाइसेज़ के हिंज और मूविंग पार्ट्स से जुड़े कई पेटेंट्स फाइल कर चुका है, जिनमें Liquid Metal जैसे मटीरियल का जिक्र है. यह मटीरियल पतला रहते हुए भी मजबूती बनाए रखता है जो अल्ट्रा-स्लिम फोल्डेबल डिजाइन के लिए जरूरी है.

अल्ट्रा-स्लिम डिजाइन की बड़ी वजह

रिपोर्ट्स के अनुसार, iPhone Fold को अनफोल्ड करने पर इसकी मोटाई 5.6mm से भी कम हो सकती है. इतने पतले फोन में मजबूत और भरोसेमंद हिंज बनाना बड़ी चुनौती है. Liquid Metal इस समस्या का समाधान बन सकता है, क्योंकि यह कम जगह में ज्यादा ताकत देता है.

Apple और Liquid Metal का पुराना रिश्ता

Apple और Liquid Metal का रिश्ता नया नहीं है. साल 2010 में Apple ने Liquidmetal Technologies के साथ एक खास डील की थी, जिसके तहत कंपनी को कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में इस मटीरियल के इस्तेमाल का एक्सक्लूसिव लाइसेंस मिला था.

हालांकि अब तक Apple ने Liquid Metal का इस्तेमाल छोटे पार्ट्स, जैसे SIM इजेक्टर टूल तक ही सीमित रखा. बड़े और जटिल हिस्सों में इसका उपयोग करना तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण रहा है लेकिन iPhone Fold में यह तस्वीर बदल सकती है.

iPhone Fold के संभावित फीचर्स

अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक, iPhone Fold में 5.5 इंच की बाहरी डिस्प्ले और 7.8 इंच की बड़ी अंदरूनी स्क्रीन मिल सकती है. दोनों ही डिस्प्ले हाई रिफ्रेश रेट वाली OLED होंगी.

Face ID की जगह इसमें साइड-माउंटेड Touch ID दिए जाने की संभावना है. परफॉर्मेंस के लिए इसमें आने वाला A20 Pro चिपसेट मिल सकता है, जो iPhone 17 Pro में इस्तेमाल हुए A19 Pro से ज्यादा पावरफुल होगा.

कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें कुल चार कैमरे हो सकते हैं दो सेल्फी कैमरे (हर स्क्रीन के लिए एक) और पीछे की तरफ डुअल कैमरा सिस्टम.

लॉन्च टाइमलाइन और संभावित कीमत

रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं कि Apple अपना पहला फोल्डेबल iPhone सितंबर 2026 में लॉन्च कर सकता है. यह लॉन्च iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के साथ हो सकता है.

कीमत को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन अनुमान है कि अमेरिका में iPhone Fold की कीमत करीब 2,400 डॉलर हो सकती है, जो भारतीय करेंसी में लगभग 2.15 लाख रुपये के आसपास बैठती है. अगर ये लीक सही साबित होते हैं तो iPhone Fold न सिर्फ Apple का सबसे महंगा बल्कि सबसे एडवांस्ड iPhone भी बन सकता है.

