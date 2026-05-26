हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीइन गलतियों के कारण जल्दी खराब होती है फोन की बैटरी, 99 पर्सेंट लोगों को नहीं पता

इन गलतियों के कारण जल्दी खराब होती है फोन की बैटरी, 99 पर्सेंट लोगों को नहीं पता

Battery Mistakes To Avoid: फोन की बैटरी को लेकर लोग खूब टेंशन में रहते हैं. अगर इसकी ठीक तरीके से हैंडलिंग न की जाए तो इसके जल्दी खराब होने का डर रहता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 26 May 2026 02:44 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • खराब चार्जर से बचें, ये बैटरी को नुकसान पहुंचाते हैं।
  • फोन को ओवरहीट और अत्यधिक ठंड से बचाएं।
  • बैटरी को पूरी तरह डिस्चार्ज न करें, जल्दी चार्ज करें।
  • स्मार्ट चार्जिंग का प्रयोग करें, 100% चार्जिंग से बचें।

Battery Mistakes To Avoid: ज्यादातर स्मार्टफोन में लिथियम-आयन बैटरी यूज होती है. ये बाकियों से ज्यादा देर तक चार्ज होल्ड कर सकती है और इनका लाइफ स्पैन भी ज्यादा होता है. इसका मतलब यह नहीं है कि फोन की बैटरी चलती ही जाएगी. पुरानी होने के साथ-साथ इसकी चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी कम होती जाती है और कुछ सालों बाद बैटरी को बदलना पड़ता है. हालांकि, कुछ गलतियों से बचकर बैटरी की लाइफ को बढ़ाया जा सकता है. आज हम उन गलतियों के बारे में बात करेंगे, जिससे बैटरी जल्दी खराब हो जाती है.

खराब क्वालिटी वाले चार्जर से चार्ज करना- ऐप्पल समेत कई कंपनियों ने अपने फोन के साथ चार्जर देना बंद कर दिया है. इसलिए कई बार लोग पैसों के लालच में आकर या दूसरे कारणों से खराब क्वालिटी वाला चार्जर खरीद लेते हैं. ऐसे चार्जर बैटरी को चार्ज करने के साथ-साथ खराब भी करते हैं. ये वॉल्टेज को ठीक तरीके से रेगुलेट नहीं कर पाते, जिसके चलते बैटरी पर लोड बढ़ता है और यह जल्दी खराब होने लगती है.

बैटरी को ओवरहीट से न बचाना- लिथियम-आयन बैटरियां टेंपरेचर सेंसेटिव होती हैं. यानी इनके लिए एकदम सर्दी और तेज गर्मी दोनों ही खतरनाक है. इसलिए बैटरी को ओवरहीट होने से बचाना चाहिए. चार्जिंग के दौरान या सनलाइट में फोन यूज करने से ओवरहीटिंग का खतरा बढ़ जाता है. ओवरहीटिंग होने से बैटरी में केमिकल रिएक्शन तेज हो जाती है और नुकसान का खतरा बढ़ सकता है.

बैटरी को एकदम डिस्चार्ज होने देना- कई लोगों की आदत होती है कि वो फोन के पूरी तरह बंद होने से पहले चार्ज नहीं करते हैं. ऐसा करना बैटरी के लिए मुश्किलें पैदा कर देता है. एकदम डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा चार्ज होने के लिए बैटरी को ज्यादा काम करना पड़ता है. लगातार ऐसा करने पर बैटरी खराब होने लगती है. 

एकदम ठंड में फोन चार्ज करना- सर्दियों के दौरान देश के कई हिस्सों में तापमान 0 डिग्री से नीचे चला जाता है. फोन की बैटरी इतनी ठंड नहीं झेल सकती. यही कारण है कि ठंडे इलाकों में रहने वाले लोगों के डिवाइसेस की बैटरियां कम चलती हैं. इतनी ठंड में बार-बार चार्ज करने से बैटरी के एनोड पर मेटेलिक लिथियम की कोटिंग जम जाती है, जिस कारण चार्जिंग मुश्किल हो सकती है.

स्मार्ट चार्जिंग यूज न करना- बैटरी को लंबे समय तक 100 प्रतिशत चार्ज रखना नुकसान का कारण बन सकता है. इसलिए फोन कंपनियां अलग-अलग नाम से स्मार्ट चार्जिंग का फीचर देती है. इससे लगातार चार्ज पर रहने के बाद भी फोन की बैटरी लंबे समय तक 100 प्रतिशत चार्ज नहीं रहती.

ये भी पढ़ें-

AI से दोस्ती कर सकती है अकेला, दिमाग पर भी पड़ता है यह बुरा असर

Published at : 26 May 2026 02:44 PM (IST)
Tags :
Phone Battery Tips And Tricks TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
इन गलतियों के कारण जल्दी खराब होती है फोन की बैटरी, 99 पर्सेंट लोगों को नहीं पता
इन गलतियों के कारण जल्दी खराब होती है फोन की बैटरी, 99 पर्सेंट लोगों को नहीं पता
टेक्नोलॉजी
गर्मी से बचाव में काम आएंगे ये सस्ते गैजेट, धूप में जाने पर भी ले जा सकते हैं साथ
गर्मी से बचाव में काम आएंगे ये सस्ते गैजेट, धूप में जाने पर भी ले जा सकते हैं साथ
टेक्नोलॉजी
Apple Watch में जल्द मिलेगा और स्मार्ट हार्ट-रेट ट्रैकिंग फीचर! watchOS 27 ला सकता है बड़ा हेल्थ अपग्रेड
Apple Watch में जल्द मिलेगा और स्मार्ट हार्ट-रेट ट्रैकिंग फीचर! watchOS 27 ला सकता है बड़ा हेल्थ अपग्रेड
टेक्नोलॉजी
AI से दोस्ती कर सकती है अकेला, दिमाग पर भी पड़ता है यह बुरा असर
AI से दोस्ती कर सकती है अकेला, दिमाग पर भी पड़ता है यह बुरा असर
Advertisement

वीडियोज

Bakra Eid 2026: ठाणे सोसायटी में कुर्बानी को लेकर बवाल | Mumbai News | Thane |
Iran US Israel War Begin?: Trump बनाया ईरान को निशाना |Trump | Netanyahu
Iran US Israel War Begin?: Iran-US Deal पर सस्पेंस! ट्रंप के बयान से तेज हुई चर्चा | Trump |
Breaking | US Iran Ceasefire Update: Donald Trump को बड़ा झटका! | Hormuz Strait
Bihar News: मलमास मेले में बड़ा हादसा, झूले से गिरा युवक गंभीर | Crime | MalmashMela | Mela Accident
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
थलापति विजय अपने दम पर चलाएंगे सरकार, नहीं चलेगी किसी की मनमानी! AIADMK के चौथे विधायक का भी इस्तीफा
थलापति विजय अपने दम पर चलाएंगे सरकार, नहीं चलेगी किसी की मनमानी! AIADMK के चौथे विधायक का भी इस्तीफा
बिहार
Ritu Jaiswal Joins BJP: रितु जायसवाल बीजेपी में शामिल, पार्टी में आते ही जमकर की PM मोदी की तारीफ
रितु जायसवाल बीजेपी में शामिल, पार्टी में आते ही जमकर की PM मोदी की तारीफ
बॉलीवुड
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर रमाकांत दायमा का निधन, 85 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, कई महीनों से थे बीमार
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर रमाकांत दायमा का निधन, 85 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, कई महीनों से थे बीमार
इंडिया
Explained: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम में UCC! लिव इन रिलेशनशिप से लेकर बंटवारे के नए नियम, समानता और फर्क क्या?
उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम में UCC! शादी से लेकर बंटवारे के नए नियम, समानता और फर्क क्या?
स्पोर्ट्स
IPL 2026: इस पूर्व भारतीय स्टार प्लेयर ने बनाई IPL की ऑल टाइम सुपर टीम, 12 खिलाड़ियों में विराट कोहली को जगह नहीं, देखें
IPL 2026: इस पूर्व भारतीय स्टार प्लेयर ने बनाई IPL की ऑल टाइम सुपर टीम, 12 खिलाड़ियों में विराट कोहली को जगह नहीं, देखें
एग्रीकल्चर
Opium Farming : कैसे मिलती है अफीम के खेत की अलॉटमेंट, जानिए किन कागजों की पड़ती है जरूरत, पैसों में खेलता है किसान
कैसे मिलती है अफीम के खेत की अलॉटमेंट, जानिए किन कागजों की पड़ती है जरूरत, पैसों में खेलता है किसान
ट्रेंडिंग
मरने ही वाली थी बिल्ली कि दर्शकों ने बना दिया ‘जिंदगी का जाल’! स्टेडियम में दिखी इंसानियत, वीडियो वायरल
मरने ही वाली थी बिल्ली कि दर्शकों ने बना दिया ‘जिंदगी का जाल’! स्टेडियम में दिखी इंसानियत, वीडियो वायरल
टेक्नोलॉजी
AI से दोस्ती कर सकती है अकेला, दिमाग पर भी पड़ता है यह बुरा असर
AI से दोस्ती कर सकती है अकेला, दिमाग पर भी पड़ता है यह बुरा असर
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget