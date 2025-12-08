नया फोन खरीदने से पहले किन फीचर्स पर दें ध्यान? यहां जान लें जरूरी बातें

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom











अगर आप फोन खरीदने के लिए बाजार या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो आपको इतने ऑप्शन मिलेंगे कि कंफ्यूज होना लाजिमी है. हर महीने बाजार में एक के बाद एक नए फोन लॉन्च होते रहते हैं. ऐसे में यूजर के लिए किसी एक फोन को पसंद करना काफी मुश्किल हो जाता है. ऐसे में अगर आप अपनी जरूरत को ध्यान में रखकर फीचर्स डिसाइड करेंगे तो सही फोन चुनना आसान हो जाएगा. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नया फोन लेने से पहले आपको किन फीचर्स को ध्यान में रखना चाहिए.

रैम

अगर आपको फोन पर मल्टीटास्किंग और हाई-एंड टास्क जैसे वीडियो एडिटिंग और गेमिंग आदि करनी है तो ज्यादा रैम वाला फोन चुनें. ज्यादा रैम होने का मतलब है कि एक साथ कई ऐप्स होने पर भी फोन पूरी तरह स्मूदली काम करेगा और आसान भाषा में कहें तो हैंग नहीं होगा.

प्रोसेसर

फोन की स्पीड और कैपेबिलिटी प्रोसेसर से तय होती है. कोशिश करें कि लेटेस्ट प्रोसेसर वाला फोन खरीदें. इससे आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिलती है. अभी एंड्रॉयड में स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 और मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सबसे एडवांस प्रोसेसर है.

डिस्प्ले

मॉडर्न स्मार्टफोन में LCD, AMOLED और OLED समेत कई प्रकार के डिस्प्ले आते हैं. इनकी अलग-अलग खासियत होती है. उदाहरण के तौर पर AMOLED ज्यादा वाइब्रेंट कलर दिखाता है. इसी तरह डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट का भी ध्यान रखे. रिफ्रेश रेट जितनी ज्यादा होगी, स्क्रॉलिंग उतनी ही बेहतर होगी.

कैमरा

आजकल स्मार्टफोन को कैमरा के तौर ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है. ऐसे में फोन खरीदते समय कैमरा क्वालिटी पर ध्यान देना जरूरी है. ध्यान रहें कि केवल मेगापिक्सल ज्यादा होने से अच्छी फोटो नहीं आती. अच्छी फोटो के लिए सेंसर का साइज और अपर्चर भी जरूरी है.

बैटरी

अगर आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं और फोन का यूज ज्यादा है तो बड़ी बैटरी वाला फोन खरीदना समझदारी है. कई कंपनियां 7000mAh से बड़ी बैटरी वाले फोन लॉन्च कर चुकी है. ऐसे में आप अपने यूज के हिसाब से बैटरी कैपेसिटी चुन सकते हैं.

इन फीचर्स का भी रखें ध्यान

अगर आप आउटडोर ज्यादा रहते हैं और फोन के पानी या धूल में गिरने का ज्यादा खतरा है तो आपको IP रेटिंग का भी ध्यान रखना चाहिए. इसी तरह अगर आप लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो करना चाहते हैं तो एआई फीचर्स भी देखना जरूरी है.

